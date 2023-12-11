СВР: На Западе стали обсуждать необходимость замены Зеленского

Эмоциональный диалог Зеленского и Орбана попал на видео

Опубликована видеозапись эмоционального разговора Зеленского и Орбана в Буэнос-Айресе

Tекст: Антон Антонов

Орбан и Зеленский прибыли в Буэнос-Айрес на церемонию инаугурации президента Аргентины Хавьера Милея. Их разговор попал в трансляцию церемонии, которую вел YouTube-канал аргентинского сената, передает РИА «Новости».

Венгерские СМИ также опубликовали видеозапись, на которой премьер Венгрии и президент Украины достаточно эмоционально ведут диалог. Однако на записи не слышно, о чем говорят Зеленский и Орбан, передает ТАСС.

По словам Хаваши, Орбан, «касаясь вступления Украины в ЕС», заявил, что «страны – члены ЕС постоянно обсуждают этот вопрос». Интернет-издание Origo, комментируя видео, высказало предположение, что Зеленский «отправился на другой конец света» именно ради встречи с Орбаном, которого хочет убедить в необходимости поддержать присоединение Украины к ЕС.

«Звезда» заявила, что «Орбан застал Зеленского врасплох, когда неожиданно встретился с ним и начал что-то усиленно доказывать».

Напомним, высказывалось предположение, что Зеленский на инаугурации президента Аргентины может попытаться перехватить Орбана, который блокирует выделение Украине несколько десятков миллиардов евро из бюджета ЕС и грозится поступить так же с переговорами о вступлении Киева в Евросоюз. Отмечалось, что Орбан может уклониться от неприятного разговора, сославшись на протокол.