Группировка «Днепр» уничтожила две лодки и скопление ВСУ

Силы России уничтожили артиллерию, две лодки и скопление ВСУ в Херсонской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщил источник ТАСС, на Херсонском направлении уничтожены 152-мм пушка 2А36 «Гиацинт-Б» в районе населенного пункта Инженерное, гаубица Д-30 с боекомплектом в районе населенного пункта Тягинка, две лодки противника в районе острова Алексеевский (потери ВСУ в живой силе – 12 погибших) и скопление живой силы противника в районе населенного пункта Крынки (потери ВСУ в живой силе – 20 погибших).

Источник добавил, что в островной зоне в районе населенного пункта Токаревка силы России уничтожили 120-мм миномет с расчетом и боекомплект к нему, на Каховском направлении – позицию украинских войск.

По данным представителя оперативных служб Херсонской области, в течение ночи украинские войска обстреливали гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Алешки, Днепряны, Каховка, Корсунка, Новая Каховка, Обрывка и Раденск, выпустив в общей сложности 26 снарядов из ствольной артиллерии.

Ранее российские силы пресекли попытку ВСУ высадиться на остров Алешкинский.