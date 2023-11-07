В России разъяснили, кого коснется изменение стоимости энергопотребления

Замглавы Минэнергетики Сниккарс разъяснил, кого коснется изменение стоимости энергопотребления после введения диффтарифа

Tекст: Александра Юдина

По его словам, вероятное внедрение диффтарифов принимается властями области самостоятельно с оценкой последствий, в том числе исходя из защиты социально значимых категорий граждан, передает ТАСС.

При этом изменение стоимости при внедрении дифференцированных тарифов коснется только тех потребителей, которые потребляют электроэнергию существенно выше среднего значения по области, использующих ее для майнинга и в коммерческих целях.

«Меры поддержки граждан в части субсидирования по электрической энергии необходимо делать более адресными для нуждающихся категорий», – сказал замминистра.

Тарифы для населения планируется установить с учетом ограничения предельных уровней, а конечную стоимость для граждан установят региональные тарифные органы.

Напомним, федеральная антимонопольная служба России предлагает с 1 января следующего года устанавливать в российских регионах дифференцированный по объемам потребления тариф на электроэнергию для населения, если регион захочет увеличить размер перекрестного субсидирования – доплату бизнеса за снижение тарифов для населения.

Ранее правительство России предложило инициативу по переводу населения регионов на новые тарифы на электроэнергию с учетом объемов потребления.