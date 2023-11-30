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Сечин раскритиковал решения Минфина и ЦБ
«Коммерсант»: Сечин раскритиковал налоговую политику Минфина в нефтяной отрасли
Председатель правления «Роснефти» Игорь Сечин раскритиковал работу министерства финансов, на которое он возложил ответственность за кризис на внутреннем рынке топлива, и Центрального банка, который, по его словам, не создал «надежные маршруты исполнения трансграничных платежей в различных валютах».
Сечин заявил, что большое влияние на деятельность «Роснефти» оказывает постоянное изменение системы налогообложения отрасли, пишет «Коммерсант» со ссылкой на пресс-релиз «Роснефти».
Председатель правления «Роснефти» напомнил, что в октябре Минфин инициировал очередные изменения «одного из базовых параметров налогообложения в нефтяной отрасли – порядка определения цены на нефть для налоговых целей». Снижение прогнозных дифференциалов цены российской нефти по отношению к Brent Сечин назвал экономически необоснованным.
Котировку Brent Сечин назвал «нерелевантным для России ценовым индикатором» и подчеркнул, что Минфин проигнорировал фундаментальные изменения условий работы российской нефтяной отрасли, в том числе новые направления поставок и подходов к формированию цен на российскую нефть.
Кроме того, решение о сокращении демпфера глава компании назвал непроработанным.
Также Сечин заявил, что повышение ключевой ставки ЦБ отрицательно сказывается на стоимости финансирования, влияет на прибыль, увеличивает стоимость и сроки исполнения проектов. Процентные расходы за девять месяцев выросли на 15%, указал глава «Роснефти», добавив, что в предстоящие периоды они вырастут еще из-за отложенного эффекта решений ЦБ.
Санкционное давление нарастает, однако Банк России, по словам Сечина, до сих пор не сформировал надежные маршруты исполнения трансграничных платежей в различных валютах, что затрудняет своевременное зачисление экспортной выручки.