Есть воровство и воровство. Слегка подворовывать – это одно (хотя тоже нехорошо). Воровать с каким-то диким упоением, как это принято в Киеве – это другое.4 комментария
Число жертв эскалации в Газе превысило 9,7 тыс. человек
Минздрав сектора Газа сообщил о 9,7 тыс. погибших
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 9,7 тыс., среди них 4,8 тыс. детей, ранения получили более 24,8 тыс. человек, заявил представитель минздрава Газы Ашраф аль-Кидра.
Как указал аль-Кидра во время брифинга, который транслируют арабские телеканалы, число жертв выросло до 9 770, среди них 4 800 детей, 2 550 женщин и 596 пожилых людей. По его словам, за этот месяц 24 808 человек пострадали, передает РИА «Новости».
Ранее США попытались убедить Израиль действовать более взвешено в боевых действиях в секторе Газа, а именно, использовать при ударах по городской застройке бомбы меньшего размера.
В пятницу сообщалось, что с начала обострения ближневосточного конфликта в секторе Газа погибло 9 тыс. 277 человек.