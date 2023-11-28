Предельное содержание этилового спирта в мороженом предложили снизить

Минфин предложил ограничить крепость алкогольных десертов с мороженым с 7–10 градусов до 1,2

Tекст: Денис Тельманов

Министерство финансов подготовило проект распоряжения, ограничивающий предельное содержание этилового спирта в мороженом, замороженных десертах до уровня 1,2%, что соответствует крепости кваса, сообщает пресс-служба Минфина.

«Сейчас крепость замороженных десертов достигает 7–10%, как в слабоалкогольных напитках. При этом распространение алкогольного мороженого не ограничено, так как продукт входит в перечень товаров-исключений списка спиртосодержащей продукции и не подпадает под действие закона о регулировании алкогольного рынка и установленных им ограничений. В результате алкогольное мороженое может свободно продаваться в парках и вблизи детских учреждений. Ограничений, запрещающих продажу подобных десертов детям и подросткам, нет», – поясняет Минфин.

По замыслу ведомства, ограничения коснутся мороженого, десертов взбитых замороженных фруктовых, плодово-ягодных, овощных шербетов, смесей для их приготовления и сладкого пищевого льда.

Ранее в Госдуме призвали отменить продажу алкомороженого около школ, в ларьках и кафе.