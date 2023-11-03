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    Европейский корабль может просто не пережить еще пару штормов, подобных тем, что случились за последние года три. Идеи Brexit или просто Exit среди стран-членов становятся все более отчетливыми.

    6 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов И три тысячи лет – война

    Есть лишь одно место на Земле, на котором может стоять либо мечеть Аль-Акса, либо Третий храм – безальтернативная святыня иудеев, где должен будет воссесть машиах – еврейский «царь мира». А значит, и война эта будет вестись либо до последнего еврея, либо до последнего араба.

    13 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Кто представит Россию на Олимпийских играх в Париже

    Возможно, лучшим вариантом будет полный бойкот Игр без возможности поехать в нейтральном статусе. В таком случае моментально прекратятся заявления типа «поехал – предатель», «не поехал – загубил карьеру».

    25 комментариев
    3 ноября 2023, 17:40

    В Тбилиси объяснили отказ в статусе кандидата в ЕС попыткой госпереворота в Грузии

    В Тбилиси объяснили отказ в статусе кандидата в ЕС попыткой госпереворота в Грузии
    @ Shakh Aivazov/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Непредоставление Евросоюзом статуса кандидата Грузии в 2022 году произошло из-за политической подоплеки, заявил мэр грузинской столицы и генсек правящей «Грузинской мечты» Каха Каладзе. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Когда Грузии не предоставили статус, даже не знали, чем это объяснить (в ЕС). Это было обусловлено политическими мотивами, а за этим стояла цель устроить в Грузии переворот, свержение власти», – сказал Каладзе в преддверии ожидаемого в этом году решения ЕС о предоставлении Грузии статуса кандидата.

    По его словам, «Грузия готова к партнерству, но дружба должна быть двусторонней». «А то в прошлом году нашему народу словно сказали – вы хорошие и заслуживаете статус, но вот власть у вас плохая», – сказал Каладзе.

    «Этим хотели устроить здесь дестабилизацию, но не вышло. Народ Грузии мудр, все видит очень хорошо», – отметил мэр Тбилиси. «Никому не дадим права использовать Грузию и ее народ как пушечное мясо», – заявил он.

    2 ноября 2023, 11:10
    Разговор премьера Италии с Вованом и Лексусом назвали «провалом планетарного масштаба»

    Экс-премьер Италии Конте назвал провалом планетарного масштаба разговор Мелони с пранкерами

    Разговор премьера Италии с Вованом и Лексусом назвали «провалом планетарного масштаба»
    @ Mauro Scrobogna/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал «провалом планетарного масштаба» телефонные переговоры действующей главы правительства Джорджи Мелони с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус).

    По его словам, было крайне неприятно узнать, что протоколы безопасности правительства можно обойти и взломать столь вопиющим способом», однако еще больше его смутило содержание диалога, передает РИА «Новости».

    В частности, Конте отметил тот факт, что власти Италии не могут справиться с проблемой прибытия нелегальных мигрантов по морю, а также признают провал призванного остановить этот поток соглашения с Тунисом.

    Кроме того, экс-премьер назвал неприемлемым то, что Мелони рассуждает о российско-украинском конфликте и описывает его в выражениях, «абсолютно противоположных тем, которые она использовала в парламенте».

    «Она признает, что не видит другого выхода, кроме переговоров, и что это единственное решение конфликта, который может продлиться годами», –подчеркнул он.

    Конте добавил, что в разговоре с Лексусом и Вованом Мелони «раскрыла правду, которую никогда не говорила итальянцам», а также признала, что не нашла в себе смелости выставить на обсуждение позицию Италии, которая предложит решение путем переговоров.

    «За эту трусость, однако, расплачиваются итальянцы, европейцы, но прежде всего – жертвы этой войны, число которых, к сожалению, продолжает расти», – заключил политик.

    Тем временем власти Италии нашли ответственного за звонок пранкеров из России – им оказался дипломатический советник Джорджи Мелони Франческо Тало, передает РБК со ссылкой на Corriere della Sera.

    В офисе советника выразили сожаление, что Мелони была введена в заблуждение самозванцем, который выдавал себя за президента комиссии Африканского союза и связался по телефону с премьером Мелони.

    Накануне премьер-министр Италии в разговоре с российскими пранкерами признала, что украинское контрнаступление принципиально ничего не изменило, но при этом многие устали от конфликта.

    Напомним, до этого бывший американский госсекретарь Генри Киссинджер рассказал Вовану и Лексусу о виновных в подрыве «Северных потоков».

    Коментарии (19)
    3 ноября 2023, 09:28
    Решение Европы в отношении России назвали крупнейшей загадкой XXI века

    Вице-премьер Оверчук: Отказ Европы от российских энергоносителей станет крупнейшей загадкой XXI века

    Решение Европы в отношении России назвали крупнейшей загадкой XXI века
    @ Zheng Huansong/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Самой большой загадкой XXI века останется вопросом о том, почему Европа решила отказаться от своего главного конкурентного преимущества – надежного доступа к российским энергоносителям, заявил вице-премьер Алексей Оверчук.

    Оверчук, выступая на Веронском евразийском экономическом форуме, заявил, что введенные против России ограничительные меры стали мощным толчком для развития экономики страны, передает ТАСС.

    Вице-премьер отметил, что совместно со странами ЕАЭС, торговля с которыми на 90% ведется в национальных валютах, Россия обеспечивает продовольственную, энергетическую и технологическую безопасность.

    Россия, как подчеркнул Оверчук, стала рекордсменом мира по введенным против нее западным санкциям. Нашу страну уже не интересует, одной санкцией меньше или одной санкцией больше, сказал он, добавив, что при этом запреты на поставки в Россию вязальных спиц и иголок не могут не привлекать внимание.

    «В условиях санкций наша экономика не просто научилась выживать, не просто научилась жить, она научилась развиваться», – подчеркнул он.

    При этом Оверчук выразил надежду, что «где-то в Европе еще есть остатки здравого смысла». «Но, право, грустно присутствовать при закате великой цивилизации, к которой, как казалось, мы тоже имели отношение», – добавил он.

    Президент Владимир Путин ранее заявлял, что европейцы сейчас переплачивают за поставки нефти, нефтепродуктов, газа, в результате чего экономика ЕС находится около нулевой отметки, а промышленное производство с марта 2023 года и вовсе оказалось в отрицательной зоне.

    Коментарии (24)
    2 ноября 2023, 19:48
    Медведев предсказал развал Евросоюза из-за Польши
    Медведев предсказал развал Евросоюза из-за Польши
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Действия польских властей могут привести к тому, что Европейский союз прекратит свое существование в нынешнем виде, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    В развитой части ЕС сохранится «плохо скрываемая ненависть» к Польше, полякам и к партии «Право и справедливость», что обострит отношения Варшавы с Германией и Францией, указал Медведев в статье для «Российской газеты».

    В этих европейских странах будут рассчитывать, что в Польше к власти придут другие проевропейские силы. Столицы Европы считают Варшаву «зловредной выскочкой», которая использует институты ЕС в корыстных целях, ничего не внося в «европейскую копилку».

    После начала СВО Польша присвоила себя славу «яростного защитника погибающей Украины» и главного союзника США в регионе, и в ЕС отношение к польской стороне ухудшилось. В конечном счете это поспособствует дестабилизации структуры ЕС, это может привести к полноценным разборкам внутри европейской семьи и даже к распаду Евросоюза по вине Польши, считает зампред Совбеза России.

    Эгоизм польских элит может привести к обострению отношений страны с Прибалтикой, которые рассматривают Польшу «в качестве коренного в нынешней русофобской упряжке». Но претензии на старшинство способны вывести из равновесия флегматичные балтийские элиты, предупредил Медведев.

    В таком случае их альянс даст трещину. Подрыв такого вынужденного союзничества Прибалтики и Польши «отвечает стратегическим российским интересам», отметил зампред.

    Также в статье Медведев заявил, что польское руководство нельзя допускать к памятнику в Катыни из-за его «омерзительного поведения».

    Коментарии (9)
    1 ноября 2023, 11:38
    Грузия захотела исключить Россию из переговоров между Азербайджаном и Арменией

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Грузия настроена на роль лидера в регионе Южного Кавказа и главного посредника между Азербайджаном и Арменией, заявил председатель парламентского комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В интервью Общественному ТВ – «Первому каналу» Самхарадзе отметил, что «именно с этим связаны усилия Грузии по содействию нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией».

    По его словам, Грузия не будет участвовать в форматах переговоров, в которые вовлечена Россия, поэтому настроена создать трехсторонний формат с участием только Тбилиси, Баку и Еревана.

    «Пока Россия не деоккупирует оккупированные территории Грузии (так Тбилиси называет Абхазию и Южную Осетию после войны-2008 – прим. ВЗГЛЯД), наша однозначная и четкая позиция заключается в неучастии в формате «три плюс три» (страны Южного Кавказа, Россия, Турция, Иран)», – заявил Николроз Самхарадзе.

    По его словам, «все видят, что Россия в течение 15 лет всячески блокирует работу Женевского формата» по урегулированию на Южном Кавказе.

    В этой связи председатель комитета заявил о важности именно трехстороннего формата по региону.

    «Мы хотим, чтобы Тбилиси стал местом подписания большого мирного договора между Азербайджаном и Арменией», – сказал он.

    Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, организовавший на прошлой неделе встречу в Тбилиси глав правительств Азербайджана и Армении, заявил, что его страна якобы является самым «беспристрастным, нейтральным и объективным посредником».

    Коментарии (17)
    1 ноября 2023, 16:07
    Минфин предсказал искажение мирового алмазного рынка из-за санкций против «Алросы»

    В Минфине предсказали непредсказуемые последствия на мировом рынке алмазов из-за санкций против «Алросы»

    Минфин предсказал искажение мирового алмазного рынка из-за санкций против «Алросы»
    @ Reinhard Rohner/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Возможное введение санкций против компании «Алроса» приведет к масштабным искажениям рынка, следует из письма замглавы Минфина Алексея Моисеева участникам Кимберлийского процесса.

    На сайте ведомства указано, что введение ограничительных мер против крупнейшего мирового поставщика неизбежно приведет к масштабным искажениям рынка, которые сильнее всего ударят по наиболее уязвимым слоям населения.

    «Для многих стран и местных сообществ то, что было достигнуто благодаря Кимберлийскому процессу, будет перечеркнуто. Беспрецедентно агрессивное вмешательство на мировом рынке предполагает распространение жесткой рыночной практики с непредсказуемыми последствиями», – подчеркивается в сообщении.

    Из текста письма следует, что «западные страны легко играют с ящиком Пандоры, так как на карту поставлено процветание и благополучие других». При этом такая позиция была четко сформулирована коллегами-производителями алмазов из африканских стран в совместном заявлении, опубликованном членами Ассоциации производителей алмазов Африки (ADPA).

    «Западные страны, а именно G7 и ЕС, несут полную ответственность за последствия намеренного искажения мирового алмазного рынка и срыва Кимберлийского процесса, что может повлечь за собой рост социальных волнений и мятежей в определенных регионах, принося страдания местным сообществам стран-производителей и перерабатывающих стран», – говорится в письме.

    Ранее СМИ назвали объем нового пакета санкций против России

    Коментарии (11)
    3 ноября 2023, 11:47
    Орбан заявил о провале стратегии ЕС по России

    Премьер Венгрии Орбан: Расчеты лидеров ЕС на поражение России не сработают

    Орбан заявил о провале стратегии ЕС по России
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Расчеты лидеров Евросоюза на поражение россиян в конфликте с Украиной и смену руководства в России безосновательны, Европе нужна новая система безопасности, приемлемая одновременно для Москвы и Киева, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в Астане на саммите Организации тюркских государств.

    Орбан заявил, что стратегия лидеров ЕС «потерпела полный провал». По его словам, они надеялись на победу Украины в конфликте, после чего сменится руководство в России, с которым они бы вели переговоры. Премьер подчеркнул, что этот «амбициозный» план не сработает, передает ТАСС.

    Венгерский политик считает, что Европа нуждается в новой системе безопасности, которая будет приемлема как для России, так и для Украины, поэтому сейчас нужен «план Б», который предусматривает прекращение огня и мирные переговоры.

    Ранее Орбан заявил, что в руководстве Евросоюза нужны перемены, поскольку нынешние лидеры стран сообщества не справляются с ситуацией, в частности с конфликтом на Украине.

    Также Орбан заявил об отсутствии у Запада смелости признать поражение Украины на поле боя. Также он подчеркнул, что Венгрия не хочет давать Киеву больше денег, пока не увидит четкого обоснования данных трат.

    Коментарии (2)
    3 ноября 2023, 07:58
    В Польше обвинили Украину в массовой депрессии у жителей Европы

    Interia: ЕС теряет 600 млрд евро в год из-за массовой депрессии

    Tекст: Антон Никитин

    «Эпидемией» в современной Европе становятся депрессия и тревога, вызванные украинским кризисом и пандемией коронавирусной инфекции, в итоге ухудшаются экономические показатели европейских стран, сообщают СМИ со ссылкой на результаты исследования Польского института экономики (PIE).

    По данным PIE, негативно оценили свое психическое здоровье из-за указанных факторов 62% респондентов в ЕС. Как отмечает польское издание Interia, у депрессии и психических расстройств имеется экономическое измерение, передает РИА «Новости».

    Так, общий убыток 27 стран – членов Евросоюза и Британии из-за проблем с психическим здоровьем превышает 4,2% ВВП, составляя более 600 млрд евро. Более трети этих затрат, по данным PIE, обусловлено снижением уровня занятости и производительности труда.

    Ранее польский полковник Мачей Матысяк заявил, что Киеву придется пойти на территориальные уступки в ходе переговоров с Россией.

    Коментарии (6)
    2 ноября 2023, 15:05
    Грузинская оппозиция пожаловалась в НАТО и ЕС на планы России создать в Абхазии базу ВМФ
    Грузинская оппозиция пожаловалась в НАТО и ЕС на планы России создать в Абхазии базу ВМФ
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    В четверг 50 грузинских оппозиционных депутатов направили заявление с протестом в НАТО и Евросоюз в связи с ранее подписанным Россией и Абхазией соглашениям о создании в Очамчирской бухте пункта базирования российских военных кораблей. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Критикуя власти Грузии за якобы недостаточно жесткую реакцию на это соглашение, оппозиционеры называют свое обращение «чрезвычайным» и просят НАТО и Евросоюз о единой «твердой позиции» против этих «оккупационных планов России».

    Парламентарии расценивают данное соглашение как «очередное действие по оккупации, милитаризации и аннексии» Абхазии и Южной Осетии.

    Аналогично они критикуют возможное вступление Абхазии в союз России и Белоруссии.

    Соглашение о пункте постоянного базирования в Очамчирской бухте оппозиционные грузинские депутаты назвали ударом по безопасности «всего Черноморского региона и евроатлантического пространства».

    Также они считают, что планы России по Очамчирской бухте являются «дополнительной угрозой проекту серединного транспортного коридора».

    Коментарии (18)
    2 ноября 2023, 14:12
    Бербок заявила о «геополитической необходимости» расширения ЕС

    Глава МИД Германии Бербок объяснила расширение ЕС «геополитической необходимостью»

    Бербок заявила о «геополитической необходимости» расширения ЕС
    @ Thomas Banneyer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Расширение Евросоюза является «геополитической необходимостью» и шансом для объединения, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок на конференции в Берлине.

    Бербок утверждает, что в ЕС есть единодушие относительно необходимости расширения, что является геополитическим следствием конфликта на Украине. Она утверждает, что союз имеет геополитический шанс в случае расширения, передает ТАСС.

    Ранее Politico сообщило, что в ЕС полагают, что с новыми членами объединения оно может стать «монстром Франкенштейна».

    Газета ВЗГЛЯД писала о грядущей большой реформе в ЕС, задача которой – не дать Евросоюзу развалиться под тяжестью новых членов.

    Коментарии (18)
    31 октября 2023, 20:33
    Объявлено о запуске авиарейсов из Петербурга в Тбилиси и Кутаиси
    Объявлено о запуске авиарейсов из Петербурга в Тбилиси и Кутаиси
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Авиакомпания Red Wings планирует запустить рейсы из Петербурга в аэропорты Тбилиси и Кутаиси, сообщили в пресс-службе управляющей компании Пулково.

    Полеты в Тбилиси из Пулково стартуют 18 ноября, рейсы будут выполняться один раз в неделю по субботам. Вылет из аэропорта Пулково запланирован в 06.00, прибытие в международный аэропорт имени Шота Руставели – в 11.05, передает ТАСС.

    В Кутаиси перелеты начнут выполнять со 2 декабря также один раз в неделю по субботам. Вылет из Санкт-Петербурга запланирован в 17.00, прибытие в Кутаиси – в 22.25.

    Ранее Georgian Airways решила запустить для россиян транзитные рейсы в Европу, продажи билетов уже начались.

    Коментарии (2)
    31 октября 2023, 19:30
    СМИ назвали объем нового пакета санкций против России

    Стало известно о намерении ЕС ввести новые торговые ограничения против России

    Tекст: Ольга Иванова

    Евросоюз планирует ввести торговые ограничения против России, суммарный объем которых оценивается в 5,3 млрд долларов, сообщило агентство Bloomberg.

    Ограничения планируют принять в рамках 12-го пакета санкций против России. Отмечается, что новые предложенные рестрикции затронут экспорт сварочного оборудования, химическую продукцию и другие технологии, которые могут быть использованы в военных целях, передает ТАСС.

    Также в ЕС могут запретить выдачу лицензий на программное обеспечение и импорт некоторых обработанных металлов, алюминиевой и строительной продукции, товаров транспортного назначения и алмазов.

    Как ожидается, в новый санкционный список ЕС также внесут более 100 физических и 40 юридических лиц.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что перед принятием ЕС новых санкций против России будет требовать проведения их глубокого анализа и возможного влияния на Евросоюз.

    Коментарии (3)
    1 ноября 2023, 14:30
    Евросоюзу предрекли превращение в монстра Франкенштейна

    Politico: Евросоюзу предрекли превращение в монстра Франкенштейна

    Евросоюзу предрекли превращение в монстра Франкенштейна
    @ Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Несколько стран Евросоюза полагают, что с новыми членами объединения оно может стать «монстром Франкенштейна», сообщили источники Politico.

    Несколько государств ЕС, в том числе Франция, Германия, Испания и Португалия, считают необходимым реформы объединения на фоне подготовки официальных переговоров о членстве Украины и Молдавии, пишет Politico, передает РИА «Новости».

    Без реформ, но при вступлении новых членов, ЕС может раздуться до 30 или более членов без отсутствия последовательного плана эффективного функционирования, при этом Евросоюз будет напоминать «что-то вроде монстра Франкенштейна» или, что еще хуже, ООН».

    Госсекретарь по европейским делам Португалии Тьягу Антунеш заявил, что нужны переговоры о модели для «более широкого ЕС в будущем» с большим числом государств-членов.

    Сейчас ведется работа по созданию совместных предложений по реформам Евросоюза. Глава МИД Германии Анналена Бербок планирует встречу с коллегами из других стран ЕС и представителями претендентов на членство в ЕС, чтобы проработать эти предложения.

    Коментарии (0)
    3 ноября 2023, 10:35
    Каспаров собрался лоббировать антироссийские санкции в ЕК

    RT: Каспаров намерен лоббировать антироссийские санкции в ЕК

    Каспаров собрался лоббировать антироссийские санкции в ЕК
    @ Konstantin Sednev/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Некоммерческая организация «Российский комитет действия» (РКД), руководителями которой являются гроссмейстер Гарри Каспаров (иноагент), экс-спонсор российской оппозиции Борис Зимин (иноагент) и экс-депутат Дмитрий Гудков (иноагент), получила регистрацию в реестре лоббистов при Европарламенте.

    Как следует из Реестра прозрачности ЕС, ее лидеры будут продвигать инициативы, связанные с антироссийскими санкциями и международной помощью Киеву, передает RT.

    При этом эксперты отмечают, что лобби Каспарова вряд ли как-то повлияет на исчерпавшую свой ресурс санкционную политику ЕС.

    Как уверяют политологи, русскоязычная оппозиция на Западе всерьез не ставит этой задачи, однако борьба за иностранные гранты все еще вынуждает РКД имитировать политическую активность.

    Также уточняется, что центральным проектом, который везде публично продвигает РКД, является внедрение так называемых паспортов европейских русских. Данный документ внедрен для демонстрации лояльности его обладателя ЕС и отказ от поддержки официальной политики России.

    Как в одном из интервью рассказал Каспаров, желающий получить визу в Европу россиянин должен подписать декларацию, в которой ему нужно «публично признать Крым украинским» и назвать действующую власть в России нелегитимной, а военные действия Москвы на Украине – преступными.

    Коментарии (5)
    2 ноября 2023, 12:20
    Песков заявил о дефиците идей у США и ЕС по новым санкциям

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Страны Запада не прекратят вводить антироссийские санкции, хотя они и столкнулись с нехваткой идей и сами сталкиваются с проблемами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    США и ЕС продолжат придумывать новые рестрикции, хотя у них явно наблюдается «дефицит идей», сказал Песков, передает ТАСС.

    По его словам, и Вашингтон и Брюссель понимают, что действующие санкции бьют по интересам самих государств, которые ввели эти ограничения.

    Он добавил, что формат участия России в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), запланированного на ноябрь на территории США, станет известен своевременно.

    Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва сама определит уровень представленности страны на саммите, Вашингтону отведена техническая функция рассылки приглашений.

    Коментарии (0)
    1 ноября 2023, 14:16
    В России сказали, когда в Европе подешевеет газ

    Министр Шульгинов: Газ в Европе подешевеет только при поставках из России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Стоимость газа в Европе может сократиться только в случае возвращения на этот рынок российского газа, заявил глава Минэнерго Николай Шульгинов.

    Если в Европе захотят снизить цены на газ, то Россия может поставить туда это топливо, сказал Шульгинов, передает ТАСС.

    Он пояснил, что цены на газ в ЕС пойдут вниз только при условии поставок российского голубого топлива.

    У России есть огромные запасы газа – 70 трлн кубометров, она могла бы представить возможность его продажи в Европу по «приемлемым ценам».

    Ранее газета ВЗГЛЯД изучала, чем вызвана нервозность на европейских газовых хабах.

    Коментарии (3)
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    Правота России находит себе дорогу через Киев и Тель-Авив

    Что объединяет признания киевского режима в атаках против Запорожской АЭС и операцию Израиля против сектора Газа? И то и другое, как оказалось, показало перед всем миром правоту российской позиции относительно проводимой на Украине спецоперации. Подробности

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    Авторитет Царева на Украине опасен для Киева

    В Крыму совершено покушение на Олега Царева, который после 2014 года выступал с острой критикой в адрес украинских властей и занимался вопросами политической повестки Новороссии. Царев, чье мнение всегда болезненно воспринимали в киевских кабинетах, госпитализирован в тяжелом состоянии. Коллеги, друзья и общественные деятели сходятся в том, что Царев как никто другой знал подноготную украинских властей и встал им поперек горла. Подробности

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    • Запад начал списание Зеленского в утиль

      Последний месяц в жизни президента Украины Владимира Зеленского стал, судя по всему, худшим, поэтому он зол на весь мир. Запад меняет подход к Украине и больше не верит в возможность ВСУ победить Россию. Из-за этого Зеленскому меняют имидж: из героя и союзника он превращается в диктатора, коррупционера и черта-попрошайку.

    • ЕС распустит колонии ради Украины

      В ближайшее время стоит ожидать заявлений о том, что Еврокомиссия начинает переговоры о членстве в ЕС с Украиной и Молдавией. Также планируется расширить ЕС на оставшиеся страны Балкан. Но для этого он полностью перестроится. Каким хочет стать новый Евросоюз?

    • Израиль разваливает Евросоюз

      Обострение конфликта на Ближнем Востоке стало тяжелым испытанием для Евросоюза. Аналитики в США считают, что фактическое участие в двух конфликтах сразу – вокруг Израиля и Украины – ЕС просто не по силам. И действительно, складывается впечатление, будто Евросоюз затрещал по швам, а фундаментальные противоречия разобщили его руководство.

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