Пензенская область представила стенд на выставке «Россия»

Tекст: Ольга Иванова

«Президент России Владимир Владимирович Путин объявил 2024-й Годом семьи. Это еще раз подтверждает, что для нашей страны сохранение традиционных семейных ценностей – это превыше всего, в отличие от новой идеологии Запада. Работа по поддержке материнства и детства, расширению возможностей для самореализации мамы и развития способностей ребенка будет продолжена и выйдут на новый уровень. Семья – это наша сила, опора и самый крепкий фундамент сильного государства. Каждый регион, включая наш, уделяет внимание этому вопросу по-своему, но цель у всех одна: сохранение традиций и увеличение рождаемости», – отметил Мельниченко.

Пензенская область вошла в число трех регионов России, где будет реализован пилотный проект по стимулированию рождаемости и созданию единой системы социальной и медицинской помощи женщинам, которые самостоятельно воспитывают детей. В Пензенской области также действуют шесть региональных проектов нацпроекта «Образование» и пять проектов нацпроекта «Демография».

В планах региона в честь Года семьи, объявленного Путиным, открытие трех семейных МФЦ, на базе которых технологии социального сопровождения будут осуществляться с использованием новых социальных сервисов для семей. Это службы экстренного реагирования, выездные мобильные бригады, группы кратковременного пребывания, пункты социального проката, семейные диспетчерские, психологические онлайн-приемные, семейные приемные, социальные гостиницы. Также приступим к реализации регионального пилотного проекта по организации питания детей в школах и детских садах на базе местных продуктов, включая лечебно-специализированное.

По итогам 2022 года Пензенская область стала одним из лидеров среди регионов Приволжского федерального округа по производству зернотуковых сеялок, прицепов-цистерн для перевозки нефтепродуктов и производству корпусной мебели. Растут и темпы промышленного производства: в регионе свыше 2,5 тыс. предприятий, на которых работают около 76 тысяч человек – это 25% от общего количества занятых в экономике региона.



В декабре 2021 года в Пензенской области был создан первый в России станкостроительный кластер «ПензаСтанкоМаш»: он уже входит в тройку лидеров России по объему продукции, которая широко используется в стране и экспортируется.

Повышению инвестиционной привлекательности региона способствовало создание семи бизнес-инкубаторов, IT-парка, технопарка «Яблочков», индустриального технопарка «Мастер» в Сердобском районе и промышленного технопарка «Союз» в Пензе. Кроме того, в Пензенской области планируется строительство маслоэкстракционного завода и грибного комплекса по выращиванию вешенок в партнерстве с крупным предприятием из Китая.