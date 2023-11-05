Поддержка Израиля создает для Байдена проблемы внутри США

Эксперты рассказали о влиянии американских мусульман на политику США

Tекст: Илья Абрамов

В начале ноября истек срок ультиматума, который Национальный мусульманский демократический совет США (NMDC) выдвинул американскому президенту Джо Байдену. Организация требовала прекращения огня в Газе до 1 ноября. Однако война между Израилем и ХАМАС не прекратилась.

Совет грозился, что в противном случае будет добиваться мобилизации миллионов мусульманских избирателей для того, чтобы те отказались от пожертвований и голосов за Байдена на президентских выборах в следующем году. Кроме того, поддержки лишатся кандидаты-демократы, которые поддержали наступление ЦАХАЛ в Газе.

Агентство Reuters отмечает, что в состав совета входят высокопоставленные члены Демократической партии из Мичигана, Огайо и Пенсильвании. Учитывая электоральную карту США, данные штаты являются спорными, поэтому голоса избирателей в них являются очень важными для кандидатов.

Например, демократы на президентских выборах 2020 года в Мичигане одержали победу с перевесом всего 2,6% голосов. В выборах приняли участие почти 1,1 млн мусульман, и под данным экзит-поллов, 64% из них проголосовали за Байдена. Таким образом ультиматум со стороны NMDC – заметное явление для будущих выборов в США.

Напомним, ранее территории Штатов начали происходить конфликты между сторонниками Израиля и Палестины. Разного рода стычки и митинги проходят во многих городах страны. Кроме того, в США увеличилось число антисемитских инцидентов на 400%, передает Reuters со ссылкой на данные еврейской неправительственной правозащитной организации ADL.

По мнению экспертов, исламская община в США пока остается одной из самых малочисленных – в нее входят от 1 до 1,4% населения страны. Поэтому тот же NMDC пока не может оказать прямое влияние на Белый дом или руководство Демпартии США. Однако у общины есть влиятельные союзники из левого крыла Демпартии. И в связке с ними мусульмане могут сыграть значимую роль на выборах в 2024 году.

«Пока что влияние ислама на политические элиты США является относительно слабым. Еще с сентября 2001 года правительство внимательно наблюдает за мусульманскими общинами в стране. Данный вопрос находится под чутким руководством спецслужб, в связи с чем проникнуть внутрь правительства религиозным идеям не получается», – сказал американист Дмитрий Дробницкий.

«Даже если присмотреться к той группе мусульман, которая решила выдвинуть ультиматум Джо Байдену, истинных сторонников ислама практически нет. Многие ее члены являются атеистами. Таким образом леворадикальное крыло Демократической партии пытается разыграть карту этноконфесионального разнообразия», – отмечает собеседник.

«Им уже удалось использовать данную карту в 2020 году во время протестов Black Lives Matter. Сейчас этот тренд возвращается. На этом фоне республиканцы, рьяно поддерживающие Израиль, постоянно апеллируют к священным образам. Они откровенно говорят о важности защиты Иерусалима как важного для христиан города», – подчеркивает эксперт.

«При этом сам факт нарастающего раскола в истеблишменте достаточно интересен и опасен. Еще лет десять назад поддержка Израиля не вызывала никаких нареканий в Конгрессе. Американские политики единодушно считали своим долгом поддержку Тель-Авива и организацию поставок помощи для Израиля», – акцентирует собеседник.

«В целом, мусульманская диаспора в США не такая большая, как в Европе. Однако существуют штаты, где их доля составляет 2-3%, и там они действительно влияют на политику. Также у них имеется свое лобби – оно не настолько мощное как еврейское, но активно работает с политиками из Демократической партии»,

– сказал американист Малек Дудаков. «Поддержка мусульман может оказать определенную роль на грядущих выборах в США. Если они не проголосуют за Демократическую партию в спорных штатах, это может вызвать проблемы у Байдена. Само же американское общество сейчас устало от постоянных конфликтов и выступает скорее за перемирие в секторе Газа. Поддержка Израиля была сильна в первые дни обострения, но сейчас она ослабевает», – отмечает собеседник.

«В данной ситуации куда большую роль действительно играют левые академические круги. Их настроения можно описать как пропалестинские. Именно они и являются основными инициаторами возникновения в информационном пространстве США антиизраильских мотивов», – сказал Борис Межуев, политолог, кандидат философских наук, доцент философского факультета МГУ.

«Опасность для Белого дома здесь заключается в том, что часть левого электората может отказаться от поддержки Демократической партии на выборах. В таком случае данная часть избирателей проголосует в пользу независимого кандидата, что существенно осложнит Джо Байдену грядущую президентскую кампанию», – резюмировал Межуев.