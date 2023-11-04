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    Мнения
    Андрей Медведев Андрей Медведев И тут происходит неожиданное. Народ объединяется

    Мы вообще мало чего боимся. Есть один только страх. Что вот это все может быть зря. Что подвиг фронта и тыла, порыв и единство народа будут поменяны на что-то такое политическое в красивое обертке, и даже комфортное, но совершенно пустое по сути своей.

    0 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Единство – главный фактор победы России

    Кто-то ругается, что Россия из века в века вынуждена жить, сталкиваясь с тяжелыми испытаниями, сложными вызовами и смертельными врагами, и лучшие качества наш народ проявляет именно в такие моменты. На самом деле наш народ проявляет их всегда – просто в трудные времена мы сами в себе их наконец замечаем.

    8 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Юбилей Евросоюза не заметил никто

    Европейский корабль может просто не пережить еще пару штормов, подобных тем, что случились за последние года три. Идеи Brexit или просто Exit среди стран-членов становятся все более отчетливыми.

    9 комментариев
    4 ноября 2023, 15:24

    Путин пообещал ускорить закупки для медиков в зоне спецоперации

    Российский лидер пообещал активистам ускорить закупки для медиков в зоне спецоперации

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин пообещал российским активистам оказать содействие в вопросе с введением особого порядка закупок для нужд работающих в зоне спецоперации медиков, сообщила участница Народного фронта «За Россию» Анна Таран из Белгородской области.

    Известно, что во время церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве Путин кратко пообщался с участниками и получил информацию от Таран о том, как их организация помогает военным медикам в зоне спецоперации, передает РИА «Новости».

    По ее словам, недавно началась работа с Главным военным медицинским управлением Минобороны, которое активно помогает организации верифицировать заявки.

    «Они забирают их, покрывают все нужды. А мы включаемся в те моменты, когда необходимо купить такие вещи, как скотч, фонарик, ручку – что-то такое, что очень нужно медикам на передовой, но у них нет разрешительного удостоверения», – рассказала она, отметив, что президент пообещал попробовать ускорить этот процесс путем введения особого порядка закупок для нужд медиков.

    Во время церемонии Путин кратко пообщался с патриархом Кириллом. Также в ходе церемонии глава государства поздоровался и пообщался с другими присутствующими представителями духовенства и с активистами, юнармейцами и участниками молодежных организаций.

    4 ноября 2023, 10:35
    Эксперт объяснил жалобы солдат ВСУ на «тихие корейские снаряды»

    Эксперт Васильев рассказал, как «тихие корейские снаряды» повлияли на моральный дух ВСУ

    Эксперт объяснил жалобы солдат ВСУ на «тихие корейские снаряды»
    @ Peter Druk/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Если верить солдатам ВСУ, то северокорейские оружейники изменили законы физики и отменили сверхзвуковые ударные волны, заявил автор Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев. Так он прокомментировал жалобы солдат ВСУ на «тихие корейские снаряды».

    В своем Telegram-канале он указал на то, что если верить распространившейся информации, то получается, что «оружейники товарища Кима изменили законы физики и отменили сверхзвуковые ударные волны, за что им честь и хвала». «Хотя все может быть прозаичнее», – добавил он.

    По мнению Васильева, на самом деле прилеты идут с меньших дистанций, отчего снаряды летают на дозвуковых скоростях – поэтому не свистят, а летят почти бесшумно. «Ну либо товарищ накидываться стал сильнее, и пошли окопные байки», – допустил эксперт.

    Также эксперт подчеркнул, что подобная информация начала оказывать когнитивное воздействие на бойцов ВСУ – даже с учетом того, что снаряды еще не доехали до фронта, для украинских военных они уже реальны, это расшатывает моральный дух.

    Кроме того, Васильев прокомментировал информацию про эффект западных санкций в отношении Северной Кореи.

    «Некоторая безнадежность и зрада в констатации того, что страна спокойно живет десятки лет под санкциями, а снаряды делает отличные… Утешили себя, мол, они там жрут плохо, но подрыв святой украинской веры во всемогущество западных санкций налицо», – заключил он, подчеркнув, что это стало еще одной «трещиной в украинском инфокуполе».

    Ранее военнослужащий сводного отряда «Львов» Госпогранслужбы Украины Максим Несмеянов заявил, что Россия якобы получила от КНДР очень тихие артиллерийские снаряды, которые «не слышно даже на видео». «Советские снаряды слышны, но когда летит этот корейский – его не слышно. Когда есть ветер в лесу, вы его не услышите», – приводят слова Несмеянова украинские СМИ.

    Коментарии (25)
    3 ноября 2023, 17:12
    Путин о начале СВО: У нас не было другого выбора, на нас уже напали
    Путин о начале СВО: У нас не было другого выбора, на нас уже напали
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия была вынуждена «расчехлить автомат», так как к моменту начала спецоперации на нее уже напали, заявил президент Владимир Путин на встрече с членами Общественной палаты.

    «Перед тем, как принять решение расчехлить автомат, нужно подумать, а можно ли без этого обойтись? Нет, к сожалению, этого было нельзя сделать. Почему? Потому что на нас уже напали», – передает его слова ТАСС.

    Поэтому, пояснил Путин, у России не было другого выбора, кроме как начать спецоперацию на Украине.

    Ранее Путин заявил, что Россия защищает свои ценности в Донбассе и Новороссии.

    Коментарии (63)
    4 ноября 2023, 01:21
    Украинские военные пожаловались на тихие корейские снаряды

    В Госпогранслужбе Украины рассказали об очень тихих артиллерийских снарядах, якобы полученных Россией от КНДР

    Tекст: Антон Никитин

    Военнослужащий сводного отряда «Львов» Госпогранслужбы Украины Максим Несмеянов заявил, что Россия якобы получила от Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) очень тихие артиллерийские снаряды.

    «Советские снаряды слышны, но, когда летит этот корейский, – его не слышно даже на видео. Когда есть ветер в лесу, вы его не услышите», – приводят слова Несмеянова украинские СМИ.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему северокорейские снаряды на Украине вызвали переполох на Западе.

    Коментарии (22)
    3 ноября 2023, 22:17
    Зеленский сменил командующего силами специальных операций Хоренко без ведома Залужного
    Зеленский сменил командующего силами специальных операций Хоренко без ведома Залужного
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Антон Никитин

    Президент Украины Владимир Зеленский без ведома главнокомандующего вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного назначил Сергея Лупанчука новым командующим силами специальных операций (ССО) вместо Виктора Хоренко. Указ о назначении опубликован на сайте украинского президента.

    Зеленский своим указом распорядился назначить полковника Сергея Лупанчука командующим силами специальных операций вооруженных сил Украины, передает ТАСС.

    Другим указом Зеленский уволил с этой должности Виктора Хоренко, который занимал пост с июля 2022 года.

    Как сообщает украинское интернет-издание «Страна.ua», теперь уже экс-командующий силами спецопераций ВСУ Хоренко заявил, что узнал о своем увольнении из СМИ. Причем, по словам Хоренко, главком ВСУ Валерий Залужный представления на увольнение не делал.

    «Причины лично не знаю. Общался с главнокомандующим, который тоже объяснить мне этого не смог. Главком должен был делать соответствующее представление, но он мне ответил, что такого не делал. Не понимаю, что произошло», – сказал Хоренко.

    Ранее глава движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов предположил, что Запад намерен сменить Зеленского на главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

    Коментарии (13)
    4 ноября 2023, 07:49
    Вашингтон и Брюссель начали приучать Киев к мысли от «чего-то» отказаться

    NBC: США и Европа обсуждают с Украиной переговоры с Россией и необходимость отказаться от чего-то ради компромисса

    Вашингтон и Брюссель начали приучать Киев к мысли от «чего-то» отказаться
    @ Oliver Weiken/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    США и Европа начали обсуждать с Украиной возможные мирные переговоры с Россией и то, от чего Киеву, возможно, придется отказаться для достижения компромисса, сообщил американский телеканал NBC.

    По имеющимся у телеканала данным, американские и европейские официальные лица еще в октябре «начали спокойно» говорить с Киевом о возможных последствиях мирных переговоров с Москвой для завершения конфликта. В этих разговоров отмечалось, что Украине «придется отказаться от чего-то, чтобы добиться договоренностей», передает ТАСС.

    Как указывают официальные лица в США и Европе, подобные обсуждения являются признанием того, что конфликт зашел в тупик, а Запад не сможет и дальше оказывать помощь Киеву. Чиновники в США и Европе говорят, что «осталось время до конца года», прежде чем дискуссии о мирных переговорах приобретут срочный характер.

    Накануне в США признали, что часть украинских территорий после завершения конфликта останется под контролем России.

    Коментарии (21)
    3 ноября 2023, 16:21
    Путин рассказал о планах Запада о смене элит на Украине из-за коррупции
    Путин рассказал о планах Запада о смене элит на Украине из-за коррупции
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    На Украине самый высокий в мире уровень коррупции, заявил президент России Владимир Путин на встрече с новым составом Общественной палаты РФ.

    «У нас и в России много проблем, мы в России, да и во всем мире боремся с коррупций, но то, как жила Украина в рамках украинской коррупции, – такого в мире нет, я вас уверяю, в мире нет», – отметил российский лидер, передает ТАСС.

    Глава государства также уточнил, что борьба с коррупцией на Украине, которая задумана США, не даст результата. По его словам, на Украине «эта коррупция фактически узаконена». «Почему американцы все пытаются бороться с этой коррупцией и ничего не получается? Я думаю, что и не получится», – добавил он.

    «Они сейчас задумали смену элит – и экономических, и политических – все будет то же самое», – подчеркнул Путин.

    Ранее более 30% украинцев заявили, что уровень коррумпированности на Украине безнадежный, и положительных изменений в так называемой борьбе с коррупцией нет.

    В сентябре бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что ВСУ не могут справиться с тяжелыми потерями и многочисленными ранеными на фронте из-за коррупции в министерстве здравоохранения.

    Коментарии (4)
    3 ноября 2023, 16:15
    Путин: На события в Махачкале власти отреагируют в соответствии с российскими законами

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские власти должным образом отреагируют на события в Махачкале, заявил Владимир Путин на форуме «Сообщество». Главу государства поразила реакция Запада на произошедшее в столице Дагестана.

    «Это событие, на которое мы должны обратить внимание и должным образом, в соответствии с российскими законами отреагировать. Мы это сделаем, конечно», – заявил Путин, передает РИА «Новости».

    «Мы, конечно, должны с ясной головой воспринимать все происходящие события, понимать, где корень зла, откуда это идет... Надо просто понимать, что происходит. А вбрасывают, мы же знаем, через соцсети, вбрасывали люди, которые проживают за границей, в том числе на Украине», – заявил президент.

    Глава государства, как сообщает официальный сайт президента,  отметил, что его удивила позиция заокеанских «деятелей» на произошедшее: «Они вроде как поддерживают евреев Израиля, а руками своей агентуры с Украины пытаются организовать у нас еврейские погромы».

    Напомним, жители Дагестана устроили погром в аэропорту Махачкалы из-за приземления там борта из Израиля. Ранее Путин заявил, что беспорядки в аэропорту Махачкалы были инспирированы через соцсети, в том числе с Украины при участии спецслужб Запада.

    Коментарии (9)
    3 ноября 2023, 21:14
    Sohu: Украина «встала на колени» для возвращения поддержки Запада
    Sohu: Украина «встала на колени» для возвращения поддержки Запада
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Вера Басилая

    Украина почти полностью лишилась западной поддержки из-за обострения палестино-израильского конфликта, поэтому Киев всеми силами пытается вернуть былое внимание союзников, «прямо встав на колени перед Западом», сообщил китайский портал Sohu.

    Авторы пишут, что раньше президент Украины Владимир Зеленский «выпрашивал еду на расстоянии», а теперь требует от ВСУ ежедневных успехов и продвигаться по линии фронта не менее чем на 500 метров, передает РИА «Новости».

    Издание отмечает, что Киев по-прежнему находится на втором плане, а оборонная промышленность стран – членов НАТО не сможет обеспечивать боеприпасами одновременно и Израиль, и Украину.

    Ранее контролируемая республиканцами Палата представителей США одобрила законопроект о выделении помощи Израилю примерно на 14,3 млрд долларов, в котором отсутствует упоминание Украины.

    Глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев заявил, что власти Украины разработали план Б на тот случай, если Киев перестанет получать помощь от стран Запада.

    Коментарии (2)
    3 ноября 2023, 16:27
    Путин похвалил воюющих в зоне СВО жителей Кавказа
    Путин похвалил воюющих в зоне СВО жителей Кавказа
    @ Елена Афонина/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кавказцы блестяще проявили себя в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, отметил президент России Владимир Путин.

    На встрече с новым составом Общественной палаты России Путин, говоря о кавказцах, находящихся в зоне СВО, заявил, что они воюют отлично, передает ТАСС.

    «Что касается ребят, которые воюют в зоне специальной военной операции с Кавказа, – их много и воюют они отлично, героически», – сказал российский лидер.

    Ранее сообщалось, что ВС РФ за неделю нанесли 15 групповых ударов по складам и пунктам дислокации ВСУ.

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    3 ноября 2023, 16:54
    Путин пошутил о «художественном свисте» украинских военных

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ходе встречи с новым составом Общественной палаты президент Владимир Путин назвал украинских военных «большими специалистами по художественному свисту».

    «Вы какие произведения играете, ребят?» – спросил глава государства молодого человека, играющего на скрипке, передает ТАСС.

    Юноша ответил ему, что исполняет Иоганна Баха и Никколо Паганини, военные песни, исполняемые в том числе художественным свистом.

    «Вы с художественным свистом можете выступить на той стороне линии фронта – они большие специалисты по художественному свисту», – пошутил Путин.

    Ранее Путин заявил, что Россия защищает свои ценности, историю, культуру и язык, в том числе в Донбассе и Новороссии. Глава государства, говоря о целях спецоперации на Украине, уточнил, что дело не в территориях, а в гарантиях безопасности людей.

    Коментарии (0)
    3 ноября 2023, 17:04
    Путин: Украина истребляла русских в Донбассе под аплодисменты Запада
    Путин: Украина истребляла русских в Донбассе под аплодисменты Запада
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украина объявила русских некоренной нацией, параллельно истребляя их в Донбассе под аплодисменты Запада, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с новым составом Общественной палаты.

    «Когда начали истреблять все русское там [на Украине] – это, конечно, запредельные вещи. А когда в конце концов объявили, что русские являются некоренной нацией на этих землях – то это вообще полный беспредел», – сказал российский лидер, передает ТАСС.

    Он добавил, что параллельно с этим киевский режим начал «истреблять русских в Донбассе под аплодисменты Запада».

    Ранее Путин назвал госпереворот на Украине причиной воссоединения России с Крымом.

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    4 ноября 2023, 06:59
    В США предсказали ВСУ большие проблемы с наступлением зимы

    NI: Зима принесет ВСУ большие проблемы

    Tекст: Антон Никитин

    Зима принесет Вооруженным силам Украины (ВСУ) большие проблемы, в то время как российская армия готова к наступлению холодов, выразила мнение обозреватель американского журнала National Interest Марина Мирон.

    По мнению обозревателя издания, наибольшую опасность для Украины в зимний период будет представлять повреждение энергетической инфраструктуры, которое может оказать глубокое влияние на военные операции, так как отсутствие электричества «способно подорвать все» – от связи до работоспособности полевых госпиталей, передает РИА «Новости».

    Кроме того, в публикации отмечается, что дроны, особенно меньшие по размеру, такие как DJI Mavic, которые используются украинскими военными, труднее использовать при низких температурах, ветре или снеге.

    Обозреватель отмечает, что, в отличие от Украины, Россия приложила значительные усилия для подготовки к ведению боевых действий в зимний период при экстремальных температурах. По версии Мирон, именно с этой целью в течение многих лет российская армия проводила учения в Арктике.

    Как считает автор статьи, зимние условия на Украине не должны стать для российских войск препятствием перед продолжением военных операций, учитывая то, что русские уделяют значительное внимание боеготовности, когда дело доходит до зимней войны, а также то, что на Украине не так холодно, как в Арктике.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что украинская власть вместо подготовки к зиме разворовала миллиарды долларов.

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    3 ноября 2023, 16:59
    Путин: Новые регионы России являются нашими историческими территориями
    Путин: Новые регионы России являются нашими историческими территориями
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Название «новые регионы» не совсем соответствует историческому положению Донбасса, Запорожья и Херсонщины, которые издавна входили в состав Российского государства, заявил президент Владимир Путин на встрече с новым составом Общественной палаты РФ.

    «Новые [регионы], они же не новые для нас, это российские территории, но «новые старые» как-то тоже [странно]. Какие старые? Можно сказать «наши исторические территории». Давайте подумаем», – прокомментировал глава государства предложение называть эти территории «новыми старыми» регионами, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин заявил, что Россия продолжит выделять деньги на развитие новых регионов, так как экономика работает ритмично и «все получается».

    Коментарии (4)
    3 ноября 2023, 16:35
    Путин призвал реагировать на трагедию в Газе с пониманием того, где корень зла

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На трагедию в секторе Газа необходимо реагировать с пониманием, где находится «корень зла», заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами Общественной палаты.

    «Мы, конечно, при этом должны с ясной головой воспринимать все эти происходящие события, понимать, где корень зла, откуда это идет», – приводит его слова ТАСС. Путин отметил, что у людей, спокойно смотрящих на происходящее в Газе, каменное сердце.

    «Легко вбросить искру, очень легко! На фоне происходящих ужасов там [в Газе] это легко сделать. Потому что, как я уже говорил на встрече с коллегами при проведении Совета Безопасности, когда смотришь на страдающих и окровавленных детей, и кулаки сжимаются, и слезы на глаза наворачиваются. Это, мне кажется, реакция любого нормального человека. Если такой реакции нет, то у человека сердца нет, оно каменное!» – сказал глава государства.

    Ранее Путин заявил, что помочь Палестине можно только в борьбе с теми, кто стоит за этой трагедией, и Россия борется с ними в рамках специальной военной операции.

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    3 ноября 2023, 17:19
    Авиация ВКС России и средства ПВО за неделю уничтожили 10 самолетов ВВС Украины

    Авиация ВКС России и средства ПВО за неделю уничтожили 10 самолетов и один вертолет ВВС Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Истребительной авиацией ВКС России и средствами ПВО за неделю уничтожено 10 самолетов воздушных сил Украины и один вертолет, сообщили в Минобороны России.

    Как говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны, уничтожены пять Миг-29, три Су-27, один штурмовик Су-25, один учебно-боевой самолет L-39, а также вертолет Ми-8.

    Ранее ВКС России за сутки сбили два украинских истребителя.

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