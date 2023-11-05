Политолог объяснил новый виток масштабных протестов в Вашингтоне

Американист Дудаков: Сторонники Палестины попытались окружить Белый дом

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как написал Дудаков в своем Telegram-канале, больше сотни тысяч демонстрантов добрались до столицы США и провели масштабный митинг в поддержку Палестины. Они окружили Белый дом и даже предприняли попытки штурма. По его словам, таких мощных протестов в Вашингтоне не было со времен лета погромов 2020 года, когда БЛМщики тоже пытались штурмовать Белый дом.

Дудаков добавил, что уровень поддержки Байдена на фоне раскола внутри Демпартии резко обвалился.

«На помощь ему прибежал Обама – тот возложил ответственность за войну в Газе сразу на весь мир. Впрочем, вряд ли это поможет убедить тех же протестующих, которые с лозунгами «Аллаху акбар!» окружали Белый дом», – написал политолог.





Дудаков отметил, что уже две трети американцев выступают за немедленное перемирие в Газе, но потуги Белого дома как-то повлиять на ситуацию оставляют желать лучшего. План по выводу иностранных беженцев из Газы на грани срыва

«Протесты на Западе будут только шириться. 11 ноября запланирован «марш миллионов» в поддержку Палестины уже в Лондоне – там все может быть ещё драматичней, чем в Вашингтоне. Раскол в обществе резко усиливается – и эта пороховая бочка грозит в любой момент полыхнуть, похоронив судьбы многих нынешних политиков», – подытожил Дудаков.

Ранее Дудаков рассказал газете ВЗГЛЯД, что поддержка мусульман может оказать определенную роль на грядущих выборах в США. Если они не проголосуют за Демократическую партию в спорных штатах, это может вызвать проблемы у Джо Байдена.