Европейский корабль может просто не пережить еще пару штормов, подобных тем, что случились за последние года три. Идеи Brexit или просто Exit среди стран-членов становятся все более отчетливыми.5 комментариев
При обстреле ВСУ в Белгородской области пострадали три человека
Губернатор Гладков: При обстреле ВСУ в Белгородской области пострадали три человека
При обстреле города Шебекино в Белгородской области в пятницу пострадали три человека, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
В ходе обстрела один снаряд прилетел на территорию промышленного предприятия, по предварительным данным, есть трое пострадавших, уточнил губернатор в своем Telegram-канале.
У двух мужчин – осколочные ранения ног, медики доставляют их в городскую больницу № 2 в Белгороде. Еще у одного человека рану обработали на месте, ему не понадобилась госпитализация.
При обстреле также повреждено одно из технических помещений. Оперативные службы работают на месте.
В среду ВСУ также обстреляли Шебекино, тогда же пострадал человек.