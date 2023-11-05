Армия Израиля сообщила о разделении сектора Газа на север и юг

Послы Ирана и Израиля в Баку устроили словесную дуэль

Послы Ирана и Израиля в Азербайджане обменялись нелицеприятными заявлениями

Tекст: Дмитрий Александров

Как сообщает издание haqqin.az, заочную перепалку открыл иранский посол, который назвал израильтян «слабее паутины паука» и пообещал Израилю «похороны в Средиземном море» в случае вмешательства Ирана в конфликт вокруг сектора Газа.

«Нет никакого спасения, отныне весь мир против вас», – написал иранский дипломат, отметив, что против Израиля якобы настроен и «мусульманский, храбрый народ Азербайджана».

В ответ посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик дал «бесплатный совет от профессионала» «послу иранского режима», написав, что если тот хочет, чтобы «его воспринимали всерьез» во время угроз уничтожить Израиль и лично главу израильской дипмиссии в Баку, то «следует отказаться от сравнения с паутиной».

«Паучий шелк в пять раз прочнее стали», – ответил посол Израиля.

Ранее в связи с действиями Израиля в секторе Газа президент Колумбии Густаво Петро и президент Чили Габриэль Борич сообщили, что послов этих стран в Израиле решено отозвать для консультаций. Власти Бахрейна так же решили отозвать посла в Израиле и приостановить экономические отношения с еврейским государством в знак поддержки народа Палестины на фоне израильских действий в секторе Газа.