Европейский корабль может просто не пережить еще пару штормов, подобных тем, что случились за последние года три. Идеи Brexit или просто Exit среди стран-членов становятся все более отчетливыми.6 комментариев
ВСУ нанесли удары по Пенсионному фонду и центру занятости в Херсонской области
При ударе украинских военных по поселку Чаплинка в Херсонской области погибли семь человек, сообщил член Совета Федерации от региона Константин Басюк.
ВСУ нанесли удар по гражданским объектам в Чаплинском муниципальном округе, прилеты зафиксированы в зданиях Пенсионного фонда и центра занятости, сообщил Басюк, передает ТАСС.
Согласно предварительным данным, погибли семь человек. За жизнь еще двух человек борются медики.
До этого при обстреле города Шебекино в Белгородской области пострадали три человека.