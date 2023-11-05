Мы вообще мало чего боимся. Есть один только страх. Что вот это все может быть зря. Что подвиг фронта и тыла, порыв и единство народа будут поменяны на что-то такое политическое в красивой обертке и даже комфортное, но совершенно пустое по сути своей.8 комментариев
Росрыболовство спрогнозировало снижение цен на красную икру и горбушу
Глава Росрыболовства Шестаков: Цены на красную икру и горбушу скоро снизятся
Объемы добычи рыбы и удачная лососевая путина в России в этом году создают предпосылки для снижения цен на горбушу, которая у рыбаков уже потеряла в цене, Росрыболовство также ждет и удешевления красной икры, рассказал глава ведомства Илья Шестаков.
По его словам, с точки зрения объемов вылова и добычи в рамках лососевой путины, есть все предпосылки для того, чтобы как минимум горбуша снизилась в цене, у рыбаков цена уже снизилась где-то в полтора раза, передает РИА «Новости».
Шестаков отметил, что рыбы действительно много, и теперь стоит надеяться, что ритейлеры отреагируют и также снизят цены.
В ведомстве уточнили, что объем производства лососевой икры в январе-сентябре 2023 года составил 21,1 тыс. тонн, что в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года.
Напомним, с 16 октября в России ввели временное ограничение в отношении импорта рыбы и морепродуктов из Японии.