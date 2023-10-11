Танки Т-90М начали серийно оснащать козырьками для защиты от дронов-камикадзе

Tекст: Валерия Городецкая

На видео отправки в войска очередных машин запечатлен танк Т-90М «Прорыв» с установленной в заводских условиях штатной конструкцией, представляющей из себя козырек из металлических профилей над башней, передает ТАСС.

Ранее подобную защиту бойцы на фронте устанавливали самостоятельно, теперь новые танки будут оснащаться ей на заводе. В Ростехе отметили, что конструкция хорошо защищает машины и экипажи от дронов-камикадзе и сбрасываемых с беспилотников боеприпасов.

Ранее сообщалось, что «Уралвагонзавод» поставила Минобороны партию танков Т-90М «Прорыв» и Т72Б3М с допзащитой.