Есть воровство и воровство. Слегка подворовывать – это одно (хотя тоже нехорошо). Воровать с каким-то диким упоением, как это принято в Киеве – это другое.8 комментариев
ЦАХАЛ назвал число погибших израильских военных
Число погибших израильских военных возросло до 347 человек
С начала эскалации палестино-израильского конфликта погибли 347 бойцов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), сообщил официальный представитель военных Даниэль Хагари.
Хагари сообщил, что ЦАХАЛ «проинформировал семьи 347 павших солдат, которые погибли в бою при защите Израиля», передает РИА «Новости».
При этом в среду израильская армия сообщала, что в общей сложности погибли более 330 солдат.
Напомним, израильские военные полностью окружили город Газа.