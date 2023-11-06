Те, кто уехали – осознали, что никаких кисельных берегов на Западе нет, а есть лишь жизнь релоканта в чужой стране, с чужой культурой. Да еще и презираемого дома (потому что предатель) и по новому месту пребывания (потому что русский).14 комментариев
В США активисты заблокировали завод Boeing с требованием прекратить огонь в Газе
В американском городе Сент-Луис активисты движения Dissenters заблокировали подходы к заводу Boeing с требованием прекратить огонь в секторе Газа.
В протесте участвуют порядка 75 человек, они перекрыли подходы к предприятию, активисты требуют от конгресса и президента США Джо Байдена добиться прекращения огня в анклаве, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Dissenters.
Также протестующие требуют прекратить вооружать Израиль. В районе акции дежурят сотрудники полиции.
По информации активистов, некоторые сотрудники Boeing, которые не смогли попасть на предприятие, угрожали им.