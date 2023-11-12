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В Госдуме призвали отменить продажу алкомороженого
Депутат призвал отменить продажу алкомороженого в ларьках, кафе и у школ
Депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ) призвал запретить продажу алкогольного мороженого около школ, в ларьках и кафе.
По его словам, алкогольное мороженое лучше ограничить в продаже, его не надо продавать его около школ в палатках и кафе, поскольку получается, что любой школьник может купить стаканчик мороженого Б-52 и опьянеть, передает РИА «Новости».
Парламентарий отметил, что крепость такого мороженого сравнима с крепостью слабоалкогольных напитков, при этом ограничений на продажу нет, то есть купить его могут и несовершеннолетние.
«Это неправильно. Надо ограничить продажу», – сообщил Гаврилов.
Ранее в министерстве экономического развития и внешних связей Амурской области заявили, что ограничения для продажи спиртного должны распространяться в том числе и на алкогольное мороженое.