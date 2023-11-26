Возврат к опыту СССР видится единственно адекватным. В Европу нас скоро вернут (а в Азию РФС явно не хочет), и к этому возвращению нужно быть во всеоружии: с огромным количеством молодых профессиональных футболистов, которые сейчас бесцельно бегают по саратовским и хабаровским дворам.0 комментариев
Песков заявил о невозможности найти другой гарант мира в Карабахе, кроме России
Запад предпринимает попытки вытеснить Россия из региона Карабаха, но никто не может играть такую роль гаранта мира и стабильности, как Россия, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на «России 1».
По его словам, ряд стран пытается дестабилизировать ситуацию вокруг Карабаха, на это сторона Азербайджана уже заявила, что «этот ряд стран уже вряд ли могут претендовать на какую-то роль посредников, ибо они заняли однобокую позицию», передает РИА «Новости».
Он заключил, что никто не в состоянии играть такую роль гаранта, кроме Москвы, она продолжает свои усилия.
Ранее армянский премьер Никол Пашинян заявлял, что если российские миротворцы оставят Нагорный Карабах, то они должны будут вернуться в Россию, а не передислоцироваться в Армению.