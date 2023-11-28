Что толку от того, что на Украине много русскоязычных? Немалая часть их воюет в рядах ВСУ против России, и многие на русском языке пишут в Интернете посты о том, как они Россию ненавидят. Есть толк. Эти люди первыми безболезненно интегрируются в Россию.11 комментариев
Предельное содержание этилового спирта в мороженом предложили снизить
Минфин предложил ограничить крепость алкогольных десертов с мороженым с 7–10 градусов до 1,2
Максимальная крепость алкогольных десертов на основе мороженого может быть снижена с 10 до 1,2 градусов, с таким предложением выступил Минфин.
Министерство финансов подготовило проект распоряжения, ограничивающий предельное содержание этилового спирта в мороженом, замороженных десертах до уровня 1,2%, что соответствует крепости кваса, сообщает пресс-служба Минфина.
«Сейчас крепость замороженных десертов достигает 7–10%, как в слабоалкогольных напитках. При этом распространение алкогольного мороженого не ограничено, так как продукт входит в перечень товаров-исключений списка спиртосодержащей продукции и не подпадает под действие закона о регулировании алкогольного рынка и установленных им ограничений. В результате алкогольное мороженое может свободно продаваться в парках и вблизи детских учреждений. Ограничений, запрещающих продажу подобных десертов детям и подросткам, нет», – поясняет Минфин.
По замыслу ведомства, ограничения коснутся мороженого, десертов взбитых замороженных фруктовых, плодово-ягодных, овощных шербетов, смесей для их приготовления и сладкого пищевого льда.
Ранее в Госдуме призвали отменить продажу алкомороженого около школ, в ларьках и кафе.