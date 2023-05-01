Правительство подняло тариф на передачу электроэнергии по ЕНЭС в России

Тарифы на передачу электричества по единой национальной электросети (ЕНЭС) подняли на 6,3% с 1 мая, соответствующее распоряжение подписало правительство.

Тариф поднимается по отношению к значению на 30 апреля 2023 года, передает агентство «Прайм» со ссылкой на постановлении правительства.

Он будет действовать до 31 декабря 2023 года.

Между тем в Федеральной антимонопольной службе России сообщили РИА «Новости», что изменение тарифа связано с программой инвестиций в сетевом комплексе. Там пояснили, что это изменение не затронет граждан. Тарифы для потребителей поменяются только 1 июля 2024 года.