Развитие любого языка связано в том числе и с заимствованиями. Другое дело, что не надо менять те слова, которые в русском языке уже существуют: «сайз» вместо «размер», «сэйл» вместо «распродажа», чтобы не получилось, как в том ролике: «Его дизайнс могут носить люди любого возраста, любого шэйп, сайз, хайт».0 комментариев
ВМС Израиля атаковали высокоточными боеприпасами стратегические цели ХАМАС
ВМС ЦАХАЛа нанесли удары высокоточными боеприпасами по стратегическим целям радикального движения ХАМАС в секторе Газа, включая позиции с высокотехнологичными средствами, сообщила армейская пресс-служба.
Согласно сообщению пресс-службы, военно-морские силы ЦАХАЛа нанесли удары точными боеприпасами по стратегическим целям в секторе Газа, принадлежащим ХАМАС, включая посты с высокотехнологичными средствами, передает ТАСС.
Там также добавили, что ЦАХАЛ взял под контроль военный опорный пункт ХАМАС на севере сектора Газа.
Ранее телеканал Al Mayadeen сообщал, что ожесточенные столкновения израильской армии с бойцами ХАМАС происходят на юге города Газы.