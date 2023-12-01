Антироссийское поведение многих европейских стран часто кажется нам противоестественным. Однако в действительности для него имеются глубокие предпосылки. Отличный пример тому – Чехия, Финляндия, Голландия, Швейцария и Португалия.11 комментариев
США предложили Венесуэле и Гайане мирно решить территориальный спор
Кирби: США выступают за мирное разрешение спора между Венесуэлой и Гайаной
Венесуэла и Гайана должны сохранять территориальный статус-кво до достижения новых договоренностей или решения Международного суда ООН, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
Кирби заявил, что США выступают за соблюдение сухопутной границы между Гайаной и Венесуэлой, которое было определено арбитражем от 1899 года, передает РИА «Новости».
Представитель Белого дома заявил, что необходимо мирное решение спора до новых соглашений.
Венесуэла собирается провести референдум о включении в свой состав область Эссекибо на западе Гайаны. Гайана обратилась в Международный суд с требованием остановить референдум в Венесуэле.
Газета ВЗГЛЯД писала о причинах спора между Венесуэлой и Гайаной.