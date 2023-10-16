Судя по всему, Москва готовится отозвать ратификацию договора о запрете ядерных испытаний. Но при этом к столь ожидаемой многими ядерной эскалации не переходит. В чем логика?0 комментариев
Россельхознадзор временно ограничил ввоз рыбы из Японии
Временное ограничение в отношении импорта рыбы и морепродуктов из Японии вводится с 16 октября, сообщил Россельхознадзор.
В сообщении ведомства отмечается, что Россельхознадзор с 16 октября 2023 года присоединяется к временным ограничительным мерам КНР в отношении импорта рыбы и морепродуктов из Японии. Поясняется, что запрет вводится в качестве меры предосторожности.
В конце августа Япония начала сброс в океан первой партии очищенной от радиоактивных веществ воды с АЭС «Фукусима-1». Японское правительство решило направить около 136 млн долларов для поддержки рыболовецкой отрасли, несущей убытки из-за эмбарго на импорт японских морепродуктов из-за сброса воды.
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова предупредила, что в России не выявили опасности после сброса на японской атомной электростанции «Фукусима» воды, но ожидается эффект накопления.