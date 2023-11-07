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    Мнения
    Дмитрий Зиновьев Дмитрий Зиновьев Русский язык надо защищать от нас самих

    Развитие любого языка связано в том числе и с заимствованиями. Другое дело, что не надо менять те слова, которые в русском языке уже существуют: «сайз» вместо «размер», «сэйл» вместо «распродажа», чтобы не получилось, как в том ролике: «Его дизайнс могут носить люди любого возраста, любого шэйп, сайз, хайт».

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Как живут релоканты – не наше дело

    Те, кто уехали – осознали, что никаких кисельных берегов на Западе нет, а есть лишь жизнь релоканта в чужой стране, с чужой культурой. Да еще и презираемого дома (потому что предатель) и по новому месту пребывания (потому что русский).

    14 комментариев
    Максим Соколов Максим Соколов США учтут разницу в воровстве между Украиной и Израилем

    Есть воровство и воровство. Слегка подворовывать – это одно (хотя тоже нехорошо). Воровать с каким-то диким упоением, как это принято в Киеве – это другое.

    14 комментариев
    7 ноября 2023, 11:03

    ВМС Израиля атаковали высокоточными боеприпасами стратегические цели ХАМАС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВМС ЦАХАЛа нанесли удары высокоточными боеприпасами по стратегическим целям радикального движения ХАМАС в секторе Газа, включая позиции с высокотехнологичными средствами, сообщила армейская пресс-служба.

    Согласно сообщению пресс-службы, военно-морские силы ЦАХАЛа нанесли удары точными боеприпасами по стратегическим целям в секторе Газа, принадлежащим ХАМАС, включая посты с высокотехнологичными средствами, передает ТАСС.

    Там также добавили, что ЦАХАЛ взял под контроль военный опорный пункт ХАМАС на севере сектора Газа.

    Ранее телеканал Al Mayadeen сообщал, что ожесточенные столкновения израильской армии с бойцами ХАМАС происходят на юге города Газы.

    6 ноября 2023, 17:21
    Шац объявил сбор помощи для армии Израиля
    Шац объявил сбор помощи для армии Израиля
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Иностранный агент, юморист Михаил Шац заявил, что планирует собирать средства для израильской армии.

    Шац заявил, что обеспечивает израильских военнослужащих обмундированием, палатками, дронами и прочим, пишет «Царьград».

    В октябре 2022 года Шац вместе с музыкантом Андреем Макаревичем пытался оспорить решение Минюста о присвоении статуса иностранных агентов.

    Весной Шаца задержали на Бали перед концертом на 8 марта.

    Ранее другой иноагент и юморист Максим Галкин заявил, что он и его семья проснулись в день начала операции ХАМАС от гудков сирен. Он выразил соболезнования всем, кто пострадал из-за атаки палестинского движения и отметил, что вместе со своей супругой Аллой Пугачевой гордится, что имеет отношение к Израилю, и пошел бы защищать эту страну и воевать против ХАМАС, если бы имел основания служить в армии Израиля.

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    6 ноября 2023, 13:42
    ЦАХАЛ назвал причину падения ракеты «Железного купола» на Израиль
    ЦАХАЛ назвал причину падения ракеты «Железного купола» на Израиль
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Фрагменты ракеты израильской системы противоракетной обороны «Железный купол» упали на территории еврейского государства из-за технической неисправности, заявил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    Как пишет газета Haaretz со ссылкой на представителя ЦАХАЛа, в воскресенье ракета «Железного купола» была выпущена на перехват снаряда из сектора Газа, из-за неисправности фрагменты ракеты-перехватчика упали на территории еврейского государства, при этом все цели были сбиты, передает ТАСС. О пострадавших информации не поступало.

    Ранее в соцсетях появились видео того, как ракета «Железного купола» упала на Израиль.

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    7 ноября 2023, 08:30
    Ожесточенные бои армии Израиля с ХАМАС начались на юге Газы

    Al Mayadeen: Ожесточенные бои армии Израиля с ХАМАС начались на юге Газы

    Ожесточенные бои армии Израиля с ХАМАС начались на юге Газы
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Ожесточенные столкновения израильской армии с бойцами ХАМАС происходят на юге города Газа, сообщил телеканал Al Mayadeen.

    Известно, что тяжелые бои начались в районах Аль-Сабра и Тель-аль-Хава на юге Газы, где бойцы сопротивления оказывают сопротивление израильской армии на юге города, пока авиация ЦАХАЛ наносит удары по жилым кварталам в районе Аль-Сабра, передает ТАСС.

    Также сообщается о гибели восьми палестинцев вследствие авиаударов Израиля по расположенному на юге сектора Газа городу Хан-Юнис.

    Накануне израильская сторона уничтожила ракетные установки на территории одной из мечетей в секторе Газа.

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    6 ноября 2023, 18:12
    Sky News назвал три провала поездки Блинкена на Ближний Восток

    Sky News перечислил три провала в поездке Блинкена на Ближний Восток

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Поездка американского госсекретаря Энтони Блинкена по ближневосточным государствам обернулась провалом, заявил внешнеполитический обозреватель канала Sky News Доминик Уэгхорн.

    Визиты Блинкена в Израиль, на Западный берег реки Иордан, в Иорданию, Ирак и Турцию похожи на «дорогу в никуда», указал Уэгхорн в эфире Sky News, передает ТАСС.

    По мнению обозревателя, визиты преследовали несколько целей, но ни одна не была достигнута.

    Блинкен, полагает эксперт, намеревался убедить Израиль сделать паузу в боевых действиях, но предложение отклонили, поскольку Тель-Авив хочет сначала освободить заложников.

    Блинкен также хотел обсудить с арабскими странами «долгосрочные решения» по конфликту Израиля и Палестины, но арабский мир счел такие беседы преждевременными с учетом бомбардировки Газы.

    Также Блинкен пытался «остановить расширение конфликта» в регионе, но он не встретился с представителями Ирана и ливанской «Хезболлы», потому об успехе этой миссии говорить не приходится, заключил обозреватель.

    Ранее турецкие СМИ заметили, что глава МИД Турции Хакан Фидан уклонился от объятий Блинкена во время рукопожатия.

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    6 ноября 2023, 20:47
    Гутерреш заявил о самом большом числе погибших сотрудников ООН за всю историю

    Гутерреш заявил о самом большом числе погибших сотрудников ООН за всю ее историю

    Tекст: Алексей Дегтярев

    С начала обострения конфликта между Палестиной и Израилем погибло самое большое в истории число сотрудников ООН, занимающихся оказанием помощи, заявил генсек Организации Антониу Гутерреш.

    За четыре недели убито больше журналистов, чем за любой другой период конфликта минимум за 30 лет, было также убито больше сотрудников ООН, специализирующихся на оказании помощи, чем за любой другой сопоставимый период в истории ООН, сказал Гутерреш, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что гуманитарный кризис сектора Газа перерос в «кризис человечества».

    Наземные операции Израиля и бомбардировки поражают гражданское население, больницы, лагеря беженцев, церкви, мечети, объекты ООН, в том числе убежища, подчеркнул Гутерреш, передает ТАСС.

    По его словам, «никто не находится в безопасности». Мирных граждан в Газе боевики ХАМАС используют мирных жителей как живой щит.

    Генсек отметил, что «ни одна сторона вооруженного конфликта не находится выше международного гуманитарного права».

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    6 ноября 2023, 18:15
    Израиль заявил об ответном ударе после обстрела со стороны Ливана
    Израиль заявил об ответном ударе после обстрела со стороны Ливана
    @ EPA/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильская сторона начала ответный огонь после запуска 30 снарядов с ливанской территории, сообщили в пресс-службе армии Израиля.

    Из Ливана по территории Израиля за час зарегистрировали около 30 запусков, израильская армия отвечает артиллерийским огнем в направлении источника, сообщили в пресс-службе, передает ТАСС.

    Ранее Reuters сообщал, что движение «Хезболла» выпустило по Израилю новые мощные ракеты, которые ранее не применялись.

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    7 ноября 2023, 10:42
    Москва указала на неприемлемость заявлений представителей Израиля о России

    Захарова: Москва указала послу Израиля на неприемлемость заявлений представителей страны о России

    Москва указала на неприемлемость заявлений представителей Израиля о России
    @ Alexander Sayganov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Заявления ряда официальных представителей Израиля о России являются неприемлемыми, об этом Москва проинформировала израильского посла в Москве Александра Бен Цви, сообщила спикер российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

    Захарова сообщила об этом в эфире «Соловьев Live», передает ТАСС.

    Ранее посол еврейского государства в Москве Александр Бен Цви заявил, что в отношениях между Израилем и Россией не произошло сильных изменений после обострения конфликта на Ближнем Востоке.

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    6 ноября 2023, 13:26
    МИД Польши срочно вызвал послов Египта, Израиля и Палестины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Польское министерство иностранных дел вызвало послов Египта, Израиля и Палестины по вопросу вывоза граждан Польши из сектора Газа.

    «Послы Израиля, Египта и Палестины были срочно приглашены в МИД. … Мы оказываем на них давление, чтобы гражданские лица, особенно наши граждане, могли выехать [из Газы]», – заявил замглавы МИД Польши Павел Яблоньский в эфире радиостанции RMF FM, передает ТАСС.

    Яблоньский добавил, что сотрудники польских дипмиссий в Израиле, Египте и Палестине постоянно контактируют с поляками в Газе. Радиостанция отмечает, что на сегодняшний день в палестинском анклаве остаются минимум 29 граждан Польши.

    Ранее в ООН назвали число покинувших Газу иностранцев.

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    6 ноября 2023, 13:00
    Haaretz: Сухопутные силы Израиля войдут в столицу Газы в течение двух суток
    Haaretz: Сухопутные силы Израиля войдут в столицу Газы в течение двух суток
    @ AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израильские сухопутные подразделения войдут в административный центр сектора Газа – город Газу в ближайшие двое суток, пишет газета Haaretz со ссылкой на израильские официальные лица.

    По оценке израильских официальных лиц, сухопутные силы Армии обороны Израиля войдут в густонаселенный палестинский город Газа в течение 48 часов, утверждает израильская газета Haaretz, передает ТАСС.

    Накануне пресс-секретарь израильской армии бригадный генерал Даниэль Хагари сообщил, что ЦАХАЛ полностью окружил город Газа и вышел к морю, фактически разделив палестинский анклав на север и юг.

    Коментарии (3)
    7 ноября 2023, 10:18
    Захарова отреагировала на заявление Израиля о применении ядерного оружия

    Спикер МИД Захарова отреагировала на заявление Израиля о применении ядерного оружия

    Захарова отреагировала на заявление Израиля о применении ядерного оружия
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Заявление в Израиле о ядерном оружии вызвало много вопросов, в том числе о его наличии в арсенале страны, заявила спикер МИД Мария Захарова.

    В эфире «Соловьев Live» она отметила, что такое заявление вызвало огромное количество вопросов, передает РИА «Новости».

    «Вопрос номер один – получается, мы слышим официальные заявления о наличии ядерного оружия? Следующие вопросы, которые появились у всех: где международные организации, где МАГАТЭ, где инспекторы?» – отметила Захарова.

    Напомним, министр Израиля по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху заявил, что сброс атомной бомбы на сектор Газа является «одной из возможностей» развития конфликта.

    Позже премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отстранил Элияху от участия в заседаниях кабмина до дальнейшего уведомления и отверг его высказывания о возможности сброса ядерной бомбы на сектор Газа.

    Заявление израильского министра о ядерном ударе в Газе осудила и Саудовская Аравия.

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    6 ноября 2023, 21:39
    Белый дом: Байден заверил Нетаньяху в обеспечении Израиля для борьбы с ХАМАС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильская сторона продолжит получать средства, нужные ей для борьбы с ХАМАС, это пообещал президент США Джо Байден премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху, сообщил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

    Байден в беседе с Нетаньяху «дал четко понять», что США продолжат обеспечивать Израиль необходимыми «инструментами и средствами», сказал Кирби, передает РИА «Новости».

    Ранее американские СМИ писали, что Байден считает карьеру Нетаньяху оконченной.

    Коментарии (0)
    6 ноября 2023, 15:24
    Иордания назвала попытки вытеснить палестинцев из Газы равносильным объявлению войны

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Попытки вытеснения палестинских граждан из сектора Газа или с Западного берега Иордана Иордания сочтет равносильным объявлению войны, сказал премьер страны Бишер аль-Хасауна.

    Правительство Иордании сочтет выселение палестинцев с их территории равносильным объявлению войны, сказал Бишер аль-Хасауна, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Mamlaka.

    Он добавил, что существуют «все варианты реагирования» в случае эскалации израильской агрессии в Газе.

    На прошлой неделе Иордания отозвала своего посла в Израиле.

    До этого послов из Израиля отозвали Колумбия, Боливия и Чили.

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    6 ноября 2023, 20:11
    Израиль объявил об уничтожении в мечети в Газе ракетных установок ХАМАС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильская сторона уничтожила ракетные установки на территории одной из мечетей в секторе Газа, сообщили в пресс-службе армии Израиля в понедельник.

    ХАМАС использует гражданские объекты для боевых действий, в ходе расчистки района военнослужащие 460-й бригады уничтожили найденные солдатами в одной из мечетей установки для запуска ракет, сообщили в пресс-службе, передает ТАСС.

    Еще 50 ракет нашли в одной из молодежных организаций в северной части сектора Газа.

    До этого движение ХАМАС заявило об обстреле Тель-Авива из ракет.

    Коментарии (3)
    6 ноября 2023, 18:26
    В ХАМАС заявили об обстреле Тель-Авива

    Tекст: Алексей Дегтярев

    По Тель-Авиву нанесен удар с помощью ракет, сообщило боевое крыло движения ХАМАС – группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама».

    Группировка нанесла ракетный удар по израильскому городу в ответ на убийство мирных жителей, совершенное израильской стороной, сообщило движение, передает ТАСС.

    До этого в ХАМАС сообщали, что с 7 октября в результате ударов Израиля по сектору Газа погибли свыше 60 израильских пленных.

    Коментарии (0)
    6 ноября 2023, 11:22
    Армия Израиля заявила о поражении 450 целей ХАМАС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Армия обороны Израиля за сутки атаковала 450 военных целей в секторе Газа, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

    Также под контроль Израильских сил перешел военный лагерь ХАМАС в анклаве, передает ТАСС.

    Истребители ЦАХАЛа за сутки нанесли удары по 450 объектам ХАМАС, в том числе по тоннелям, отрядам боевиков, военным базам, пусковым установкам.

    ВМС ЦАХАЛа атаковали командные центры, противотанковые стартовые площадки и наблюдательные пункты палестинского движения.

    Между тем, Al Hadath со ссылкой на Минздрав передает, что в секторе Газа за ночь погибли более 200 человек в результате действий Израиля.

    Ранее ЦАХАЛ заявлял, что при ударе Израиля был ликвидирован ответственный за спецоперации ХАМАС Джамаль Мусса.

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