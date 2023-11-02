Возможно, лучшим вариантом будет полный бойкот Игр без возможности поехать в нейтральном статусе. В таком случае моментально прекратятся заявления типа «поехал – предатель», «не поехал – загубил карьеру».0 комментариев
В России предложили новый способ расчета тарифов на электричество
«Коммерсант»: В России хотят изменить систему тарифов на электроэнергию для населения
Правительство России предложило инициативу по переводу населения регионов на новые тарифы на электроэнергию с учетом объемов потребления, сообщили СМИ.
Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету «Коммерсант», правительство хочет побудить регионы вводить дифференциацию тарифов на электроэнергию для населения – ставка тарифа будет расти при росте потребления, согласно предложению кабмина, только регионы, перешедшие на новые тарифы для населения, смогут превышать предельный объем перекрестного субсидирования (доплата бизнеса за снижение тарифов населения).
Если регион решит внедрить подобную практику, то у него будет возможность превышать предельный объем перекрестного субсидирования по разработанной ФАС формуле, но если субъект не соглашается на это, предлагается субсидирование тарифов для населения за счет региональных бюджетов, говорится в материале.
По мнению издания, невозможно бесконечно сдерживать тарифы для населения за счет бизнеса, единственный выход – наконец-то стимулировать регионы реально снижать «перекрестку» через повышение тарифов для физлиц с большим объемом потребления энергии.
По данным издания, в ФАС отметили, что переход на дифференциацию тарифов поможет «снизить перекрестное субсидирование, а также бороться с серым майнингом». Эту меру предлагают ввести с 1 января 2024 года.
Ранее тарифы на передачу электричества по единой национальной электросети (ЕНЭС) подняли на 6,3% с 1 мая, соответствующее распоряжение подписало правительство.