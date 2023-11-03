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Увеличилось число жертв обстрела ВСУ соцобъектов в Херсонской области
Число жертв обстрела ВСУ соцобъектов в Херсонской области выросло до девяти
Под завалами в зданиях социальных объектов в поселке Чаплинка в Херсонской области нашли тела девяти погибших, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в эфире канала «Россия 24».
Из-под развалин извлечены тела девяти человек, также девять человек получили тяжелые ранения, их доставляют в медицинские учреждения, сообщил Сальдо, передает ТАСС.
По его словам, разбор завалов продолжается в зданиях Пенсионного фонда и центра занятости.
Ранее сенатор от области Константин Басюк сообщал о семерых погибших при ударе ВСУ по Чаплинке.