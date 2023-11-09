УВЗ изготовил первые в современной истории крытые вагоны для военных

Tекст: Ольга Никитина

В пресс-службе сообщили ТАСС, что партию вагонов планируется использовать в составе спецпоездов для перевозки личного состава и имущества. По требованию Минобороны вагоны укомплектовали несъемным оборудованием для установки спальных мест и ружейных зубчаток, а также оборудовали вентиляционными люками в боковых стенах. Также вагон снабдили печными разделками для установки дополнительного теплового оборудования и помостами для их обслуживания.

По словам начальника эксплуатационного отделения 37-й отдельной железнодорожной бригады капитана Александра Зубкова, «Уралвагонзавод» изготовил изделия качественно и в срок, у Минобороны претензий к результату нет.

В октябре «Уралвагонзаводу» исполнилось 87 лет.

Ранее сообщалось, что концерн «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех» начал штатно оснащать танки Т-90М козырьками, обеспечивающими дополнительную защиту от дронов-камикадзе.