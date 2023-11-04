Мы вообще мало чего боимся. Есть один только страх. Что вот это все может быть зря. Что подвиг фронта и тыла, порыв и единство народа будут поменяны на что-то такое политическое в красивое обертке, и даже комфортное, но совершенно пустое по сути своей.0 комментариев
Путин пообещал ускорить закупки для медиков в зоне спецоперации
Российский лидер пообещал активистам ускорить закупки для медиков в зоне спецоперации
Российский лидер Владимир Путин пообещал российским активистам оказать содействие в вопросе с введением особого порядка закупок для нужд работающих в зоне спецоперации медиков, сообщила участница Народного фронта «За Россию» Анна Таран из Белгородской области.
Известно, что во время церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве Путин кратко пообщался с участниками и получил информацию от Таран о том, как их организация помогает военным медикам в зоне спецоперации, передает РИА «Новости».
По ее словам, недавно началась работа с Главным военным медицинским управлением Минобороны, которое активно помогает организации верифицировать заявки.
«Они забирают их, покрывают все нужды. А мы включаемся в те моменты, когда необходимо купить такие вещи, как скотч, фонарик, ручку – что-то такое, что очень нужно медикам на передовой, но у них нет разрешительного удостоверения», – рассказала она, отметив, что президент пообещал попробовать ускорить этот процесс путем введения особого порядка закупок для нужд медиков.
Во время церемонии Путин кратко пообщался с патриархом Кириллом. Также в ходе церемонии глава государства поздоровался и пообщался с другими присутствующими представителями духовенства и с активистами, юнармейцами и участниками молодежных организаций.