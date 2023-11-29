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Кремль пригласил Пашиняна на неформальный саммит СНГ в России
Премьер-министра Армении Никола Пашиняна ждут в России на традиционном неформальном саммите стран СНГ, который традиционно пройдет в Петербурге в конце декабря, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля отметил, что это мероприятие не будет чисто праздничным, предусмотрена рабочая повестка, а потому оно станет «прекрасной возможностью говорить», если Пашинян туда приедет. «Если главы государств не посчитают необходимым сделать это ранее, это будет их решение в таком случае», – передает ТАСС слова Пескова.
При этом он уточнил, что в настоящий момент разговора между президентом России Владимиром Путиным и Пашиняном не планируется.
Ранее Песков подчеркивал, что Запад предпринимает попытки вытеснить Россию из региона Карабаха, но никто не может играть такую роль гаранта мира и стабильности, как Россия.