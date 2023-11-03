Губернатор Гладков: При обстреле ВСУ в Белгородской области пострадали три человека

Tекст: Алексей Дегтярев

В ходе обстрела один снаряд прилетел на территорию промышленного предприятия, по предварительным данным, есть трое пострадавших, уточнил губернатор в своем Telegram-канале.

У двух мужчин – осколочные ранения ног, медики доставляют их в городскую больницу № 2 в Белгороде. Еще у одного человека рану обработали на месте, ему не понадобилась госпитализация.

При обстреле также повреждено одно из технических помещений. Оперативные службы работают на месте.

В среду ВСУ также обстреляли Шебекино, тогда же пострадал человек.