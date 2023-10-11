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Минобороны получило партию танков Т-90М и Т72Б3М с допзащитой
Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в госкорпорацию «Ростех») поставила Минобороны партию танков Т-90М «Прорыв» и Т72Б3М с допзащитой, сообщили в пресс-службе УВЗ по случаю 87-летия предприятия.
Как сообщили в пресс-службе, в канун дня рождения «Уралвагонзавод» передал в войска очередной эшелон с новыми Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М с допзащитой, передает ТАСС.
Как отметили в УВЗ, танки впервые были погружены на разработанную Уральским конструкторском бюро вагоностроения и изготовленную на «Уралвагонзаводе» вагон-платформу 13-192-01. Она разрабатывалась для перевозки тяжелой гусеничной и колесной военной техники и способна принимать машины массой до 65 тонн.
Ранее концерн «Уралвагонзавод» завершил выполнение ГОЗ и направил Минобороны партию модернизированных бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-1М на базе Т-90.