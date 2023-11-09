У победы много отцов, поражение всегда сирота. Но кто же будет виноват в неудаче? Разумеется, сама Украина. Таким образом, для Запада условием начала переговоров с Россией станет переформатирование образа Украины и радикальное изменение отношения к ней.3 комментария
УВЗ изготовил первые в современной истории крытые вагоны для военных
«Уралвагонзавод» изготовил для нужд российского военного ведомства партию универсальных крытых вагонов с раздвижными дверями модели 11-5225-01. В современной истории предприятия это первая партия подобных изделий для военного ведомства, сообщили в концерне.
В пресс-службе сообщили ТАСС, что партию вагонов планируется использовать в составе спецпоездов для перевозки личного состава и имущества. По требованию Минобороны вагоны укомплектовали несъемным оборудованием для установки спальных мест и ружейных зубчаток, а также оборудовали вентиляционными люками в боковых стенах. Также вагон снабдили печными разделками для установки дополнительного теплового оборудования и помостами для их обслуживания.
По словам начальника эксплуатационного отделения 37-й отдельной железнодорожной бригады капитана Александра Зубкова, «Уралвагонзавод» изготовил изделия качественно и в срок, у Минобороны претензий к результату нет.
В октябре «Уралвагонзаводу» исполнилось 87 лет.
Ранее сообщалось, что концерн «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех» начал штатно оснащать танки Т-90М козырьками, обеспечивающими дополнительную защиту от дронов-камикадзе.