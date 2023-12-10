Рядом с Сумами еще один полковой город – Ахтырка. Самым знаменитым командиром, а затем и шефом ахтырских гусар был поэт-партизан Денис Васильевич Давыдов. На линии фронта что ни город или даже деревня – то русская история.18 комментариев
Байден пригласил Зеленского в США
Байден пригласил Зеленского на встречу в Белом доме 12 декабря
Глава американского государства Джо Байден пригласил президента Украины Владимира Зеленского на встречу в Белом доме 12 декабря, сообщила пресс-секретарь администрации США Карин Жан-Пьер. Офис Зеленского сообщил, что украинский президент 11 декабря отправится с визитом в Вашингтон.
Жан-Пьер сообщила, что стороны планируют обсудить «жизненную необходимость продолжения поддержки» Украины со стороны США «в критический момент». Байден заверит Зеленского в «непоколебимой приверженности США поддержке народа Украины», передает ТАСС.
Офис президента Украины сообщил, что Зеленский «встретится с президентом США Джозефом Байденом, проведет ряд встреч и переговоров», на которых будет обсуждаться военное сотрудничество двух стран. В частности, речь пойдет о совместных проектах по производству оружия и систем ПВО. Кроме того, стороны обсудят координацию усилий в 2024 году.
Напомним, Зеленский в минувший вторник должен был выступить по видеосвязи перед американскими сенаторами, но в последнюю минуту отменил запланированное выступление. Депутат Верховной рады Украины Александра Устинова поддержала решение Зеленского. В ходе обсуждения выделения средств Украине и Израилю в Сенате США произошел скандал между республиканцами и демократами.