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    Консерватизм видит общество как живое тело, развитие и рост которого есть процесс органический. Даже если ваши кости неправильно срослись после прошлых страшных переломов, это еще не значит, что их надо ломать заново.

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    Олег Хавич Олег Хавич Как поляки проголосовали за ухудшение своей жизни

    Проголосовавшие за повышение своего благосостояния поляки вот уже несколько недель пребывают в положении людей, облапошенных мошенниками. Они наблюдают за словесной эквилибристикой своих избранников и переживают о том, что ждет Польшу уже в следующем году.

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    Сегодня единственно разумным выходом видится необходимость научиться взаимодействовать с глобальным кризисом, а не надеяться на его скорое завершение. Причина драмы не в том, что кто-то стремится потеснить Запад, а в том, что он сам в глубоком кризисе и не справляется со своим могуществом.

    3 комментария
    1 ноября 2023, 13:26

    Израильские эксперты оценили тактику ЦАХАЛ в секторе Газа

    Израильские эксперты сравнили тактику ЦАХАЛ в Газе с «нарезкой ломтиков»

    Израильские эксперты оценили тактику ЦАХАЛ в секторе Газа
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Войска Израиля вошли на территорию сектора Газа и начали зачистку местности от боевиков ХАМАС. ЦАХАЛ будет продвигаться медленно и аккуратно, пока окончательно не уничтожит силы группировки. Об этом газете ВЗГЛЯД сказали израильский политолог Саймон Ципис и экс-глава спецслужбы «Натив» Яков Кедми. Ранее американские СМИ сообщили, что с 27 октября в сектор Газа вошли больше 20 тыс. солдат Израиля.

    «Бригадные группы израильской армии идут в те места, где располагаются бункеры ХАМАС и уничтожают их. Продвижение происходит достаточно медленно, так как ЦАХАЛ действует «хирургическими методами». Больших потерь пока нет», – добавил Яков Кедми, бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив».

    «Тактика Израиля выглядит так: сначала разведка обнаруживает место, где расположен бункер боевиков, участок изолируется. Потом саперы расчищают территорию от мин. После этого в бой идут штурмовые группы, а очаги сопротивления подавляются при помощи танков или авиации», – акцентирует он.

    «Основные риски для армии Израиля – противотанковые ракеты. Однако их нельзя применять с близкого расстояния. Кроме того, ЦАХАЛ борется с проблемой при помощи дымовых завес. Также угрозу представляют мины, которые расчищаются саперами, и пулеметные точки, обычно подавляемые с помощью танков», – отмечает эксперт.

    «При этом надо понимать, что в случае необходимости в сектор может зайти гораздо больше израильских солдат, чем задействовано сейчас. Ведь численность ХАМАС на данный момент составляет около 20 тыс. человек. Их слабость в том, что они плохо организованы. В основном противник собирается в туннелях группами по несколько десятков бойцов», – пояснил он.

    «Армия Израиля в секторе Газа действует исключительно малыми мобильными группами. Танки применяются, в основном, для охвата периметра зоны боевых действий, чтобы не дать противнику сбежать. Также активно работают войска специального назначения», – добавил Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    «В операции были впервые использованы группы, обученные для ведения боевых действий под землей. Они обладают специальным оборудованием для обнаружения туннелей и их зачистки. Применяются войска специального назначения ВМФ Израиля, которые высаживаются на территорию сектора с моря. В Газе также действуют автономные отряды, используемые для разведки», – отмечает собеседник.

    «Армия Израиля, к сожалению, несет потери. Мы осознаем, что это неизбежно, так как сектор Газа – густонаселенный район с большим количеством боевиков. Самый большой риск для нас сейчас – отсутствие гарантий безопасности для заложников. Мы стараемся их спасти, но руководством страны было принято тяжелое решение о том, что уничтожение ХАМАС в приоритете», – подчеркивает эксперт.

    «Численность ХАМАС на данный момент составляет около 30 тыс. человек. Однако следует понимать, что не все они солдаты. Часть из них занимается логистикой, провиантом, медициной или выполняет административные функции. Потенциальных боевиков на территории сектора Газа не более 20 тыс.», – поясняет он.

    «В дальнейшем сектор Газа будет «нарезаться ломтиками». Армия Израиля собирается брать дом за домом, район за районом, ликвидируя максимальное число боевиков и выдавливая оставшихся к Синайскому полуострову. Беженцы, в свою очередь, покинут территорию через Египет. Также разрабатывается план их эвакуации морским путем», – заключил Ципис.

    Ранее американские СМИ сообщили, что на территорию сектора Газа вошли свыше 20 тыс. израильских военных с момента расширения наземной операции. С 27 октября в анклав вошли минимум две бронетанковые и пехотные дивизии израильской армии, утверждает Axios. Отмечается, что армия использует источники информации, чтобы найти и освободить заложников.

    Пресс-служба израильской армии ранее сообщала, что ЦАХАЛ ведет ожесточенные бои с радикалами из палестинской организации ХАМАС в глубине сектора Газа. Местная газета Haaretz пишет, что при попадании противотанковой ракеты в БТР на севере сектора Газа погибли девять израильских военных, погибшим солдатам было от 19 до 24 лет. Всего за вторник было убито десять солдат ЦАХАЛ, а общее число потерь выросло до 12 человек

    Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в заявлении, опубликованном в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) отмечал, что ЦАХАЛ перешла к третьему этапу войны с движением ХАМАС и расширила свое наземное вторжение в сектор Газа.

    По его словам, первый блокирующий этап завершен, второй – удары по ХАМАС с воздуха – продолжается все время, сейчас Армия Израиля перешла к новой стадии операции, она расширяет свое наступление в секторе Газа «очень мощными шагами», добиваясь методичного, поэтапного прогресса.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала, с какими трудностями и проблемами придется столкнуться ЦАХАЛ при проведении наземной операции в секторе Газа.

    31 октября 2023, 17:30
    Йеменские хуситы заявили о проведении «военной операции» против Израиля
    Йеменские хуситы заявили о проведении «военной операции» против Израиля
    @ Osamah Abdulrahman/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представитель йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил о проведении «военной операции» против Израиля.

    Сариа опубликовал в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России) видеообращение с подписью: «Заявление вооруженных сил относительно военной операции, нацеленной на недра сионистского образования в поддержку угнетенного палестинского народа и его боевого сопротивления». Об этом пишет интернет-газета «Страна».

    В эфире телеканала Al Masirah Сариа заявил, что хуситы нанесли серию ударов беспилотниками, а также баллистическими и крылатыми ракетами «по различным объектам противника, расположенным на оккупированных Израилем территориях», передает ТАСС.

    По его словам, эта атака стала «третьей операцией, осуществленной в поддержку угнетенных братьев в Палестине». Хуситы продолжат наносить удары «ракетами и беспилотниками до тех пор, пока не прекратится израильская агрессия», заявил Сариа.

    Ранее Саудовская Аравия после столкновений с йеменскими мятежниками привела вооруженные силы в состояние повышенной готовности.

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    1 ноября 2023, 09:54
    При попадании ракеты в БТР на севере Газы погибли девять израильских солдат

    Haaretz: Девять израильских солдат погибли при попадании ракеты в БТР

    При попадании ракеты в БТР на севере Газы погибли девять израильских солдат
    @ Ilia Yefimovich/Global Look Press

    При попадании противотанковой ракеты в БТР на севере сектора Газа погибли девять израильских военных, пишет газета Haaretz со ссылкой на армию обороны страны.

    Как сообщило издание, девять израильских солдат погибли во вторник на севере сектора Газа, когда противотанковая ракета ударила в бронетранспортер, погибшим солдатам было от 19 до 24 лет, передает РИА «Новости».

    Ранее телеканал Al Arabiya сообщил об израильской атаке на город Газа с пяти направлений.

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    1 ноября 2023, 10:47
    Посол Израиля оценил отношения с Россией

    Посол Израиля Бен Цви: В отношениях с Россией нет сильных изменений

    Посол Израиля оценил отношения с Россией
    @ Hubert Mathis/ZUMA/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    В отношениях между Израилем и Россией не произошло сильных изменений после обострения конфликта на Ближнем Востоке, заявил посол еврейского государства в Москве Алекс Бен Цви.

    «Есть взлеты, есть падения. Однако сильных изменений нет», – сказал дипломат «Коммерсанту».

    По словам главы израильского дипломатического представительства в Москве, порой Израиль недоволен российской позицией, порой – наоборот. Стороны, как он отметил, высказывают друг другу свое недовольство и стараются находить точки соприкосновения, однако удается не всегда. Примером такой «неудачи» он назвал визит делегации ХАМАС в Москву.

    Бен Цви сообщил, что посольство Израиля получило от российского внешнеполитического ведомства информацию о визите представителей движения ХАМАС, однако Израиль не считает этот шаг оправданным.

    «Не надо проводить какой-то бизнес, связанный с заложниками. Это не бизнес. Обычный гуманитарный подход», – заявил дипломат в ответ на вопрос, не является ли спасение заложников достаточно значимым поводом для визита ХАМАС в Москву.

    Бен Цви добавил, что не чувствует усиления антисемитизма на организованном уровне в России. При этом он считает, что «острые заявления против Израиля» могут в будущем вылиться в такие настроения у части общества.

    Напомним, посла России Анатолия Викторова вызвали в МИД Израиля из-за визита делегации ХАМАС в Москву.

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    31 октября 2023, 21:44
    В Израиле подтвердили авиаудар по лагерю беженцев

    В Израиле признали авиаудар по лагерю беженцев Джебалия в Газе

    В Израиле подтвердили авиаудар по лагерю беженцев
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) объяснил «трагедией войны» гибель гражданского населения в результате авиаудара Израиля по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа.

    В результате израильских авиаударов по лагерю беженцев Джебалия в Газе погибли и пострадали не менее 400 человек, среди них много женщин и детей, сообщило министерство внутренних дел Газы, передает РИА «Новости».

    По информации телеканала Al Jazeera, удар по лагерю повлек гибель более 100 человек.

    Ранее Израиль нанес авиаудар по лагерю палестинских беженцев Нур-Шамс на Западном берегу Иордана.

    Коментарии (18)
    1 ноября 2023, 04:00
    Байден собрался наложить вето на выделение помощи Израилю без Украины
    Байден собрался наложить вето на выделение помощи Израилю без Украины
    @ Yuri Gripas/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Запросы помощи для Израиля и Украины разделять нельзя, президент США Джо Байден наложит вето на отдельный проект Конгресса о выделении помощи Израилю, заявили в Белом доме. Тем временем в Палате представителей потребовали от Белого дома отчитаться о финансировании Киева.

    Намерение республиканцев разделить запрос для Израиля и Украины Белый дом считает политизацией. По мнению администрации США, «отделение помощи Израилю от других приоритетов нацбезопасности в запросе будет иметь глобальные последствия». Кроме того, Белый дом заявил о важности выделения гуманитарной помощи для Палестины, передает РИА «Новости».

    Тем временем бюджетный комитет Палаты представителей Конгресса США потребовал от администрации Байдена отчитаться до 20 ноября о предоставленном с февраля 2022 года Украине финансировании. Отмечается, что «Конгресс предоставил 114 млрд долларов» дополнительных бюджетных ассигнований, не считая, «возможно, еще миллионов долларов из перераспределенных из других программ средств», но не получил «даже близкого представления о том, какова стратегия администрации Байдена относительно Украины».

    Напомним, в Конгресс США внесли законопроект о выделении экстренной дополнительной помощи Израилю в размере 14,3 млрд долларов в отрыве от Украины и Тайваня. Байден запросил у Конгресса 106 млрд долларов, объединив запросы на оказание помощи Украине и Израилю, а также на ряд других направлений.

    Коментарии (16)
    1 ноября 2023, 10:31
    ФСБ провела задержания в Ингушетии за фейки о прибытии самолета из Израиля
    ФСБ провела задержания в Ингушетии за фейки о прибытии самолета из Израиля
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Нескольких жителей Ингушетии задержали за распространение недостоверной информации о прибытии в аэропорт Магас самолета из Израиля, сообщили в региональном управлении ФСБ России.

    Задержанные призывали местных жителей к беспорядкам против прибывающих израильтян, сообщают «Известия».

    Один из задержанных рассказал, что о планах провести акцию под названием «Антиевреи» он узнал из группы в мессенджере WhatsApp. Его показания содержатся на видео ФСБ.

    Задержанный рассказал, что 31 октября представители правоохранительных органов пригласили его и рассказали о запрете проводить несанкционированные митинги. Кроме того, правоохранители сообщили, что жители Израиля в Ингушетию прилетать не собираются и не собираются жить в этом регионе. Задержанный призвал не поддаваться на провокации, отметив, что такая информация была сфальсифицирована с самого начала, поскольку аэропорт Магас вообще не принимает международные рейсы.

    Ранее сообщалось, что в ингушском аэропорту Магас усилили меры безопасности после фейков в социальных сетях о том, что в регион якобы должен прилететь самолет из Израиля.

    Коментарии (12)
    1 ноября 2023, 04:27
    Колумбия и Чили решили отозвать послов в Израиле

    Президенты Колумбии и Чили Петро и Борич сообщили о решении отозвать послов в Израиле

    Колумбия и Чили решили отозвать послов в Израиле
    @ Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В связи с действиями Израиля в секторе Газа президент Колумбии Густаво Петро и президент Чили Габриэль Борич сообщили, что послов этих стран в Израиле решено отозвать для консультаций.

    Петро в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) потребовал от Израиля «остановить резню палестинского народа». В противном случае, как заявил президент Колумбии, представители страны «не смогут там находиться», передает ТАСС.

    Борич в соцсети X обвинил Израиль в «неприемлемых нарушениях международного гуманитарного права» и «коллективном наказании гражданского палестинского населения». МИД Чили заявил о необходимости «незамедлительно прекратить боевые действия».

    Напомним, Боливия объявила о разрыве дипломатических отношений с Израилем из-за ситуации вокруг сектора Газа.


    Коментарии (7)
    31 октября 2023, 23:07
    Боливия объявила о разрыве дипломатических отношений с Израилем

    Замглавы МИД Боливии Мамани сообщил о решении страны разорвать дипломатические отношения с Израилем

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Боливии приняли решение о разрыве дипломатических отношений с Израилем из-за израильских действий в секторе Газа, сообщил замглавы МИД Боливии Фредди Мамани.

    Мамани выступил с осуждением агрессивных действий Израиля в палестинском анклаве. По мнению Боливии, действия Израиля создают угрозу для мира и стабильности на международном уровне, передает РИА «Новости».

    Министр при президенте Марианела Прада сообщила, что обязанности диппредставительства страны в Палестине станет выполнять посольство Боливии в Нидерландах. Боливия направит гуманитарную помощь пострадавшим в секторе Газа, передает ТАСС со ссылкой на Bolivia TV.

    Напомним, Израиль сообщил, что перешел к третьему этапу войны с движением ХАМАС. Армия Израиля сообщила об ожесточенных боях в глубине сектора Газа. Власти Израиля признали существование плана по переселению жителей Газы.

    Коментарии (3)
    31 октября 2023, 15:36
    Армия Израиля сообщила об ожесточенных боях в глубине сектора Газа

    Tекст: Вера Басилая

    Израильские военные ведут ожесточенные бои с радикалами из палестинской организации ХАМАС в глубине сектора Газа, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

    В сообщении уточняется, что совместные силы Армии обороны Израиля во главе с сухопутными подразделениями вступили в бой в глубине территории сектора Газа, передает ТАСС.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль расширил свою наземную операцию в секторе Газа.

    Коментарии (5)
    1 ноября 2023, 06:24
    ЕС обвинил израильтян в «поселенческом терроризме»

    Внешнеполитическая служба ЕС осудила «поселенческий терроризм» израильтян

    Tекст: Антон Антонов

    ЕС осуждает «поселенческий терроризм» со стороны израильских поселенцев в отношении палестинских жителей оккупированного Западного берега реки Иордан, заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС.

    В заявлении сказано, что «поселенческий терроризм» привел к многочисленным жертвам «среди гражданского населения и к изгнанию палестинцев из своих домов». В ЕС опасаются, что «ситуация выйдет из-под контроля», обернувшись «невыразимыми страданиями» для местных жителей. По мнению ЕС, требуется принять «срочные меры», передает РИА «Новости».

    ЕС заявил, что на Израиле лежит обязанность обеспечить безопасность для «гражданского населения на Западном Берегу от экстремистского насилия со стороны поселенцев». Также израильские власти должны наказать виновных «и обеспечить вмешательство израильской армии», сообщили в ЕС.

    Напомним, в МИД Франции призвали Израиль защитить палестинское население, а также осудили атаки, которые привели к гибели гражданских лиц.

    Коментарии (3)
    1 ноября 2023, 04:59
    Маск предложил запретить экспорт нута для хумуса из-за ситуации в Газе

    Маск в шутку предложил ввести запрет на экспорт нута для урегулирования палестино-израильского конфликта

    Маск предложил запретить экспорт нута для хумуса из-за ситуации в Газе
    @ Carina Johansen/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Американский предприниматель Илон Маск в шутку заявил, что для урегулирования палестино-израильского конфликта следует ввести запрет на экспорт нута для хумуса.

    Об этом Маск заявил во время беседы с Джо Роганом при записи подкаста. Роган, рассматривая ситуацию в регионе, начал говорить, что «ХАМАС бомбит…». «Хумус?» – перебил его Маск и засмеялся. Роган сказал, что «Израиль обстрелял больницу». В ответ Маск высказал предположение, что следует «отказаться от экспорта нута, это поставит их на колени сразу», после чего оба участника разговора засмеялись, передает РИА «Новости».

    Напомним, после того, как Маск обещал предоставить услуги спутниковой связи Starlink международным организациям в секторе Газа, министр связи Израиля Шломо Кархи заявил, что его «ведомство разорвет все связи со Starlink».

    Коментарии (0)
    31 октября 2023, 21:04
    Нетаньяху рассказал о высоких затратах на войну Израиля в Газе

    Нетаньяху: Война Израиля в Газе будет стоить больших денег

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил министерство финансов страны о том, что война в секторе Газа будет стоить больших денег.

    В ходе встречи с министром финансов Израиля Бецалелем Смотричем Нетаньяху заявил, что война с движением ХАМАС в Газе будет дорогой, и потребовал обеспечить макроэкономическую устойчивость страны, передает ТАСС.

    По словам израильского премьера, уже приняты важные меры: выделение средств, помощь гражданам Израиля и экономике. «Предстоит еще многое сделать. Наша первая цель – сохранить макроэкономическую структуру Израиля, чтобы экономика функционировала и не рухнула. Вторая цель – дать возможность Армии обороны Израиля и силам безопасности вести войну. Это стоит больших денег, которые мы ежедневно расходуем», – заявил он.

    Ранее Израиль заявил о третьем этапе войны с ХАМАС.

    Коментарии (5)
    1 ноября 2023, 11:06
    Названы три варианта, которые США и Израиль рассматривают для сектора Газа

    Bloomberg: США и Израиль обсуждают размещение в Газе международных сил

    Tекст: Ольга Никитина

    Соединенные Штаты и Израиль рассматривают возможность отправки в сектор Газа миротворческих сил, такой сценарий возможен, если движение ХАМАС потерпит поражение в разгоревшемся конфликте, сообщают американские СМИ.

    Источники Bloomberg сообщили, что миротворческая миссия может состоять из вооруженных сил нескольких государств, включая США. Анклав, по задумке Израиля и США, может перейти под контроль ближневосточных стран, возможно, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. При этом они получат поддержку со стороны американских, британских, немецких и французских военных, передает ТАСС.

    Обсуждается, по данным Bloomberg, и второй вариант. Речь идет о миссии, подобной той, что закреплена договором между Египтом и Израилем 1979 года.

    Третий же вариант предусматривает, что сектор Газа перейдет под надзор ООН. При этом Израиль не считает этот план целесообразным.

    Переговоры, по информации Bloomberg, находятся на ранней стадии. Некоторые чиновники считают маловероятной реализацию этих сценариев. По мнению ряда источников, даже небольшой контингент американских войск в Газе станет «политически рискованным» решением.

    Как заявлял госсекретарь США Энтони Блинкен, «наиболее разумным решением» стало бы управление сектором Газа «эффективной и обновленной» Палестинской национальной администрацией.

    Коментарии (5)
    1 ноября 2023, 09:33
    Супермаркеты в Израиле остановили импорт из Турции

    Haaretz: Супермаркеты в Израиле остановили импорт из Турции

    Супермаркеты в Израиле остановили импорт из Турции
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Сети супермаркетов в Израиле приостановили импорт турецкой продукции после заявлений президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана об обострении конфликта на Ближнем Востоке, пишут турецкие СМИ.

    По данным газеты Haaretz, импорт приостановила в том числе крупнейшая сеть супермаркетов в Израиле Shufersal. Издание отмечает, что это произошло после того, как турецкий лидер выразил поддержку ХАМАС, передает РИА «Новости».

    Напомним, Эрдоган ранее заявил, что Турция собирается объявить Израиль «военным преступником». При этом, по оценке турецких властей, палестинское движение ХАМАС не является террористической организацией.

    Коментарии (8)
    31 октября 2023, 19:44
    Эксперт: Антисемитские беспорядки в Махачкале организовали подчиненные еврея Зеленского

    Член СПЧ Кирилл Вышинский: Антисемитские беспорядки в Махачкале организовали подчиненные еврею Зеленскому спецслужбы Украины

    Эксперт: Антисемитские беспорядки в Махачкале организовали подчиненные еврея Зеленского
    @ Рамазан Рашидов/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Произошедшее в Махачкале – это попытка ослабить Россию и следствие циничных действий украинских спецслужб, которые напрямую управляются Владимиром Зеленским. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал член СПЧ Кирилл Вышинский, комментируя причины и последствия беспорядков в Дагестане.

    «Произошедшее в Махачкале – это, конечно, попытка раскачать Россию, надавив на многонациональный Кавказ. Про Палестину организаторы беспорядков думают в самую последнюю очередь», – пояснил Кирилл Вышинский, член Совета по правам человека, главный редактор радио Sputnik.

    Собеседник напомнил, что Владимир Зеленский – сам этнический еврей. По его словам, в этом свете отношение офиса Зеленского к событиям в Махачкале, где молодые люди, возбужденные провокацией украинских спецслужб через Telegram-канал, искали в аэропорту беженцев из Израиля, приобретает дополнительный смысл.

    «Понятно, что в СБУ или ГУР сидят абсолютно циничные люди, которые только бы обрадовались, если бы в аэропорту пострадали приезжие израильтяне. А вот что чувствовал бы Зеленский, который руководит СБУ и ГУР напрямую, если бы, не дай Бог, пролилась еврейская кровь? Или в борьбе с Россией любые средства хороши, даже такие?» – задался он вопросом.

    «И как Зеленский потом собирался бы смотреть в глаза премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, к которому он так рвался выразить свою солидарность? Или после того, как ему отказали в визите, уже нет никакой солидарности? Не перестаю удивляться цинизму тех, кто придумал и осуществил воскресную провокацию в аэропорту Махачкалы», – резюмировал эксперт.

    «События в Махачкале инспирированы в том числе через социальные сети. Не в последнюю очередь – с территории Украины. Руками агентуры западных спецслужб», – заявил в понедельник российский лидер Владимир Путин в ходе совещания с Советом безопасности по ситуации в Дагестане.

    «Кстати говоря, не уверен, знают ли об этом во всех руководящих кругах тех же Штатов. Неплохо было бы тем, кто так заботится якобы о гражданах Израиля, провести расследование, чем занимаются их спецслужбы на Украине, если они пытаются инспирировать погромы в России», – приводит Кремль его слова.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что беспорядки в Махачкале стали «тренировкой» по раскачке национальных конфликтов в России.

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    На Украине бьют тревогу: отключения света этой зимой будут более серьезными, чем прошедшей, и лучше обзавестись автономным отоплением. И на этот раз жители Украины будут винить в своих проблемах не Россию, а собственные власти. Милларды долларов, выделенных на ремонт энергетической инфраструктуры, пошли на что угодно, кроме самой инфраструктуры. Подробности

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    Израиль уничтожает Европейский союз

    Голосование в ООН по конфликту на Ближнем Востоке разделило ЕС до такой степени, что некоторые его члены грозятся вообще выйти из ООН. Расколол Израиль и руководящую пару Евросоюза: между Урсулой фон дер Ляйен и Шарлем Мишелем усугубилась прежняя вражда. Как признают США, Евросоюз не в состоянии выдержать двух войн сразу, поддерживая и Израиль, и Украину. Подробности

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    Су-57 получат дополнительную скрытность

    Для истребителей пятого поколения Су-57 создана крылатая ракета большой дальности. Эту разработку называют новым технологическим словом в российской военной промышленности. В чем могут заключаться особенности этой ракеты, по каким целям она может применяться и какие преимущества она даст самому Су-57 в бою? Подробности

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    Макрон ищет способ оторвать от России южных союзников

    Франция продолжает настойчивые поиски по всему миру ценнейшего ресурса, от которого зависит ее благополучие – урана. На этот раз французский лидер Макрон отправляется с этой целью в Среднюю Азию. Однако его замыслы гораздо шире и имеют прямое отношение к попыткам ограничить возможности России. Подробности

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    Авторитет Царева на Украине опасен для Киева

    В Крыму совершено покушение на Олега Царева, который после 2014 года выступал с острой критикой в адрес украинских властей и занимался вопросами политической повестки Новороссии. Царев, чье мнение всегда болезненно воспринимали в киевских кабинетах, госпитализирован в тяжелом состоянии. Коллеги, друзья и общественные деятели сходятся в том, что Царев как никто другой знал подноготную украинских властей и встал им поперек горла. Подробности

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    • Израиль разваливает Евросоюз

      Обострение конфликта на Ближнем Востоке стало тяжелым испытанием для Евросоюза. Аналитики в США считают, что фактическое участие в двух конфликтах сразу – вокруг Израиля и Украины – ЕС просто не по силам. И действительно, складывается впечатление, будто Евросоюз затрещал по швам, а фундаментальные противоречия разобщили его руководство.

    • Беспорядки в аэропорту в Дагестане: выводы

      Беспорядки в аэропорту Махачкалы радикалами, требовавшими учинить расправу над израильтянами, стали экстраординарным событием в истории РФ. Вместо израильтян толпа обнаружила местных матерей с детьми, проходившими в Израиле курс лечения. Аэропорт был закрыт, около 60 человек задержаны. Какие выводы напрашиваются из этой ситуации?

    • Как украинцы шпионили за Дудой

      Политический конфликт между Украиной и Польшей получил неожиданное объяснение. Судя по всему, дело не только в поставках зерна и Волынской резне, но и в том, что в одном из автомобилей, которым пользуется президент Польши Анджей Дуда, был найден шпионский «жучок». Но при чем тут Украина?

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