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    Европейский корабль может просто не пережить еще пару штормов, подобных тем, что случились за последние года три. Идеи Brexit или просто Exit среди стран-членов становятся все более отчетливыми.

    0 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов И три тысячи лет – война

    Есть лишь одно место на Земле, на котором может стоять либо мечеть Аль-Акса, либо Третий храм – безальтернативная святыня иудеев, где должен будет воссесть машиах – еврейский «царь мира». А значит, и война эта будет вестись либо до последнего еврея, либо до последнего араба.

    8 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Кто представит Россию на Олимпийских играх в Париже

    Возможно, лучшим вариантом будет полный бойкот Игр без возможности поехать в нейтральном статусе. В таком случае моментально прекратятся заявления типа «поехал – предатель», «не поехал – загубил карьеру».

    23 комментария
    3 ноября 2023, 11:18

    Группировка «Днепр» уничтожила две лодки и скопление ВСУ

    Силы России уничтожили артиллерию, две лодки и скопление ВСУ в Херсонской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Соединения группировки войск «Днепр» за сутки уничтожили на Херсонском направлении артиллерию, две лодки и скопление военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил представитель оперативных служб Херсонской области.

    Как сообщил источник ТАСС, на Херсонском направлении уничтожены 152-мм пушка 2А36 «Гиацинт-Б» в районе населенного пункта Инженерное, гаубица Д-30 с боекомплектом в районе населенного пункта Тягинка, две лодки противника в районе острова Алексеевский (потери ВСУ в живой силе – 12 погибших) и скопление живой силы противника в районе населенного пункта Крынки (потери ВСУ в живой силе – 20 погибших).

    Источник добавил, что в островной зоне в районе населенного пункта Токаревка силы России уничтожили 120-мм миномет с расчетом и боекомплект к нему, на Каховском направлении – позицию украинских войск.

    По данным представителя оперативных служб Херсонской области, в течение ночи украинские войска обстреливали гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Алешки, Днепряны, Каховка, Корсунка, Новая Каховка, Обрывка и Раденск, выпустив в общей сложности 26 снарядов из ствольной артиллерии.

    Ранее российские силы пресекли попытку ВСУ высадиться на остров Алешкинский.

    3 ноября 2023, 09:09
    Стало известно о ликвидации командира спецназа ВСУ в зоне СВО

    Российские военкоры сообщили о ликвидации командира спецназа ВСУ Кудабекова в зоне СВО

    Стало известно о ликвидации командира спецназа ВСУ в зоне СВО
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Командир украинского спецназа, активный участник так называемой АТО, которую киевский режим осуществлял в Донбассе, Андрей Кудабеков уничтожен в зоне специальной военной операции, сообщили российские военкоры.

    Кудабеков ранее занимал должность командира батальона особого назначения «Чернигов», был активным участником Майдана и так называемой АТО в Донбассе, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Операция Z. Военкоры Русской весны».

    Военкоры пишут, что спецназовец работал в ЧВК в Африке, а после начала СВО приехал на Украину и создал свое спецподразделение в нацистском спецназе. Подробности ликвидации Кудабекова не сообщаются.

    Ранее ВС России уничтожили авиационной бомбой ФАБ-1500 штаб отдельной тактической группы «Соледар» в населенном пункте Александро-Калиново, потери составили более 50 офицеров командного состава.

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    2 ноября 2023, 15:09
    Немецкий генерал заявил о «попавших в тупик» ВСУ на Южном фронте

    Генерал ВС Германии Катер: ВСУ не в силах наступать на юге из-за обороны ВС России

    Немецкий генерал заявил о «попавших в тупик» ВСУ на Южном фронте
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины потеряли возможность наступать из-за непробиваемой обороны, выстроенной Российской армией, заявил в эфире канала Welt генерал-лейтенант вооруженных сил Германии в отставке Роланд Катер.

    Катер заявил, что ВСУ не могут преодолеть российские фортификационные сооружения, и предположил, что в связи с наступлением распутицы усилятся боевые столкновения в воздухе, передает РИА «Новости».

    Ранее немецкий журналист Юлиан Репке заявил, что линию обороны Вооруженных сил России не сможет прорвать никакая техника НАТО.

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    3 ноября 2023, 00:15
    Суд в Курске национализировал активы кондитерской фабрики «Конти-рус»

    Ленинский районный суд Курска национализировал активы кондитерской фабрики «Конти-рус»

    Tекст: Антон Никитин

    Ленинский районный суд Курска постановил обратить в пользу государства активы кондитерской фабрики «Конти-рус», которая оказывает помощь украинским военным, сообщили в пресс-службе судебной системы Курской области.

    Как отмечается в сообщении пресс-службы, Генпрокуратура попросила суд обратить в государственную собственность акции АО «Конти-рус» и ряда других организаций. Суд запретил деятельность этих компаний в связи с экстремистской деятельностью, передает RT.

    Суд обратил в доход России акции АО «Конти-рус» и 100% доли в уставном капитале ООО «Кэндимакс», ООО «Мерлетто капитал», ООО «КЦ «Мерлетто», передает РИА «Новости».

    Напомним, в мае Госсовет Крыма национализировал квартиру украинского президента Владимира Зеленского в центре поселка Ливадия в Ялте. В понедельник национализированную квартиру Зеленского продали на аукционе за 44,3 млн рублей.

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    3 ноября 2023, 08:44
    Потери ВСУ на Купянском направлении превысили поступающие силы

    Марочко: Потери ВСУ на Купянском направлении превышают число поступающих сил

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Потери украинских войск в районе Синьковки Купянского района Харьковской области начали превышать численность поступающих свежих сил, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, в районе Синьковки у украинских боевиков безвозвратные и санитарные потери начали превышать количество поступающих свежих сил для восполнения потерь, передает РИА «Новости».

    По его словам, если эта тенденция в течение десяти дней будет сохраняться, у украинского командования физически не останется сил и средств для удержания российских войск на этом направлении.

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    3 ноября 2023, 08:59
    Военкоры показали огневой налет российских танкистов на пункт РЭБ и связи ВСУ

    Танкисты бригады Невского уничтожили пункт РЭБ и связи ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Танкисты бригады Невского разнесли пункт РЭБ и связи ВСУ, сообщили СМИ.

    Как рассказал военкор RT Филипп Прокудин, экипаж Т-72 бригады Невского (Добровольческая разведывательно-штурмовая бригада имени святого благоверного князя Александра Невского) устраивает короткие огневые налеты и наносит удары как с закрытых позиций, так и прямой наводкой по целям противника.

    Ранее командир танкового батальона, кавалер ордена Мужества и медали «За отвагу» капитан Самбу Хутаков рассказал, что после сообщений о поставках ВСУ танков Abrams из США, российские танкисты начали готовиться к охоте за ними в зоне СВО.

    Коментарии (2)
    2 ноября 2023, 14:39
    Спикер Палаты представителей США пообещал не рассматривать вместе помощь Израилю и Украине

    Politico: Спикер Палаты представителей США Джонсон за помощь и Израилю, и Украине, но по отдельности

    Спикер Палаты представителей США пообещал не рассматривать вместе помощь Израилю и Украине
    @ IMAGO/Annabelle Gordon/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Майк Джонсон сообщил однопартийцам в Сенате, что поддерживает выделение средств Украине, но призвал не увязывать в один законопроект с выделением средств Израилю, сообщили источники газеты Politico.

    Как сообщил сенатор от штата Техас Джон Корнин, спикер дал понять, что вопрос усиления границ США на фоне наплыва мигрантов и дальнейшая помощь Киеву «неразрывно связаны между собой». Сенатор от штата Миссури Джош Хоули заявил изданию, что Джонсон не один раз повторил, что не может позволить, чтобы «Украина и Израиль рассматривались вместе», передает ТАСС.

    Позднее в тот же день Джонсон провел «очень открытый, честный, позитивный и откровенный разговор» с лидером демократического меньшинства в Палате представителей Хакимом Джеффрисом, в котором не назвал конкретных сроков оказания помощи Киеву.

    Сенатор Томми Тубервилл сообщил, что Джонсон выступает за помощь и Израилю, и Украине, но пытается помочь каждой по отдельности.

    По оценке издания, Джонсон поддерживает финансирование нужд Украины, «даже если оно несопоставимо по размеру или объему с тем, что хочет президент Джо Байден».

    Вместе с тем газета The Hill указывает, что спикер предупредил законодателей, что крупный пакет, который предполагает выделение средств на помощь Киеву, Тайваню и защиту южной границы США, «не пройдет Палату представителей».

    Ранее сообщалось, что сторонники Украины из числа Республиканской партии крайне низко оценивают уровень поддержки киевского режима Джонсоном.

    Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что американские власти больше не заинтересованы в Украине, об этом говорят решения, которые принимаются в Вашингтоне после избрания спикером Джонсона.

    Американист Владимир Васильев выразил мнение газете ВЗГЛЯД, что Джонсон будет способствовать сокращению объемов помощи Украине.

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    3 ноября 2023, 11:26
    СК заочно обвинил экс-премьера Украины Яценюка в убийствах в Донбассе

    СК заочно обвинил бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка в преступлениях в Донбассе

    СК заочно обвинил экс-премьера Украины Яценюка в убийствах в Донбассе
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Следственный комитет России предъявил заочные обвинения ряду бывших представителей украинского руководства, в том числе экс-премьеру Арсению Яценюку, за преступления в Донбассе, повлекшими гибель больше тысячи человек.

    В сообщении в Telegram-канале ведомства отмечается, что также заочно предъявлено обвинение исполнявшему обязанности главы администрации президента Украины Сергею Пашинскому и исполнявшему обязанности министра иностранных дел Украины Андрею Дещице.

    Отмечается, что все обвиняемые входили в Совет национальной безопасности и обороны Украины и участвовали в принятии преступного решения о проведении так называемой антитеррористической операции на юго-востоке страны. В результате в 2014-2016 годах были ранены и погибли 1382 человека, среди них – 44 ребенка. Следствием принимаются меры к их розыску и аресту.

    Газета ВЗГЛЯД писала о семи главных военных преступлениях Украины против жителей Донбасса.

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    3 ноября 2023, 08:19
    Опубликовано видео удара дрона-камикадзе по блиндажу ВСУ под Артемовском

    Бойцы «Викинга» уничтожили на Артемовском участке блиндаж ВСУ дроном-камикадзе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бойцы отряда специального назначения «Викинг» выявили замаскированный блиндаж ВСУ с боеприпасами на артемовском направлении, а затем уничтожили его дроном-камикадзе.

    Кадры выявления и поражения цели оказались в распоряжении РИА «Новости».

    На них видно, как расчет разведывательного беспилотника сначала выявил укрепленную украинскую позицию, а затем она уничтожается дроном-камикадзе. В результате удара сдетонировали боеприпасы.

    Ранее дрон-камикадзе ударил по боевой позиции ВСУ в районе Клещеевки.

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    3 ноября 2023, 02:57
    В финале «Реальных пацанов» Колян поехал в госпиталь к раненым бойцам СВО

    В финале сериала «Реальные пацаны» главный герой Колян навестил в госпитале раненых российских бойцов СВО

    Tекст: Антон Никитин

    Сериал «Реальные пацаны», который транслировался на протяжении 13 лет, закончился. В финальной серии главный герой Колян навестил в госпитале раненых российских бойцов, участвовавших в специальной военной операции России (СВО).

    На телеканале ТНТ в четверг, 2 ноября, вышла 17 серия 14 сезона сериала «Реальные пацаны». В конце эпизода главный герой Колян, которого играет Николай Наумов, встретил фаната. Тот попросил героя сделать фото, а затем записать видео с приветом для его одноклассника, который лежит в госпитале. Колян предлагает вместо ролика приехать к его однокласснику и лично с ним пообщаться. Герои сериала отправляют в путь, на фоне этих кадров играет песня «Вечно молодой» группы «Смысловые галлюцинации», сообщает издание «Аргументы и факты».

    «О чем я думал, общаясь с этими ребятами, которые смотрели в молодости наш сериал? Я думал, что, может, где-то в кинотеатрах и есть богатые утонченные люди, которым нужны сериальные фантазии, но реальность она вот такая, какая есть. И живут в ней вот такие реальные пацаны», – говорит Колян в финальной серии.

    Напомним, в сентябре 2019 года актер Армен Бежанян из сериала «Реальные пацаны» стал депутатом думы Осинского городского округа Пермского края.

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    3 ноября 2023, 09:26
    Российский военный рассказал о французских снайперах в зоне СВО

    Боец ВС России рассказал о действовавших у Работина французских снайперах

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бойцы разведподразделения ВДВ из Новороссйиской десантно-штурмовой бригады вступали в бой со снайперами из числа французских наемников в районе населенного пункта Работино в Запорожской области, рассказал один из разведчиков.

    По его словам, встречались наемники-афроамериканцы, поляки, французы были. Разведчик добавил, что иногда доходили до края села, снайперы-французы уже были из легиона, вооружения натовского было очень много найдено в селе, мы сжигали все в подвалах, передает ТАСС.

    Он отметил, что ВСУ посылает большое количество людей и техники на это направление. По словам разведчика, в подразделениях ВС России научились отличать элитные подразделения украинских военных и отряды, собранные из мобилизованных. Он уточнил, что в последнее время чаще атакуют подразделения, собранные из мобилизованных граждан.

    Ранее в Минобороны сообщили, что на Запорожском направлении подразделения ВС России поразили живую силу 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области.

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    2 ноября 2023, 13:36
    Киев атаковал Энергодар перед ротацией экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина атаковала Энергодар в день ротации экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС (ЗАЭС), два удара пришлись на здание гостиницы станции, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

    По его словам, сегодня происходит ротация экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС, и вместо того чтобы соблюдать режим тишины, украинская сторона совершила масштабную атаку беспилотниками на город Энергодар рядом со станцией, передает ТАСС.

    Ульянов добавил, что два удара пришлись на здание гостиницы ЗАЭС.

    Как сообщили в оперативных службах региона, атаковали Энергодар с применением двух беспилотников, один упал в жилом секторе, второй – у торгового центра, информация о жертвах и пострадавших не поступала.

    Ранее жители Энергодара остались без воды из-за атаки дрона.

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    2 ноября 2023, 14:48
    Российские артиллеристы сорвали наступление ВСУ на Запорожском направлении

    Артиллеристы ВС России сорвали наступление ВСУ в районах Работина и Вербового

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Расчеты самоходных минометов 2С4 «Тюльпан» и гаубиц «Мста-С» российской группировки войск на Запорожском направлении сорвали наступление вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенных пунктов Работино и Вербовое, сообщили в Минобороны РФ.

    По сообщению Минобороны, расчеты 240-мм самоходных минометов 2С4 «Тюльпан» и 152-мм самоходных гаубиц «Мста-С» сорвали очередное безуспешное наступление украинских националистов в районе населенных пунктов Работино и Вербовое, передает ТАСС.

    Ранее российские силы уничтожили четыре танка Leopard в Запорожской области.

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    3 ноября 2023, 11:47
    Орбан заявил о провале стратегии ЕС по России

    Премьер Венгрии Орбан: Расчеты лидеров ЕС на поражение России не сработают

    Орбан заявил о провале стратегии ЕС по России
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Расчеты лидеров Евросоюза на поражение россиян в конфликте с Украиной и смену руководства в России безосновательны, Европе нужна новая система безопасности, приемлемая одновременно для Москвы и Киева, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в Астане на саммите Организации тюркских государств.

    Орбан заявил, что стратегия лидеров ЕС «потерпела полный провал». По его словам, они надеялись на победу Украины в конфликте, после чего сменится руководство в России, с которым они бы вели переговоры. Премьер подчеркнул, что этот «амбициозный» план не сработает, передает ТАСС.

    Венгерский политик считает, что Европа нуждается в новой системе безопасности, которая будет приемлема как для России, так и для Украины, поэтому сейчас нужен «план Б», который предусматривает прекращение огня и мирные переговоры.

    Ранее Орбан заявил, что в руководстве Евросоюза нужны перемены, поскольку нынешние лидеры стран сообщества не справляются с ситуацией, в частности с конфликтом на Украине.

    Также Орбан заявил об отсутствии у Запада смелости признать поражение Украины на поле боя. Также он подчеркнул, что Венгрия не хочет давать Киеву больше денег, пока не увидит четкого обоснования данных трат.

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    2 ноября 2023, 14:25
    Более тысячи казаков отработали навыки боевой подготовки

    На прошедшей неделе в рамках мероприятий Всероссийского казачьего общества в Забайкальском, Центральном, Кубанском войсковых, а также в Калининградском окружном казачьих обществах состоялись военно-полевые сборы. Навыки боевой подготовки отработали более тысячи казаков, сообщила пресс-служба Всероссийского казачьего общества.

    Под руководством опытных офицеров-инструкторов казаки Забайкальского (100 человек), Центрального (135 человек), Кубанского (700 человек) ВКО, Калининградского (153) ОКО укрепили навыки огневой, инженерной, тактической, военно-медицинской подготовки, метания гранат, установления связи, защиты от массового поражения радиационным, химическим и биологическим оружием, говорится на сайте ВсКО.

    В рамках тактической подготовки казаков обучили правилам управления беспилотными летательными аппаратами для выполнения разведывательных задач, обнаружения и поражения противника гранатами, эвакуации раненых.

    Кульминацией занятий стала демонстрация обнаружения, локализации и уничтожения с помощью квадрокоптера условной диверсионно-разведывательной группы противника. Казаки познакомились также с современной тактикой ведения боя с учетом опыта локальных конфликтов и специальной военной операции.

    Заместитель атамана ВсКО по государственной службе Валерий Ефремов отметил, что содействие войсковым казачьим обществам в подготовке и проведении военно-полевых сборов – это плановое для Всероссийского казачьего общества мероприятие в рамках реализации задач Стратегии государственной политики РФ в отношении российского казачества, связанных с обеспечением участия казаков, пребывающих в запасе, в ежегодных военных сборах.

    «Во всех трех войсковых и окружном казачьих обществах военно-полевые сборы проведены с высоким качеством. На полигонах Министерства обороны Российской Федерации казаки успешно выполнили боевые стрельбы из всех видов стрелкового оружия, а также освоили воинские дисциплины, включающие, в том числе, управление беспилотными летательными аппаратами, востребованные в ходе выполнения задач специальной военной операции», – сказал Ефремов.

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    3 ноября 2023, 10:58
    Минобороны показало уничтожение укрепленных позиций ВСУ у Спорного в ДНР

    Видео МО: Артиллерия ВС России ночью уничтожила укрепленные позиции ВСУ у Спорного в ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Артиллерия ВС России ночью уничтожила укрепленные позиции ВСУ у населенного пункта Спорное в ДНР в темное время суток, соответствующее видео опубликовало Минобороны России.

    На кадрах ведомства – съемка в тепловизионном спектре артиллерийских ударов по украинским позициям и высокоточный удар по скоплению живой силы, передает РИА «Новости». Как уточнили в Минобороны, в ролике запечатлено уничтожение позиций ВСУ в районе Спорного.

    «Артиллеристы Южной группировки войск точными ударами подавляют противника на укрепленных позициях», – добавили в ведомстве.

    Ранее ВС России отразили две атаки в районах Харьковской области и ЛНР.

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    Военный эксперимент НАТО на Украине обернулся провалом

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