Экс-госсекретарь США Киссинджер призвал Украину отказаться от идеи вернуть Крым и Севастополь

Украина не должна пытаться вернуть Крым и Севастополь, поскольку это может привести к негативным последствиям для всего мира, заявил экс-госсекретарь США Генри Киссинджер в интервью The Wall Street Journal.

Экс-госсекретарь США подчеркнул, что Севастополь никогда в истории не был украинским. При этом Киссинджер выразил мнение, что гипотетическая потеря Россией этого города будет таким падением, что под угрозой окажется целостность российского государства, что, по его мнению, было бы нежелательно для мира после завершения украинского конфликта, передает ТАСС.

Киссинджер при этом добавил, что Украина по итогам конфликта якобы должна вступить в НАТО, хотя он раньше выступал против такого развития событий.

Напомним, в этом же интервью Киссинджер, которому 27 мая исполняется 100 лет, признал, что стремление включить Украину в НАТО было серьезной ошибкой и привело к конфликту с Россией.