Росрыболовство спрогнозировало снижение цен на красную икру и горбушу

Глава Росрыболовства Шестаков: Цены на красную икру и горбушу скоро снизятся

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, с точки зрения объемов вылова и добычи в рамках лососевой путины, есть все предпосылки для того, чтобы как минимум горбуша снизилась в цене, у рыбаков цена уже снизилась где-то в полтора раза, передает РИА «Новости».

Шестаков отметил, что рыбы действительно много, и теперь стоит надеяться, что ритейлеры отреагируют и также снизят цены.

В ведомстве уточнили, что объем производства лососевой икры в январе-сентябре 2023 года составил 21,1 тыс. тонн, что в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Напомним, с 16 октября в России ввели временное ограничение в отношении импорта рыбы и морепродуктов из Японии.