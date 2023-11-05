Есть воровство и воровство. Слегка подворовывать – это одно (хотя тоже нехорошо). Воровать с каким-то диким упоением, как это принято в Киеве – это другое.6 комментариев
Армия Израиля сообщила о разделении сектора Газа на север и юг
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) полностью окружила город Газа и вышла к морю, фактически разделив палестинский анклав на север и юг, сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари.
Он отметил, что продолжается работа коридора, по которому жители севера анклава и Газы могут перебраться на юг, передает РИА «Новости».
Напомним, ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о тактике израильских войск в секторе Газа. Эксперты отмечали, что силы ЦАХАЛ собираются двигаться медленно, пока полностью не уничтожат ХАМАС.