Число жертв эскалации в Газе превысило 9,7 тыс. человек

Минздрав сектора Газа сообщил о 9,7 тыс. погибших

Tекст: Валентина Григоренко

Как указал аль-Кидра во время брифинга, который транслируют арабские телеканалы, число жертв выросло до 9 770, среди них 4 800 детей, 2 550 женщин и 596 пожилых людей. По его словам, за этот месяц 24 808 человек пострадали, передает РИА «Новости».

Ранее США попытались убедить Израиль действовать более взвешено в боевых действиях в секторе Газа, а именно, использовать при ударах по городской застройке бомбы меньшего размера.

В пятницу сообщалось, что с начала обострения ближневосточного конфликта в секторе Газа погибло 9 тыс. 277 человек.