Путин рассказал о заслугах Киссинджера

Путин: Политика Киссинджера привела к важнейшим договоренностям между СССР и США и разрядке международной напряженности

Tекст: Ольга Никитина

«Уважаемая госпожа Киссинджер, примите глубокие соболезнования по поводу кончины вашего супруга Генри Киссинджера. Ушел из жизни выдающийся дипломат, мудрый и дальновидный государственный деятель, на протяжении многих десятилетий пользовавшийся заслуженным авторитетом во всем мире», – говорится в телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля.

«С именем Генри Киссинджера неразрывно связана прагматическая внешнеполитическая линия, позволившая в свое время добиться разрядки международной напряженности, выйти на важнейшие советско-американские договоренности, способствовавшие укреплению глобальной безопасности», – добавил глава государства.

Путин рассказал, что много раз лично общался «с этим глубоким, незаурядным человеком». «И я, несомненно, сохраню самую светлую память о нем», – пообещал российский лидер, пожелав супруге экс-госсекретаря, а также всем его родным и близким «душевной стойкости перед лицом этой тяжелой утраты».

Ранее в четверг стало известно, что Киссинджер ушел из жизни в своем доме в американском штате Коннектикут.