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    Европа опять выбрала для себя путь потери колоний
    Небензя: У оккупирующей державы Израиля нет права на самооборону
    Озвучены масштабы наращивания производства танков в России за год
    Маск назвал военные цели Киева нереалистичными
    Над Крымом и Черным морем сбиты и перехвачены шесть украинских БПЛА
    Залужный призвал не ждать от ВСУ прорыва в конфликте с Россией
    В Белом доме предрекли скорую отставку премьера Израиля
    Москва раскритиковала идею Франции о коалиции против ХАМАС
    США пришлось взорвать МБР Minuteman III после запуска
    Мнения
    Кирилл Аверьянов Кирилл Аверьянов Румыния готовится поглотить Молдавскую православную церковь

    С началом президентской каденции Майи Санду в Молдавии активно начала развивать деятельность так называемая Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Бухарест готов тратить немалые деньги на то, чтобы подобрать ключи к юго-западным воротам РПЦ.

    2 комментария
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов «Золотой миллиард» стремительно расчеловечивается

    С точки зрения Байдена, есть более ценные жизни (жизни американских военных) и менее ценные (жизни украинцев и русских), причем более ценные с помощью хитрых приемов администрации Байдена («разумных инвестиций») будут сохранены.

    14 комментариев
    Олег Хавич Олег Хавич Как поляки проголосовали за ухудшение своей жизни

    Проголосовавшие за повышение своего благосостояния поляки вот уже несколько недель пребывают в положении людей, облапошенных мошенниками. Они наблюдают за словесной эквилибристикой своих избранников и переживают о том, что ждет Польшу уже в следующем году.

    7 комментариев
    2 ноября 2023, 10:33

    В России предложили ограничить продажу алкогольного мороженого

    «Известия»: В России предложили ограничить продажу алкогольного мороженого

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ограничения для продажи спиртного должны распространяться в том числе и на алкогольное мороженое, считают в министерстве экономического развития и внешних связей Амурской области. С предложением ввести ограничения на продажу такого десерта ведомство обратилось в Минфин, сообщили СМИ.

    Как пишут «Известия» со ссылкой на документ, крепость алкогольного мороженого варьируется от 1,5% до 6%, что соответствует градусам, содержащимся в слабоалкогольных напитках, таких как пиво, сидр, медовуха, и если для продажи этих напитков есть ограничения, то алкогольное мороженое свободно продается в палатках рядом со школами и детскими садами, его также могут покупать и несовершеннолетние.

    По данным газеты, свои предложения по ограничению продажи алкогольного мороженого амурские чиновники направили в Минфин еще в мае. Инициативу уже рассмотрели и поддержали в Росалкогольтабакконтроле.

    Ранее в России предложили запретить продажу алкоголя на фуд-кортах.

    1 ноября 2023, 17:33
    Озвучены масштабы наращивания производства танков в России за год

    Чемезов рассказал об объемах увеличения производства танков в России за год

    Озвучены масштабы наращивания производства танков в России за год
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Объем производства Ростехом танков за год в стране увеличен в семь раз, заявил в эфире телеканала «Россия 24» глава государственной корпорации Сергей Чемезов.

    Производство танков увеличено в семь раз, БМП, БМД, бронированных автомобилей – в 4,5 раза, артиллерии и РСЗО – в 2,5 раза, боеприпасов и некоторых видов продукции – в 60 раз, сказал Чемезов, передает ТАСС.

    В августе глава Ростеха на встрече с президентом Владимиром Путиным отмечал, что предприятия корпорации полностью закрывают необходимые объемы производства вооружения для СВО.

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    1 ноября 2023, 15:10
    Йемен нанес ракетный удар по Израилю
    Йемен нанес ракетный удар по Израилю
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы Йемена в 12.00 (время совпадает с московским) начали ракетную атаку на израильские силы на «оккупированных палестинских территориях», сообщил представитель йеменской армии бригадный генерал Яхья Сари.

    Он заявил, что СМИ будут транслировать сцены запуска партий ракет и беспилотников, передает РБК. Позднее ресурс Минобороны Йемена на своем сайте и в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ) опубликовал видео с запусками ракет.

    Ранее эсминец ВМС США «Карни», который находится в северной части Красного моря, перехватил три крылатые ракеты и несколько беспилотников, запущенные хуситами из Йемена.

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    1 ноября 2023, 19:07
    На острове российского миллиардера Кесаева в Финляндии провели спецоперацию
    На острове российского миллиардера Кесаева в Финляндии провели спецоперацию
    @ imago images/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Полиция проводит операцию на острове Котасаари российского олигарха Игоря Кесаева в финской Пуумале, сообщают местные СМИ.

    Операцию инициировало Управление по взысканию долгов, власти Финляндии взяли остров под контроль «в рамках санкций против России», передает «Фонтанка» со ссылкой на местные СМИ.

    Кесаев приобрел остров в 2020 году, по данным финских журналистов, покупка обошлась олигарху в 700 тыс. евро. На острове планировалось возвести главное здание площадью 420 квадратных метров, гостевой дом на 530 квадратных метров, сауну на 100 квадратных метров и дом для персонала площадью 150 квадратных метров. Кроме того, в комплекс сооружений должны были войти бетонный причал, пешеходный мост и беговая дорожка по периметру острова.

    В прошлом году Канада и Австралия ввели санкции против Игоря Кесаева.

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    1 ноября 2023, 11:58
    Самолет Ил-96-400М совершил первый полет

    Появилось видео первого полета самолета Ил-96-400М

    Самолет Ил-96-400М совершил первый полет
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Модернизированный четырехдвигательный дальнемагистральный самолет Ил-96-400М в среду совершил свой первый полет. Видео опубликовали местные СМИ.

    Провожали авиалайнер в первый полет работники Воронежского авиазавода. Когда самолет оторвался от взлетной полосы, прозвучали аплодисменты, сообщает местное издание «Аргументы и факты – Воронеж».

    Модернизированный Ил-96-400М получил удлиненный на девять метров фюзеляж, улучшенный цифровой пилотажно-навигационный комплекс. Максимальная дальность полета самолета превысит 8 тыс. километров, перевозить сможет до 370 пассажиров.

    Предполагается, что самолет будет полностью состоять из российских комплектующих.

    В сообщении кабмина говорится, что первый полет опытного образца российского дальнемагистрального самолета Ил-96-400М, изготовленного в филиале ПАО «Ил» – ВАСО (входит в ОАК Ростеха), прошел в штатном режиме, передает ТАСС.

    В ходе полета, как сообщается, была проверена устойчивость самолета, его управляемость, работоспособность систем и силовой установки, а также радиотехнических средств захода на посадку.

    Стабильная работа российских систем и оборудования была подтверждена.

    Полет, проходивший на высотах до 2 тыс. метров и скорости до 390 км/час, продолжался 26 минут.

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    1 ноября 2023, 10:52
    Премьер Италии раскрыла пранкерам итоги контрнаступления ВСУ

    Премьер Италии Джорджи Мелони: Контрнаступление ВСУ ничего не изменило

    Премьер Италии раскрыла пранкерам итоги контрнаступления ВСУ
    @ Ukraine Presidency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони признала, что украинское контрнаступление принципиально ничего не изменило, но при этом многие устали от конфликта. Об этом она заявила в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), которые представились высокопоставленными африканскими чиновниками.

    Разговор размещен в Telegram-канале пранкеров.

    По словам Мелони, многие устали – и возможно, близко к тому моменту, когда все поймут, что нужен выход, который был бы приемлем для обеих сторон, не нарушая при этом международное право. Она добавила, что у нее есть некоторые соображения, как справиться с этой ситуацией, но она ждет подходящего момента, чтобы попытаться представить свои соображения, передает ТАСС.

    Мелони добавила, что контрнаступление Украины, возможно, идет не так, как ожидалось, то есть оно идет, но принципиально ничего не изменилось.

    По словам Мелони, все понимают, что конфликт может продлиться долгие годы, если не попытаться найти решение. «Проблема в том, какое решение приемлемо для обоих, не начиная других конфликтов», – отметила премьер-министр.

    Ранее бывший американский госсекретарь Генри Киссинджер рассказал Вовану и Лексусу о виновных в подрыве «Северных потоков».

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    1 ноября 2023, 21:44
    Путин пошутил про санкции и постельных клопов из Европы
    Путин пошутил про санкции и постельных клопов из Европы
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Запад, запутавшийся в антироссийских санкциях, доходит до абсурда, запрещая ввоз отверток и иголок, но благодаря этому в страну не попадут европейские клопы, заявил президент России Владимир Путин.

    «Наши так называемые партнеры за прошедшие годы напринимали бессчетное количество пакетов санкций. Сами уже практически запутались в этих санкциях. Пытались наказать нас, а в итоге, как мы видим по статистике, они ударили по своей собственной экономике, по рабочим местам», – сказал российский лидер в ходе совещания по экономическим вопросам, передает РИА «Новости».

    Путин заявил, что Запад доходит до абсурда, предлагая запретить ввоз отверток и иголок в Россию, однако, «чем меньше барахла, тем, может, даже и лучше». «Меньше шансов, что из крупных европейских мегаполисов нам будут экспортировать постельных клопов», – сказал он.

    Ранее во Франции закрыли пять школ из-за распространения клопов.

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    1 ноября 2023, 14:54
    Киев стянул к границе с Белоруссией 120 тыс. военных

    Минск: Киев стянул к границе с Белоруссией 120 тыс. военных

    Киев стянул к границе с Белоруссией 120 тыс. военных
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Киев сосредоточил в направлении Белоруссии группировку численностью до 120 тысяч военных, из них 17 тысяч человек привлекаются на усиление государственной границы, заявил в среду в Минске председатель белорусского Государственного пограничного комитета Константин Молостов.

    Как сказал глава Госпогранкомитета, выступая в нижней палате парламента Белоруссии, силы и средства украинской стороны находятся в состоянии военного положения, против Белоруссии сосредоточена украинская группировка «Север» численностью до 120 тыс. военнослужащих, из них 17 тысяч человек привлекаются в интересах усиления охраны госграницы, передает РИА «Новости».

    По его словам, также украинской стороной привлекаются и добровольческие формирования для задач вблизи границы с Белоруссией, также украинская сторона использует свою приграничную территорию как территорию отстоя и переформирования подразделений, которые потом убывают в зону боевых действий. Молостов подчеркнул, что все это оказывает влияние на работу белорусских пограничников.

    «Продолжается ряд мелких провокаций…, исключающих пересечение госграницы, но тем не менее… Это – вывешивание каких-то своих флагов, в том числе националистических, включение гимна Украины, попытка порчи пограничных знаков, в том числе почему-то и своих, включение звуковещательной аппаратуры и так далее. Основной вид провокаций – это использование беспилотных летательных аппаратов, с чем мы, конечно же, боремся», – добавил он.

    Ранее президент страны Александр Лукашенко в ходе посещения такого узла в Кобринском укрепрайоне Брестской области заявил, что белорусское руководство намерено организовать по периметру границ несколько узлов сопротивления.

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    1 ноября 2023, 16:24
    Авиаэксперт назвал рыночные ниши для нового российского самолета Ил-96-400М

    Авиаэксперт Пантелеев оценил перспективы коммерческой эксплуатации самолета Ил-96-400М

    Авиаэксперт назвал рыночные ниши для нового российского самолета Ил-96-400М
    @ Нина Падалко/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Российский самолет Ил-96-400М может использоваться для перевозки первых лиц государства, для грузовых перевозок, для перевозок пассажиров внутри страны и за рубеж, а также для использования в качестве авиации специального назначения, сказал газете ВЗГЛЯД глава отраслевого портала «Авиапорт» Олег Пантелеев, комментируя первый полет авиалайнера.

    СМИ сообщают, что модернизированный 4-двигательный дальнемагистральный самолет Ил-96-400М в среду совершил свой первый полет. За лайнером наблюдали работники Воронежского авиазавода, и когда самолет оторвался от взлетной полосы, прозвучали аплодисменты.

    «Сегодня Ил-96 – это уже полноценное семейство самолетов. И Ил-96-400М является второй по размерности машиной в пассажирском варианте. Базовым был тоже пассажирский самолет Ил-96-300, который имел меньшую вместимость, меньший салон. Если сравнить Ил-96-400М с Ил-96-300, то новая модификация благодаря фюзеляжу увеличенной длины вмещает дополнительно несколько рядов пассажирских кресел, что позволяет перевозить больше пассажиров и уменьшить себестоимость пассажиро-километра. Эти дополнения сделали эксплуатацию данной машины более привлекательной с точки зрения экономики», – говорит Пантелеев.

    Однако, по словам собеседника, за последние десятилетия западные авиапроизводители сделали выбор в пользу 2-двигательных самолетов вместо 4-двигательных. Это позволило сократить эксплуатационные расходы. С этой точки зрения Ил-96-400М отстает по своим удельным показателям от образцов, которые сейчас предлагают конкурирующие производители.

    «Тем не менее для самолетов Ил-96-400М есть рыночная ниша, пусть для не очень большого количества, но все-таки. Она связана и с сегментом самолетов, предназначенных для перевозки первых лиц государства, и с сегментом грузовых перевозок, и нельзя списывать со счетов перспективы этой платформы для создания авиации специального назначения», – считает эксперт.

    Он напоминает, что в свое время обсуждалась идея создания на базе Ил-96 самолета-заправщика. Этот проект не был реализован, но наличие такой платформы, как Ил-96-400М, дает возможность при необходимости использовать ее для создания самолета специального назначения.

    «Ил-96-400М был создан по нормам и правилам гражданской авиации и соответствует международным требованиям. Речь о сертификации в Европе и США этого самолета, конечно, не идет, но он, безусловно, может использоваться для перевозки пассажиров на российских и международных линиях. Например, может обслуживать направление из Москвы в крупные города на Дальнем Востоке, может работать и на международных туристических направлениях. Но сейчас без мер государственной поддержки приобретение таких самолетов для авиакомпаний – не самое перспективное направление развития бизнеса», – заключил Пантелеев.

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    1 ноября 2023, 19:15
    В Болгарии решили отнять храм Русской церкви в Софии

    В Болгарии решили отнять у России храм представительства РПЦ в стране

    В Болгарии решили отнять храм Русской церкви в Софии
    @ REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Болгарская прокуратура дала рекомендацию министерству регионального развития страны оспорить право собственности на храм Святителя Николая, принадлежащей Русской церкви в Софии, он является официальным представительством РПЦ в стране и принадлежит России.

    Есть основание оспорить в суде право собственности на храм, заявил глава прокуратуры страны Андрей Цеков в эфире Болгарского национального радио, передает ТАСС.

    Он добавил, что экспертам министерства придется потратить около месяца для оценки представленных прокуратурой документов, после чего будет принято решение.

    Коментарии (40)
    1 ноября 2023, 19:31
    Sky: Россия показала слабые места бронетехники НАТО на Украине
    Sky: Россия показала слабые места бронетехники НАТО на Украине
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские ударные вертолеты раскрыли слабые места западной бронетехники в ходе спецоперации на Украине, заявил британский военный эксперт Филипп Ингрэм в интервью Sky News.

    По его словам, российские ударные вертолеты и хорошо спланированные укрепления показали уязвимость западной бронетехники и помешали ВСУ добиться прогресса, передает RT.

    Ингрэм также считает, что ВСУ не хватило средств ПВО и машин для разминирования. Эксперт заключил, что превосходство России в воздухе не позволило украинским войскам прорвать российские укрепления.

    Ранее разведчик американской армии Скотт Риттер заявил, что Россия освободит Одессу, Николаев, Днепропетровск, Харьков и Сумы, а Украину разделят по «плану Моргентау».

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    1 ноября 2023, 13:10
    Панин опубликовал фото с американским паспортом
    Панин опубликовал фото с американским паспортом
    @ @alexeypaninn

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Актер Алексей Панин (признан иностранным агентом в России) опубликовал в социальных сетях свою фотографию с паспортом гражданина Соединенных Штатов.

    Актер Алексей Панин (признан Минюстом России иноагентом) выложил в соцсетях фотографию, на которой он держит американский паспорт.

    Панин на фотографии запечатлен на фоне флага Украины, в подписи к посту он заявил, что несколько лет прожил в Испании, где «поработал на Госдепартамент США», и теперь у него есть американский паспорт.

    Ряд комментаторов выразили сомнение в том, что артист действительно получил паспорт гражданина США.

    До этого Панин отказался от комментариев о том, что он якобы испражнялся на улице в Таллине. Напомним, его задержали в Эстонии в нетрезвом состоянии и увезли в вытрезвитель.

    Коментарии (44)
    2 ноября 2023, 03:29
    Небензя заявил, что у Израиля нет «права на самооборону» в нынешнем конфликте

    Небензя указал на отсутствие у Израиля в нынешнем конфликте в Газе «права на самооборону»

    Небензя заявил, что у Израиля нет «права на самооборону» в нынешнем конфликте
    @ Dennis Van Tine/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Израиль имеет право «бороться с террором», но у него как у оккупирующей стороны нет права на самооборону, на что указывает заключение Международного суда ООН в 2004 году, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    В ходе десятой чрезвычайной спецсессии ГА ООН Небензя подчеркнул лицемерие США и их союзников, которые в иных случаях призывают к соблюдению гуманитарного права и вводят санкции против «тех, кто на самом деле применяет силу лишь в качестве крайней меры для того, чтобы остановить многолетнее насилие», передает РИА «Новости».

    Сейчас же на фоне «ужасающих разрушений в Газе», которые «многократно превышают все то», что США «гневно критикуют в других региональных контекстах», Вашингтон говорит о «якобы имеющемся у Израиля праве на самооборону». «Хотя как у оккупирующей державы у него такого права нет, что подтверждено консультативным заключением Международного суда в 2004 году», – сказал Небензя.

    При этом Россия не отрицает право Израиля на обеспечение своей безопасности, которая «может быть полностью гарантирована только в случае справедливого решения палестинской проблемы на основе известных резолюций СБ ООН». Небензя сказал, что Израиль имеет право «бороться с террором», но должен бороться именно «с террористами, не с мирным населением».

    Небензя считает, что США пытаются «отвлечь внимание от провала собственной политики и переложить ответственность с больной головы на здоровую, обвинив во всех бедах Иран, «Хезболлу», и палестинскую улицу Газы».

    Он отметил, что для Запада «не составило труда интерпретировать резолюцию Совета безопасности 1973 в свою пользу и развязать агрессию против Ливии» в 2011 году, поэтому СБ ООН не имеет права давать Израилю карт-бланш на наземную операцию в секторе Газа.

    Небензя осудил убийство израильских мирных граждан и находившихся в Израиле иностранцев, но заявил, что нельзя игнорировать нарушения международного гуманитарного права, когда в секторе Газа «с землей равняются целые кварталы».

    Он также счел незаслуженной критику Израиля в адрес генсека организации Антониу Гутерреша, который отметил, что последнее обострение между ХАМАС и Израилем случилось «не в вакууме». Небензя указал на «поселенческую политику» Израиля и «систематические ограничения с его стороны прав палестинского населения свободно посещать свои святыни». Гутерреш «не побоялся сказать» об этом, но Израиль «предпочитает начать историю с чистого листа, то есть с 7 октября 2023 года», сказал Небензя.

    Россия призывает противоборствующие стороны в Израиле и секторе Газа прекратить кровопролитие и дать возможность посредникам поработать над дипломатическим решением. При этом, как указал Небензя, Запад в СБ ООН продолжает торпедировать любые усилия по деэскалации.

    Напомним, СБ ООН не принял предложенный США проект резолюции, в котором Вашингтон не ставил цель прекратить палестино-израильский конфликт, а хотел закрепить за Израилем право на самооборону. Совбез ООН также не принял проект резолюции России по палестино-израильскому конфликту из-за вето Британии и США.

    Коментарии (52)
    1 ноября 2023, 19:23
    Минсельхоз предложил временно запретить вывоз пшеницы из России
    Минсельхоз предложил временно запретить вывоз пшеницы из России
    @ IMAGO/Martin Wagner/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство сельского хозяйства России предложило ввести временный запрет на вывоз твердой пшеницы из страны.

    Как говорится в проекте постановления правительства, запретить вывоз твердой пшеницы из России предлагается с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года включительно, передает РИА «Новости».

    Ранее Минсельхоз предложил на полгода запретить вывоз из России отдельных видов мяса птицы.

    Коментарии (22)
    1 ноября 2023, 12:43
    В Кремле отреагировали на возвращение Фридмана в Россию
    В Кремле отреагировали на возвращение Фридмана в Россию
    @ Владимир Трефилов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Возвращение предпринимателей в страну – нормальный процесс, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о возвращении бизнесмена Михаила Фридмана.

    Возврат бизнесменов – это нормальный процесс, «граждане России ездят по всему миру, но Родина у них одна», сказал Песков, передает ТАСС.

    По его словам, «неправильно» называть Фридмана олигархом, поскольку это «предприниматель, бизнесмен, крупный бизнесмен».

    Напомним, на Украине Фридмана обвиняли в финансировании спецоперации и помощи российский армии.

    До этого в Госдуме просили Следственный комитет, МВД и ФСБ проверить Фридмана на предмет финансирования украинской армии.

    Коментарии (34)
    1 ноября 2023, 13:38
    Шойгу пообещал уничтожить F-16 на Украине за 20 дней
    Шойгу пообещал уничтожить F-16 на Украине за 20 дней
    @ Вадим Савицкий//ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Истребителей F-16, которые Запад обещал передать Киеву, Украине хватит примерно на 20 дней с учетом такой работы российских систем ПВО, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

    По его словам, за прошлый месяц российскими средствами ПВО было сбито 37 самолетов ВСУ, что почти в два раза больше того обещанного Украине количества F-16, передает ТАСС. По расчетам, при такой работе ПВО самолетов Украине хватит дней на 20, заявил Шойгу.

    Всего, по словам Шойгу, расчеты противовоздушной обороны за прошедший месяц уничтожили свыше 1400 средств воздушного нападения противника, в том числе 37 самолетов и шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США.

    Газета ВЗГЛЯД выяснила, что на фоне будущих поставок Украине американских истребителей F-16 Россия должна наращивать плотность ПВО у границ.

    Минобороны РФ сообщало, что за неделю было уничтожено 12 самолетов.

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    Авторитет Царева на Украине опасен для Киева

    В Крыму совершено покушение на Олега Царева, который после 2014 года выступал с острой критикой в адрес украинских властей и занимался вопросами политической повестки Новороссии. Царев, чье мнение всегда болезненно воспринимали в киевских кабинетах, госпитализирован в тяжелом состоянии. Коллеги, друзья и общественные деятели сходятся в том, что Царев как никто другой знал подноготную украинских властей и встал им поперек горла. Подробности

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    • ЕС распустит колонии ради Украины

      В ближайшее время стоит ожидать заявлений о том, что Еврокомиссия начинает переговоры о членстве в ЕС с Украиной и Молдавией. Также планируется расширить ЕС на оставшиеся страны Балкан. Но для этого он полностью перестроится. Каким хочет стать новый Евросоюз?

    • Израиль разваливает Евросоюз

      Обострение конфликта на Ближнем Востоке стало тяжелым испытанием для Евросоюза. Аналитики в США считают, что фактическое участие в двух конфликтах сразу – вокруг Израиля и Украины – ЕС просто не по силам. И действительно, складывается впечатление, будто Евросоюз затрещал по швам, а фундаментальные противоречия разобщили его руководство.

    • Беспорядки в аэропорту в Дагестане: выводы

      Беспорядки в аэропорту Махачкалы радикалами, требовавшими учинить расправу над израильтянами, стали экстраординарным событием в истории РФ. Вместо израильтян толпа обнаружила местных матерей с детьми, проходившими в Израиле курс лечения. Аэропорт был закрыт, около 60 человек задержаны. Какие выводы напрашиваются из этой ситуации?

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