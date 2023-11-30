Генри Киссинджер умер в возрасте 100 лет

Tекст: Антон Антонов

Киссинджеру было 100 лет. Kissinger Associates сообщает, что «у Киссинджера осталась жена Нэнси Магиннес Киссинджер, с которой они прожили почти 50 лет». Отмечается, что Киссинджер считается «одним из величайших государственных деятелей Америки» и даже после завершения госслужбы проводил консультации «с американскими президентами обеих политических партий и множеством иностранных лидеров», передает ТАСС.

Генри Киссинджер был госсекретарем США в 1973–1977 годах. Получил Нобелевскую премию мира за завершение Парижских переговоров об окончании войны во Вьетнаме. Много раз посещал Россию и встречался с главой российского государства Владимиром Путиным.

После начала Россией специальной военной операции на Украине Киссинджер говорил, что стремление включить Украину в НАТО было серьезной ошибкой и привело к конфликту с Россией. При этом в преддверии своего юбилея, который был 27 мая, он высказался за вхождение Украины в НАТО. По его мнению, это не только даст гарантии безопасности Украине, но и удержит ее от нового конфликта с Россией после завершения СВО. Также Киссинджер призвал Украину не пытаться вернуть Крым и Севастополь.