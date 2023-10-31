  • Новость часаНазвана сумма ущерба аэропорту Махачкалы в результате беспорядков
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Завершение «конца истории» будет небыстрым

    Сегодня единственно разумным выходом видится необходимость научиться взаимодействовать с глобальным кризисом, а не надеяться на его скорое завершение. Причина драмы не в том, что кто-то стремится потеснить Запад, а в том, что он сам в глубоком кризисе и не справляется со своим могуществом.

    0 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Почему США и СССР не дали Англии, Франции и Израилю оттяпать себе Суэцкий канал

    31 октября 1956 года началась операция «Мушкетер» – британские и французские войска напали на Египет. В деле оказались замешаны еще молодой и неокрепший Израиль, Суэцкий канал и арабский национализм. Не учли лишь одну «мелочь» – единственные сверхдержавы на планете.

    2 комментария
    Максим Соколов Максим Соколов Зеленский решил не переписывать украинцев

    Поскольку гипотетические результаты нынешней украинской переписи населения прямо тянули бы на пункт обвинительного заключения в трибунале, действительно разумно ее вовсе не проводить.

    14 комментариев
    31 октября 2023, 17:46

    СМИ назвали количество израильских солдат в Газе

    Axios: С 27 октября в сектор Газа прошли больше 20 тыс. солдат Израиля

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На территорию сектора Газа вошли свыше 20 тыс. израильских военных с момента расширения наземной операции, сообщают СМИ.

    С 27 октября в анклав вошли минимум две бронетанковые и пехотные дивизии израильской армии, утверждают источники Axios, передает ТАСС. Отмечается, что армия Израиля использует источники информации, чтобы найти и освободить заложников.

    Ранее Армия обороны Израиля сообщала об ожесточенных боях с ХАМАС в глубине сектора Газа.

    31 октября 2023, 10:07
    Захарова заявила о «фантастическом лицемерии» ООН в связи с беспорядками в Махачкале

    Спикер МИД Захарова назвала «фантастическим лицемерием» реакцию ООН на беспорядки в Махачкале

    Захарова заявила о «фантастическом лицемерии» ООН в связи с беспорядками в Махачкале
    @ Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Реакция ООН на массовые беспорядки в Махачкале отличается «удивительной избирательностью» в оценках и является «фантастическим лицемерием», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    В своем Telegram-канале она привела слова представителя Генсека ООН Стефана Дюжаррика, который выступил с осуждением актов антисемитизма в аэропорту Махачкалы.

    Она обратила внимание на удивительную избирательность в оценках представителя генсека ООН. Так, Захарова напомнила на отсутствие реакции ООН, когда речь зашла о погибших в Газе сотрудниках этой организации.

    Комментируя слова Дюжаррика об «охоте на людей» из-за религии, Захарова выразила надежду, что ООН «найдет в себе мужество» осудить преследование Киевом Украинской православной церкви и выступит в защиту православных верующих на Украине, которых избивали, унижали, выгоняли из их храмов, запугивали, бросали в тюрьмы и подвергали всевозможным гонениям.

    «После нынешних слов ооновца мы требуем реакции на все, о чем регулярно информировали Секретариат ООН!» – подчеркнула Захарова.

    Ранее Дюжаррик заявил, что ООН осуждает действия и заявления людей, «которые пытались штурмовать аэропорт и пытались охотиться на людей исключительно из-за их религии».

    Коментарии (19)
    31 октября 2023, 11:22
    Кадыров: Три выстрела в воздух и один в лоб остановят беспорядки

    Кадыров приказал немедленно задерживать и сажать зачинщиков возможных беспорядков в Чечне

    Кадыров: Три выстрела в воздух и один в лоб остановят беспорядки
    @ Саид Царнаев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Чечни Рамзан Кадыров дал приказ силовикам немедленно задерживать и сажать зачинщиков и участников беспорядков, если такие события произойдут в республике.

    Кадыров на совещании в правительстве республики дал поручения представителям МВД и Росгвардии на случай несанкционированных акций. Даже если в беспорядках будет участвовать один человек, его, по словам главы Чечни, следует «задержать и посадить».

    «Или сделайте три предупредительных выстрела в воздух и после этого, если человек не выполняет требование закона, – четвертый выстрел сделайте в лоб. Больше не выйдут. Это мой приказ», – приводит его слова РИА «Новости».

    Ранее Кадыров назвал неприемлемыми погромы и призывы к совершению насилия в отношении евреев из-за действий израильских властей.

    Президент России Владимир Путин заявил, что произошедшие накануне в аэропорту Махачкалы беспорядки инспирированы спецслужбами Запада с территории Украины. Глава государства подчеркнул, что помочь Палестине, пытаясь нападать на татов и их семьи, невозможно. Он также отметил, что таты – это титульная нация в Дагестане.

    Коментарии (42)
    31 октября 2023, 09:58
    Президент Израиля отреагировал на беспорядки в аэропорту Махачкалы

    Президент Израиля Герцог отреагировал на беспорядки в аэропорту Махачкалы

    Президент Израиля отреагировал на беспорядки в аэропорту Махачкалы
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Беспорядки в аэропорту Махачкалы шокируют, заявил президент Израиля Ицхак Герцог в интервью газете Die Welt.

    По мнению президента Герцога, события в Дагестане вызывают «крайнее беспокойство». Произошедшее, по его оценке, вызвано «контролируемым антисемитизмом» и больше было похоже на «погром».

    При этом Герцог отметил работу региональных властей, которые смогли предотвратить трагедию, передает ТАСС.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что беспорядки, прошедшие накануне в аэропорту Махачкалы, инспирированы через соцсети, в том числе с Украины при участии западных спецслужб.

    Посол Израиля в России Бен Цви сообщил, что в результате беспорядков в аэропорту Махачкалы граждане Израиля не пострадали.

    Напомним, 29 октября в махачкалинском аэропорту из-за прибытия рейса из Тель-Авива произошли массовые беспорядки, несколько сотен человек зашли в здание воздушной гавани. Ущерб, нанесенный аэропорту, оценили в несколько миллионов рублей.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, что следы организаторов протеста в Махачкале ведут на Украину.

    Коментарии (22)
    31 октября 2023, 00:48
    Киев пожаловался на отказ конгрессменов США предоставить ВСУ снаряды

    Офис Зеленского: Конгрессмены США во время визита в Киев заявили о необходимости 155-миллиметровых снарядов Израилю

    Tекст: Антон Никитин

    Конгрессмены США во время визита делегации Палаты представителей в Киев продемонстрировали свою осведомленность о нехватке снарядов калибра 155 миллиметров у ВСУ и заявили при этом о востребованности таких боеприпасов у Израиля, сообщила пресс-служба Офиса президента Украины Владимира Зеленского.

    Как сообщил Офиса президента Украины, в понедельник Зеленский принял двухпартийную делегацию конгрессменов США в составе Джеймса Френча Гилла, Майкла Куигли и Стивена Линча. В Киеве заявили, что в ходе встречи были обсуждены вопросы продолжения всесторонней поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов, а сам Зеленский подробно проинформировал американскую делегацию о ситуации на передовой и первоочередных потребностях сил обороны Украины, передает РИА «Новости».

    В свою очередь демократ Майкл Куигли, подтвердил, что время от времени случаются «очень неприятные ситуации» в контексте принятия решения о выделении помощи Киеву. По его словам, есть определенные предостережения для киевского режима в контексте «разделение мнений в направлении помощи». Демократ заявил, что нужны любые аргументы о важности и экономической, и гуманитарной помощи. «Я понимаю, что есть необходимость в снарядах 155 миллиметров, но Израилю они тоже нужны», – заявил Куигли.

    Конгрессмен намекнул, что Украине, как об этом не раз заявляло политическое руководство, пора и становиться более самодостаточной в вопросе производства оружия и снарядов.

    Напомним, в прошлую пятницу спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон потребовал от Белого дома отчитаться о потраченных на Киев средствах и призвал разделить запрос о выделении 105 млрд долларов Израилю и Украине.


    Коментарии (12)
    31 октября 2023, 12:45
    Раскрыто содержание полученной участниками беспорядков в Махачкале инструкции

    Глава Дагестана Меликов: Участники беспорядков в аэропорту Махачкалы получили инструкции

    Раскрыто содержание полученной участниками беспорядков в Махачкале инструкции
    @ Рамазан Рашидов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Инструкцию по поведению в аэропорту Махачкалы распространили за два часа до прибытия самолета из Тель-Авива, в ней были пункты о корректном отношении к сотрудникам органов правопорядка, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов в эфире «Соловьев Live».

    Меликов рассказал, что в инструкции, которую распространили в соцсетях, было 19 пунктов, в том числе в отношении высказывания политических лозунгов, а также заявлений, за которыми могли бы последовать задержания. Глава Дагестана заявил, что «памятку» писал точно не Telegram-канал «Утро Дагестан» (заблокирован основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым), передает ТАСС.

    По его словам, все дагестанцы, за исключением зачинщиков «этой мерзоты», были шокированы произошедшими беспорядками в аэропорту Махачкалы. В Дагестане не ожидали, что такие акции вообще могут быть возможны в стране.

    Ранее Меликов пообещал, что виновники беспорядков в аэропорту Махачкалы получат по заслугам, снисхождения не будет никому.

    До этого глава Дагестана признался, что ему стыдно за массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы, и предложил задержанным после этих событий отправиться добровольцами в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, чтобы «отмыться от позора».

    Коментарии (3)
    31 октября 2023, 11:07
    Белый дом США отверг сравнение военных операций России и Израиля
    Белый дом США отверг сравнение военных операций России и Израиля
    @ Chris Kleponis/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби призвал не сравнивать военные операции России и Израиля, поскольку они «преследуют разные цели», сообщило издание Politico .

    Член Палаты представителей Прамила Джаяпал (демократ от Вашингтона) раскритиковала чиновников США за «двойные стандарты». По ее словам, США безоговорочно поддерживают Израиль в его войне против боевиков ХАМАС, одновременно осуждая российскую спецоперацию на Украине, пишет Politico.

    Кирби с оценкой Джаяпал не согласился, заявив, что Россия якобы намеренно «нацелена на украинское гражданское население» в рамках своей военной стратегии. «Уничтожение невинных украинцев», по мнению спикера Белого дома, будто бы является «частью стратегии» в конфликте на Украине.

    В Израиле, считает он, ситуация другая. При этом представитель Белого дома признал, что в секторе Газа погибли палестинцы.

    Ранее Кирби заявил, что не будет комментировать действия израильской армии, поскольку заявления об этом может делать только ЦАХАЛ.

    Между тем Минздрав Газы заявил о 8 тыс. погибших в результате обострения палестино-израильского конфликта.

    Напомним, сообщалось, что в Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тыс. человек.

    Коментарии (15)
    30 октября 2023, 23:52
    Кадыров назвал неприемлемыми погромы из-за действий Израиля

    Глава Чечни Кадыров назвал неприемлемыми погромы в аэропортах и призывы к насилию из-за действий властей Израиля

    Кадыров назвал неприемлемыми погромы из-за действий Израиля
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал неприемлемыми погромы и призывы к совершению насилия в отношении евреев из-за действий израильских властей.

    «Израильский режим показал миру свое истинное лицо, устраивая самый настоящий массовый террор в отношении мирных людей. Но нельзя идти на поводу у врагов России и расшатывать ситуацию изнутри: нельзя митинговать, громить аэропорты в поисках лиц еврейской национальности и призывать к насилию. (...) Такие действия неприемлемы в любом случае и будут очень жестко пресекаться», – заявил Кадыров в своем Telegram-канале.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что произошедшие накануне в аэропорту Махачкалы беспорядки инспирированы спецслужбами Запада с территории Украины. Глава государства подчеркнул, что помочь Палестине, пытаясь нападать на татов и их семьи, невозможно. Он также отметил, что таты – это титульная нация в Дагестане.

    Коментарии (9)
    31 октября 2023, 11:50
    Политолог назвал жалобы Украины на сокращение помощи США «бунтом тараканов на кухне»

    Политолог Скачко: Недовольство Украины из-за снижения помощи США не заставит Вашингтон пересмотреть приоритеты

    Политолог назвал жалобы Украины на сокращение помощи США «бунтом тараканов на кухне»
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Украинские элиты с трудом воспримут уменьшение финансирования со стороны США. Офис Зеленского попытается громко заявить о своем недовольстве, но геополитических приоритетов Вашингтона это не изменит. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Скачко. Ранее на Украине признали сложное положение из-за сокращения объемов помощи США.

    «Долгое время в западных странах было принято жалеть Украину. О местных политических элитах высказывались исключительно в комплементарном ключе. Разумеется, приближенные Зеленского привыкли ощущать себя «пупом земли». Поэтому местные политики с большим трудом примут смещение акцентов поддержки США в пользу Израиля», – сказал политолог Владимир Скачко.

    «Кроме того, в игру вступает и забота о личном благосостоянии. Суммы, выделявшиеся ВСУ из бюджета НАТО, украинское руководство активно разворовывало. Они слишком сильно привыкли к красивой жизни и будут пытаться всячески вернуть «лучшие времена» глобальной поддержки. Офис Зеленского завоет с удвоенной силой», – отмечает собеседник.

    «Однако украинские уколы в сторону США будут восприниматься в Вашингтоне как бунт тараканов на кухне. Если крики перейдут все грани дозволенного, то Белый дом найдет возможности усмирения обнаглевших союзников и отправит их на поиск новых хозяев», – подчеркивает эксперт.

    «При этом никаких изменений в текущей ситуации не предвидится. Объемы помощи ВСУ будут постепенно сокращаться, ведь Израиль для Штатов является гораздо более важным государством. Дело здесь не в любви. Вашингтон мыслит исключительно прагматичными категориями. Тель-Авив – это символ глобального влияния западного мира», – уточняет политолог.

    «Никто не захочет оставлять столь мощный анклав на Ближнем Востоке. Конечно, Украина тоже является лакомой территорией для поддержания планетарной гегемонии США. Однако этот «европейский Афганистан» уже вытянул из НАТО уйму средств и вооружений. Даже Белый дом не способен покрыть все горячие точки Земли», – считает собеседник.

    «Поэтому Вашингтону приходится расставлять приоритеты. Думаю, риторическая поддержка офиса Зеленского не стихнет. ВСУ будут кормить обещаниями. Мы услышим большое число заявление, что об Украине никто не забыл и поддержка страны продолжится. Однако все мы помним старую поговорку: обещать – не значит жениться», – резюмирует Скачко.

    Ранее на Украине признали сложное положение из-за сокращения объемов помощи США. Об этом заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. По его словам, в настоящий момент в Вашингтоне начался процесс поисков компенсаторов для Израиля, что плохо сказывается на поддержке ВСУ. Он отметил, что офису Зеленского негде найти 61 млрд долларов.

    Между тем конфликт на Ближнем Востоке все больше отводит внимание Штатов от Украины. Так, в ходе визита делегации от Палаты представителей США в Киев конгрессмены выразили понимание ситуации с нехваткой у Украины снарядов калибра 155 миллиметров, но подчеркнули, что эти же боеприпасы востребованы у Израиля.

    Во время встречи с законодателями Штатов Зеленский подробно проинформировал их о событиях, происходящих на передовой, и о первоочередных потребностях ВСУ. В свою очередь демократ Майкл Куигли подтвердил, что время от времени в контексте принятия решений о поддержке Украины случаются «очень неприятные ситуации».

    По его словам, в настоящее время Израиль также нуждается в западных боеприпасах. В связи с этим он намекнул, что офису Зеленского пора становиться более самодостаточным в вопросе производства оружия и снарядов. Он также отметил, что этот вопрос не раз поднимался самим руководством Украины.

    Кроме того, в Палату представителей Конгресса США был внесен законопроект о предоставлении Тель-Авиву экстренной дополнительной помощи в размере 14,3 млрд долларов. Инициатива рассматривается в отрыве от остальных запросов Джо Байдена на военную поддержку Украины и Тайваня.

    Средства предлагается выделить на обеспечение дополнительных ассигнований «для ответа на атаки в Израиле». В установленную сумму будут входить и другие цели на финансовый год, заканчивающийся 30 сентября 2024 года.

    Коментарии (3)
    31 октября 2023, 09:01
    Израиль заявил о третьем этапе войны с ХАМАС

    Премьер Нетаньяху: Израиль расширил свою наземную операцию в секторе Газа

    Израиль заявил о третьем этапе войны с ХАМАС
    @ Ilan Assayag/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Израиль перешел к третьему этапу войны с движением ХАМАС, Армия обороны расширила свое наземное вторжение в сектор Газа, следует из заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

    В заявлении Нетаньяху, опубликованном в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), отмечается, что Израиль поставил перед собой четкую цель уничтожить военный и управленческий потенциал ХАМАС, передает РИА «Новости».

    По его словам, первый блокирующий этап завершен, второй – удары по ХАМАС с воздуха – продолжается все время, сейчас Армия Израиля перешла к новой стадии операции, она расширяет свое наступление в секторе Газа «очень мощными шагами», добиваясь методичного, поэтапного прогресса.

    Ранее в понедельник ЦАХАЛ сообщил, что продолжает расширять наземные операции в секторе Газа, нанесены удары по 600 военным объектам движения ХАМАС в анклаве.

    Коментарии (10)
    31 октября 2023, 08:23
    Корпорации США заявили о планах на «прибыль» от конфликта на Ближнем Востоке

    Guardian: Американские корпорации надеются на прибыль на фоне конфликта в Газе

    Корпорации США заявили о планах на «прибыль» от конфликта на Ближнем Востоке
    @ Naaman Omar/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Американские финансовые конгломераты Morgan Stanley и TD Bank ожидают взрывного роста прибыли на фоне конфликта на Ближнем Востоке, сообщили британские СМИ.

    В статье Guardian говорится, что корпорации возлагают большие надежды на рост авиакосмической и оружейной отраслей. Отмечается, что стоимость акций уже возросла на 7% с начала войны между Израилем и Палестиной, передает РИА «Новости».

    Автор статьи отмечает, что Уолл-стрит надеется на «взрывной рост прибыли». Эскалация конфликта, как ожидают американские аналитики, способна «дать немалые доходы».

    «ХАМАС создал дополнительный спрос, у нас есть этот запрос президента (США Джо Байдена – прим. ВЗГЛЯД) на 106 млрд долларов», – приводятся в публикации слова гендиректора и старшего аналитика TD Cowen Кая фон Румора.

    Автор публикации признается, что подобные откровения шокировали его. При этом официальных комментариев Morgan Stanley и TD Bank не дали.

    «Это бездушие и черствость – буднично обсуждать финансовые выгоды от далекого вооруженного конфликта», – заключил автор статьи.

    Президент Владимир Путин ранее заявлял, что смертоносный хаос на Ближнем Востоке организуют США и их сателлиты, они же являются главными бенефициарами мировой нестабильности.

    Коментарии (4)
    31 октября 2023, 13:52
    В Париже дома евреев пометили звездами Давида

    В Париже и пригороде дома евреев пометили звездами Давида

    В Париже дома евреев пометили звездами Давида
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина,
    Ольга Никитина

    Мэрия Сен-Дени осудила действия неизвестных, которые в Париже и пригороде разрисовали дома местных евреев звездами Давида, сообщает телеканал BFM.

    В Telegram-канале «RT на русском» указано, что действия людей в мэрии назвали расистскими и антисемитскими», составлено обращение в полицию для поиска виновных.

    «Мэрия остается приверженной ценностям толерантности и уважения, что является традиционными ценностями республики, которая защищает всех своих граждан вне зависимости от их социальных и этнических особенностей, философских, культурных, политических и сексуальных взглядов», – сообщает мэрия в коммюнике.

    Также телеканал отмечает, что в этом районе уже поступали угрозы трем еврейским школам, синагогам и кошерным магазинам.

    Как сообщило издание Parisien, надписи нанесли баллончиками с краской через трафарет. По информации газеты, знаки появились в том числе на жилых домах в департаменте Сен-Сен-Дени, передает РИА «Новости».

    Такие же символы были обнаружены в коммуне Обервилье.

    По официальным данным, во Франции произвели 414 задержаний и зарегистрировали 819 актов антисемитизма с начала обострения палестино-израильского конфликта 7 октября.

    Ранее сообщалось, что звездами Давида помечают дома в Берлине.

    Коментарии (10)
    31 октября 2023, 15:36
    Армия Израиля сообщила об ожесточенных боях в глубине сектора Газа

    Tекст: Вера Басилая

    Израильские военные ведут ожесточенные бои с радикалами из палестинской организации ХАМАС в глубине сектора Газа, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

    В сообщении уточняется, что совместные силы Армии обороны Израиля во главе с сухопутными подразделениями вступили в бой в глубине территории сектора Газа, передает ТАСС.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль расширил свою наземную операцию в секторе Газа.

    Коментарии (4)
    31 октября 2023, 03:51
    В Европе допустили возможность начала кровавой гражданской войны

    Венгерский историк Веспреми: Западная и Северная Европа с угрожающей скоростью движется к кровавой гражданской войне

    Tекст: Антон Никитин

    Западная и Северная Европа с угрожающей скоростью движутся к кровавой гражданской войне, заявил венгерский историк Ласло Бернат Веспреми.

    Венгерский историк заявил в интервью порталу Index.hu, что Западная и Северная Европа движутся к кровавой гражданской войне с угрожающей скоростью. По словам эксперта, он не видит никаких признаков поворота в этом постоянно сужающемся коридоре, передает РИА «Новости».

    Веспреми спрогнозировал, что антисемитские и антимусульманские акции, носящие крайне правый характер, могут усилиться в будущем, исламисты могут снова активизироваться ради мести, что приведет к гражданской войне.

    Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему военные и политики пророчат кровавый конфликт во Франции.

    Коментарии (4)
    30 октября 2023, 22:33
    Эксперт: Дагестанцев можно было занять реальной помощью палестинцам

    Генерал Ворожцов: Сочувствующих населению Газы дагестанцев надо было занять реальной помощью палестинцам

    Эксперт: Дагестанцев можно было занять реальной помощью палестинцам
    @ Рамазан Рашидов/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    К предотвращению беспорядков в Дагестане должны были подключиться местные религиозные руководители, деятели культуры, лидеры общественного мнения. Кроме того, населению республики нужно было предложить гуманитарные проекты помощи Газе, сказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор внутренней службы Владимир Ворожцов. Ранее Владимир Путин отметил, что помощь Палестине заключается не в том, чтобы нападать на татов – титульную нацию в Дагестане, а в том, чтобы бороться против тех, кто стоит за конфликтом на Ближнем Востоке.

    «Первыми на ближневосточные события, причем еще в начале октября, должны были отреагировать местные религиозные руководители, деятели культуры, лидеры общественного мнения. Они должны были предложить общественности свою позицию, дать оценку действиям ХАМАС», – отметил Владимир Ворожцов, член Совета по внешней и оборонной политике, генерал-майор внутренней службы в отставке.

    «Кроме того, я не слышал, чтобы населению Дагестана были предложены легальные гуманитарные проекты помощи Газе. Нужно было запускать акции по сбору средств, предварительное формирование бригад волонтеров, строителей, которые будут помогать восстанавливать Газу, медиков, психологов. То есть необходимо было занять сочувствующих реальной помощью палестинцам. Говоря схематично, им следовало предложить конструктив вместо деструктива», – детализировал собеседник.

    «Кроме того, выразить поддержку палестинцам можно через формы религиозной солидарности. Если бы все эти меры был своевременно реализованы, то не понадобилось бы подключать правоохранителей. Власти республики должны были донести до граждан тезис: если ты действительно хочешь помочь палестинцам, то нужно восстанавливать жизнь там, а не разрушать ее здесь», – указал он.

    «Я хорошо знаю палестинцев. В начале нулевых я встречался с Ясиром Арафатом. И могу сказать, что у них всегда есть, скажем так, готовая программа помощи, с которой они обращаются к дружественным странам. В Москве есть посольство Палестины. Почему бы религиозным лидерам Дагестана не слетать к ним на встречу и не проработать совместно план помощи, о котором сообщить затем во всех СМИ и объявить сбор добровольцев?» – добавил эксперт.

    «Синхронно с этим, конечно, правоохранители должны сводить на нет протестную активность: выявлять зачинщиков и точечно, а не массово, их задерживать. Также нужно было блокировать основные каналы связи между потенциальными активистами беспорядков, при этом предложив им альтернативные площадки, заранее контролируемые силовиками. К тому же в СМИ следовало вести разъяснительно-профилактическую работу, объясняя людям, что такие беспорядки играют только на руку врагам России», – пояснил аналитик.

    «Я, конечно, не исключаю, что вовсе избежать беспорядков было невозможно. И силовики, избегая жертв и разрушений, дали толпе попасть в аэропорт. Там они собрались в одном месте и без большого скопления людей. Было бы гораздо хуже, если бы бойцы Росгвардии окружили аэропорт, а протестующие пошли бы в центр города, в какие-то спальные районы, к большим гостиницам. К тому же поднять подразделение по тревоге занимает два часа. Марш – еще два часа. Собственно, примерно через такое время Росгвардия как раз и прибыла в аэропорт», – объяснил генерал.

    В понедельник вечером президент России Владимир Путин, комментируя произошедшее в Дагестане, заявил, что беспорядки были инспирированы через соцсети с Украины, также к этому причастны западные спецслужбы. В этой связи глава государства указал  на необходимость своевременных и четких действий по защите конституционного строя, межнационального и межрелигиозного согласия.

    «Разве можно помочь Палестине, пытаясь нападать на татов и их семьи? Таты, кстати говоря, это титульная нация в Дагестане», – сказал президент. Он также отметил, что помочь Палестине «можно только в борьбе с теми, кто стоит за этой трагедией». «Мы – Россия – и боремся с ними в рамках специальной военной операции. Именно с ними. И за себя, и за тех, кто стремится к настоящей истинной свободе», – подчеркнул президент.

    Напомним, накануне вечером несколько сотен человек собрались на территории аэропорта Махачкалы для участия в акции против палестино-израильского конфликта. Прорвав ограждение, они проникли на взлетную полосу, временно парализовав работу аэропорта. На этом фоне в городах и районах Дагестана усилили меры безопасности. К месту событий также прибыл спецназ.

    В результате беспорядков пострадало несколько десятков человек как среди полицейских, так и среди гражданских лиц. Правоохранительные органы уже установили более 150 активных участников беспорядков, часть из них задержана и доставлена в территориальные отделы полиции. Отмечается, что многие факты противоправных деяний фиксировались с помощью камер видео- и фотонаблюдения.

    Газета ВЗГЛЯД выяснила, что беспорядки в Махачкале могли быть «тренировкой» по раскачке национальных конфликтов в России.

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    30 октября 2023, 22:40
    Путин: Помочь Палестине можно в борьбе с теми, кто стоит за этой трагедией

    Владимир Путин: Помочь Палестине можно только в борьбе с теми, кто стоит за этой трагедией

    Путин: Помочь Палестине можно в борьбе с теми, кто стоит за этой трагедией
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Помочь Палестине можно только в борьбе с теми, кто стоит за этой трагедией, и Россия борется с ними в рамках специальной военной операции, заявил президент Владимир Путин.

    В ходе совещания с членами Совета Безопасности, правительства и руководством силовых ведомств президент указал, что в подходах России к ситуации на Ближнем Востоке, «в отличие от Запада, никогда не было корысти, интриг и двойного дна».

    «Ключ к решению конфликта – в создании суверенного, независимого палестинского государства, полноценного палестинского государства. Мы откровенно, честно и не раз говорили об этом и палестинскому, и израильскому руководству. Повторю: правда заключается в том, что чем сильнее будет Россия, чем сплочённее будет наше общество, тем эффективнее мы сможем отстаивать как наши собственные национальные интересы, так и интересы тех народов, которые стали жертвой западной неоколониальной политики», – цитирует Путина сайт Кремля.

    «Мы должны чётко понимать, кто в реальности стоит за трагедией народов Ближнего Востока и в других регионах мира, кто организует смертоносный хаос, кому он выгоден. Сегодня, на мой взгляд, это уже стало очевидным и понятным для всех – заказчики действуют в открытую и нагло. Именно нынешние правящие элиты США и их сателлиты – главные бенефициары мировой нестабильности. Они извлекают из нее свою кровавую ренту», – заявил российский лидер.

    «Помочь Палестине можно только в борьбе с теми, кто стоит за этой трагедией. Мы – Россия – и боремся с ними в рамках специальной военной операции. Именно с ними. И за себя, и за тех, кто стремится к настоящей истинной свободе», – подчеркнул Путин.

    Ранее российский президент назвал обострение палестино-израильского конфликта гуманитарной катастрофой. Он подчеркнул, что борьба с терроризмом не может вестись по принципу коллективной ответственности.

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