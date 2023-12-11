Некоторые оптимисты обрадовались, когда МОК таки объявил, что российские и белорусские спортсмены отправятся на Олимпиаду в Париж. Казалось бы, счастье близко. Но нет.0 комментариев
СВР: На Западе стали обсуждать необходимость замены Зеленского
Западные страны все активнее обсуждают необходимость заменить действующего президента Украины Владимира Зеленского, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
В заявлении главы СВР говорится, что западные политики считают, что украинский лидер зашел слишком далеко в создании образа сторонника войны с Россией до победного конца, передает ТАСС.
В качестве замены рассматриваются кандидатуры главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного, бывшего советника главы офиса президента страны Алексея Арестовича, мэра Киева Виталия Кличко и главу офиса президента Андрея Ермака.
Ранее президент США Джо Байден пригласил Владимира Зеленского на встречу в Белый дом 12 декабря.