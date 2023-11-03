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Названы цели ЦАХАЛ после окружения Газы
Политолог Ципис: Окружение Газы необходимо ЦАХАЛ для уничтожения центров управления ХАМАС
В городе Газа располагаются центры управления боевиками ХАМАС. Поэтому окружение и взятие этого населенного пункта очень важно для армии Израиля, так как позволит обезглавить группировку. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал израильский политолог Саймон Ципис. Ранее силы ЦАХАЛ полностью окружили город Газа.
«Окружение города Газа имеет большое значение, так как в населенном пункте располагаются штабы и офисы ХАМАС. Израильская армия будет стремиться захватить информацию, которая может содержаться в центрах управления группировки, а также уничтожить как можно больше боевиков и лидеров организации», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.
«Газа – густонаселенный город, поэтому бои там ведутся в основном на ближней дистанции. Для этого Израиль использует небольшие мобильные группы, оснащенные малогабаритной техникой. Работают подразделения специального назначения и снайперы. Также для разведки в данной местности активно применяются беспилотники», – отмечает собеседник.
«Военные Израиля стремятся к тому, чтобы взять Газу под свой контроль и ликвидировать сеть тоннелей под городом. Мирное население будет сосредоточено в местах, по которым не наносятся удары, также для гражданских откроют гуманитарные коридоры. После захвата населенного пункта мы будем удерживать его и продвигаться на юг сектора», – резюмировал Ципис.
Ранее официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари заявил, что силы ЦАХАЛ в ходе операции против движения ХАМАС завершили окружение города Газа, который является крупнейшим населенным пунктом палестинского анклава.
Утром Хагари сообщил, что израильская армия уже вошла в город Газа. Он отметил, что солдаты «уничтожают террористов в ближнем бою, в любом месте, где требуются боевые действия», и одерживают верх над ХАМАС. В свою очередь начальник генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что израильские войска действуют в центре города Газа и «ведут бои лицом к лицу».
В израильской армии также заявляли о ночных боях в секторе Газа. Так, силы ХАМАС обстреляли ЦАХАЛ противотанковыми ракетами и привели в действие несколько самодельных бомб. Ранее израильская армия сообщила о гибели в ходе боев в секторе Газа подполковника Салмана Хабаки, среди погибших военных ЦАХАЛ он является самым высокопоставленным командиром.
Накануне представитель ХАМАС заявил, что сторонники группировки «провели атаку на северо-западе города Газа, в ходе которой было уничтожено шесть танков и два бронетранспортера противника». Также, по его словам, в ходе боев были убиты и ранены несколько солдат армии Израиля.
Напомним, ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о тактике израильских войск в секторе Газа. Эксперты отмечали, что силы ЦАХАЛ собираются двигаться медленно, пока полностью не уничтожат ХАМАС.