Сечин объяснил рост цен на топливо в конце лета сокращением демпферных выплат

Сечин счел рост цен на топливо в конце лета следствием сокращения демпферных выплат

Tекст: Антон Антонов

Сечин также указал, что в октябре Минфин запустил очередные изменения одного из базовых параметров налогообложения в нефтяной отрасли – порядка определения цены на нефть для налоговых целей, передает ТАСС.

Он выступил с критикой дифференциации цен на газ для различных категорий промышленных потребителей при росте налоговой нагрузки. По его словам, эти шаги проведены без всестороннего анализа и без обсуждения с отраслью. Сечин считает, что возникает угроза «разбалансирования рынка и создания дефицита газа для социально значимых отраслей».

Постоянное изменение системы налогообложения нефтяной отрасли мешает долгосрочному планированию, при этом Минфин не учитывает изменения условий работы нефтяников, заявил Сечин. Также он указал, что постоянное усиление санкционного давления против России негативно сказывается на деятельности Роснефти.

Компания сообщила, что чистая прибыль Роснефти по МСФО за девять месяцев 2023 года достигла 1,071 трлн рублей против 608 млрд рублей год назад, EBIDTA увеличилась на 19,3%, до 2,403 трлн рублей. Добыча жидких углеводородов выросла на 3,9%, до 4 млн баррелей в сутки, газа – на 33%, до 1,5 млн баррелей нефтяного эквивалента. Роснефть в третьем квартале реализовала на внутреннем рынке России на 12,9% больше нефтепродуктов, чем годом ранее, передает РИА «Новости».

Напомним, в конце лета биржевые цены на топливо в России показывали рекордные уровни, розничные также сильно ускорили темпы роста. В ответ российские власти ввели запрет на экспорт бензина и дизельного топлива, а также вернули действовавший с 2018 года механизм демпфера.