Байден пригласил Зеленского в США

Байден пригласил Зеленского на встречу в Белом доме 12 декабря

Tекст: Антон Антонов

Жан-Пьер сообщила, что стороны планируют обсудить «жизненную необходимость продолжения поддержки» Украины со стороны США «в критический момент». Байден заверит Зеленского в «непоколебимой приверженности США поддержке народа Украины», передает ТАСС.

Офис президента Украины сообщил, что Зеленский «встретится с президентом США Джозефом Байденом, проведет ряд встреч и переговоров», на которых будет обсуждаться военное сотрудничество двух стран. В частности, речь пойдет о совместных проектах по производству оружия и систем ПВО. Кроме того, стороны обсудят координацию усилий в 2024 году.

Напомним, Зеленский в минувший вторник должен был выступить по видеосвязи перед американскими сенаторами, но в последнюю минуту отменил запланированное выступление. Депутат Верховной рады Украины Александра Устинова поддержала решение Зеленского. В ходе обсуждения выделения средств Украине и Израилю в Сенате США произошел скандал между республиканцами и демократами.