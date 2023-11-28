Нет никаких сомнений, что при сохраняющихся темпах развития турецкого ВПК в самом обозримом будущем у страны появятся и собственная боевая авиация, и стратегические ракеты, и танки.0 комментариев
Эксперт: Школьники не будут покупать алкогольное мороженое, чтобы напиться
Эксперт Дробиз прокомментировал инициативу снизить уровень спирта в замороженных десертах
Человеку необходимо съесть очень много алкогольного мороженого, чтобы напиться, а если учесть, что оно стоит недешево, вряд ли школьники будут покупать этот продукт в больших объемах, сказал газете ВЗГЛЯД директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз, комментируя намеренье Минфина понизить содержание этилового спирта в замороженных десертах.
Министерство финансов подготовило проект распоряжения, которое ограничивает предельное содержание этилового спирта в мороженом, замороженных десертах до уровня 1,2%, что соответствует крепости кваса. В ведомстве пояснили, что сейчас крепость замороженных десертов достигает 7–10%.
«Никакой популярностью эта продукция вообще не пользовалась до того, как депутаты не затронули эту тему. Ни одного случая опьянения от мороженого не знаю. Все эти разговоры вокруг него лишь обеспечили прекрасную рекламную кампанию десерту. Более того, объемы продаж этого алкогольного мороженого составляют долю процента от общего рынка мороженого, это крайне мало, чтобы заострять на данном продукте внимание», – говорит Дробиз.
По словам собеседника, в десерты очень часто добавляют коньяк или ликер для аромата, однако это не означает, что продажу таких изделий тоже нужно ограничить. Более того, ему сложно представить, сколько ребенку нужно съесть булочек «ромовая баба» или шариков мороженого с аналогичным вкусом, чтобы опьянеть.
«Наличие алкоголя в мороженом не является дополнительным каким-то привлекательным моментом для клиентов этого продукта. У меня алкогольное мороженое продают у дома, но я ни разу не видел, чтобы там кто-то что-то покупал, тем более ребенок. По крайней мере очередей точно нет. А если учесть, что оно не дешевое, то вряд ли школьники пойдут покупать себе килограмм этого десерта и объедаться, чтобы напиться. Это бред», – заключил эксперт.
Ранее в Госдуме призвали запретить продажу алкогольного мороженого около школ, в ларьках и кафе. Депутаты отметили, что любой ребенок может купить стаканчик мороженого Б-52 и опьянеть, поскольку никаких возрастных ограничений на продажу этого десерта нет.