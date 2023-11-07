Пропалестинские активисты сорвали заседание парламента Финляндии

Helsingin Sanomat: Требующие мира на Ближнем Востоке прервали заседание парламента Финляндии

Tекст: Вера Басилая

Выступления депутатов прервали восклицания протестующих: «Свободная Палестина! Остановите геноцид! Прекратите огонь немедленно!». Издание пишет, что заседания парламента Финляндии открыты для широкой публики, однако крики или протесты не допускаются, передает РИА «Новости».

По данным газеты IltaLehti, молодые демонстранты разделились на четыре группы. После того, как одну группу вывели, следующая – развернула флаги и начала громко повторять лозунги. Протесты продолжались, пока всех демонстрантов не вывели из зала.

Ранее в США активисты заблокировали завод Boeing с требованием прекратить огонь в Газе.