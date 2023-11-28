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    Боррель счел бессмысленной помощь рискующим умереть людям в Газе
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    На Украине скрывающихся от мобилизации решили поручить частным рекрутам
    Эксперт из США заявил о праве РФ сбивать спутники Starlink над Украиной
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    Сергей Худиев Сергей Худиев У исламского экстремизма – светские корни

    В этой ситуации, которая сложилась сейчас в мире, выступать с нападками на ислам – значило бы ошибаться в выборе врага. А сочувствовать «борьбе угнетенных» – значило бы ошибаться в выборе союзника.

    0 комментариев
    Джомарт Алиев Джомарт Алиев России не надо так много людей с высшим образованием

    Мы уже сегодня знаем, что 40% дипломов, за получение которых заплатило государство, будут невостребованными. Только у единиц выпускников есть карьерные устремления и профессиональные амбиции. И как нам со всем этим развивать страну?

    44 комментария
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв России надо следить за Голландией как за «зеркалом» Запада

    Нидерланды являются «зеркалом» ЕС, НАТО и всего коллективного Запада. Поэтому неожиданный успех правых евроскептиков на выборах в ней может иметь далеко идущие последствия. Если Голландия выпадет из числа наиболее русофобских стран – можно будет говорить, что подвижки общеевропейского масштаба в правильную для нас сторону начались.

    11 комментариев
    28 ноября 2023, 08:18

    Затонувшее возле Лесбоса судно шло на Украину с подозрительным грузом

    Kathimerini: Затонувшее у берегов Греции судно могло направляться на Украину

    Tекст: Ольга Никитина

    Грузовое судно Raptor, шедшее под флагом Коморских островов и затонувшее вблизи греческого острова Лесбос, следовало на Украину с подозрительным грузом, сообщили греческие СМИ со ссылкой на показания спасенного моряка.

    Затонувшее судно, по данным газеты Kathimerini, находилось в черном листе международных контрольных органов. Ранее Raptor был уличен в работе с недействительными документами на членов экипажа. Кроме того, как сообщает газета, «в книге учета нефти (Oil Record Book) имелись незаконные записи», передает РИА «Новости».

    По словам спасенного моряка, судно следовало в Стамбул для заправки, а конечным пунктом назначения была Украина. В этой связи, как добавляет газета, «подозрения властей усиливаются».

    Грузовое судно Raptor, на борту которого находились 14 членов экипажа (один индиец, 11 египтян и два сирийца), затонуло в воскресенье. Одного моряка, египтянина, удалось спасти. Афинское агентство новостей АМНА сообщало, что судно перевозило соль из Египта в Стамбул. Несмотря на поступление воды в трюм, экипаж, вероятно, по указанию судовладельца, не обратился за помощью. Сигнал бедствия был подан лишь за несколько минут до гибели судна.

    27 ноября 2023, 16:40
    На Украине решили попросить деньги за мирное соглашение с Россией

    Замглавы Минюста Украины Мудра назвала условие подписания мирного соглашения с Россией

    На Украине решили попросить деньги за мирное соглашение с Россией
    @ REUTERS/Maksim Levin

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина не подпишет мирное соглашение без обязательства России выплатить репарации, заявила замглавы украинского Минюста Ирина Мудра, сообщили СМИ.

    Как пишет «Коммерсант», Мудра заявила, что комитет по внешним отношениям при нижней палате Конгресса одобрил законопроект, подразумевающий, что Россия может получить частичный доступ к замороженным за границей активам в обмен на выплату Украине репараций и прекращение военной операции.

    По ее словам, «если Россия думает, что подпишет мировое соглашение без репараций – не подпишет, Украина никогда не пойдет на это». Мудра добавила, что и мир не пойдет, потому что «кто-то должен эти репарации выплатить, и если не Россия, то кто?»

    Ранее лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что Украина не может сесть за стол переговоров, так как у нее «очень плохая» переговорная позиция. По его мнению, любые договоренности по украинскому конфликту должны проходить через референдум.

    Коментарии (108)
    27 ноября 2023, 10:01
    В Дании удивились «большому сюрпризу» от украинских беженцев

    DR: Половина украинцев хочет остаться в Дании после окончания конфликта

    Tекст: Ольга Никитина

    После окончания боевых действий на Украине почти половина украинских беженцев (49,5%) хотели бы остаться в Дании, сообщила ведущий автор соответствующего исследования Карен-Инге Карстофт из Копенгагенского университета. Она назвала такой результат опроса «большим сюрпризом».

    Целая группа украинцев, по ее словам, уже обосновалась в Дании, «пустила корни в обществе». Они нашли работу и устроили детей в школу, передает РИА «Новости» слова эксперта.

    Восстановление Украины после конфликта займет много времени, потому мысль остаться в Дании кажется привлекательной, говорится в сюжете датской телерадиокомпании Danmarks Radio.

    Особый режим для украинцев в Дании истекает 17 марта 2025 года. После этого, если они не получат убежище или вид на жительство, им придется вернуться на родину.

    Ранее сообщалось, что многие беженцы с Украины начали уезжать из Польши, они переселяются в Германию или возвращаются на родину.

    Коментарии (13)
    27 ноября 2023, 18:15
    Делегат в ОЗХО: Против руководства новых регионов применялись токсичные вещества из США
    Делегат в ОЗХО: Против руководства новых регионов применялись токсичные вещества из США
    @ EPA/JERRY LAMPEN/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава российской делегации на сессии в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), заместитель министра промышленности и торговли Кирилл Лысогорский заявил о наличии у России доказательств участия США в поставках химикатов Украине.

    Лысогорский заявил о наличии информации о применении украинскими спецслужбами токсичных химикатов и психотропных веществ против руководства новых российских регионов, передает РИА «Новости».

    По словам делегата, Москва также обладает доказательствами передачи химикатов на Украину со стороны США и их союзников. Эти вещества, в том числе химические средства борьбы с беспорядками (ХСББ), передаются ВСУ и воюющим на стороне Киева иностранным наемникам, утверждает Лысогорский.

    Ранее Минобороны сообщило о подготовке Украиной провокации с использованием отравляющих веществ в Сумской области.

    Коментарии (5)
    27 ноября 2023, 12:04
    Онуфриенко оценил вероятность расширения границ конфликта на Украине

    Военный аналитик Онуфриенко: Зона СВО расширится на северную Украину

    Онуфриенко оценил вероятность расширения границ конфликта на Украине
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Россия действительно могла бы расширить зону боевых действий. Однако для этого армии необходимо заранее решить вопрос удержания освобожденных территорий. Само же продвижение могло бы начаться с северной части Украины на юг. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее в ВСУ сообщили, что готовятся к потенциальному расширению границ конфликта с Россией.

    «На Украине достаточно давно развивается конфликт между военным и политическим руководством страны. Отношения Владимира Зеленского и Валерия Залужного стали особенно напряженными в последнее время. Появляется все больше слухов о том, что против главнокомандующего ВСУ ведется тайная игра», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Слова Сергея Наева стоит рассматривать именно в этом контексте. Он обращается не к западным лидерам, но к самому Зеленскому. Это своеобразный призыв к прекращению внутренних конфликтов, ведь впереди армию страны ждут далеко не самые лучшие времена», – отметил собеседник.

    «В его словах есть логика. Контрнаступление ВСУ провалилось. Позиции обеих сторон стабилизировались, и логичным развитием конфликта стало бы начало продвижения российских войск вперед. Для этого нам необходимо четкое понимание готовности армии к совершению следующего шага, а также соответствующее решение военного и политического руководства страны», – подчеркнул эксперт.

    «В целом ВС РФ обладают достаточно мощным наступательным потенциалом. Однако перед развертыванием масштабной атаки нужно серьезно подумать над кадровым вопросом. Любое продвижение невозможно без удержания уже занятых позиций», – считает аналитик.

    «Скорее всего, в недалеком будущем конфликт расширится на северную часть Украины. Речь идет о крайне протяженной сухопутной границе, укрепить которую полностью противнику не удастся. Судя по всему, наступление пойдет по направлению к Сумам с перспективой дальнейшего продвижения на юг», – предполагает собеседник.

    «Таким образом ВС РФ создадут ситуацию, при которой снабжение левобережной группировки украинской армии фактически прекратится. Кроме того, может быть принято решение о нанесении ударов по мостам через Днепр, что полностью обнулило бы логистические возможности ВСУ. Данный вариант кажется наиболее вероятным», – уточняет он.

    «А вот пойти в наступление со стороны моря не получится. На это уйдет в разы больше ресурсов. К тому же данные действия могут быть особенно разрушительными для таких городов, как Одесса и Николаев, а мы пытаемся воздерживаться от нанесения ущерба гражданской инфраструктуре», – резюмирует Онуфриенко.

    Конфликт с Россией может выйти за пределы восточной и южной частей Украины, сообщили в ВСУ. Как рассказал в интервью ABC News  командующий объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, в настоящий момент армейское руководство уже начало подготовку к данному сценарию.

    В частности, он подчеркнул, что ведется усиленная работа по строительству оборонительных сооружений, установке мин и подготовке сил. Военный уточнил, что продвижение ВС РФ вперед может начаться при продолжении наращивания производства вооружений Москвой и ее «технологического совершенствования при помощи союзников».

    Текущую стадию конфликта Наев описал как «война ресурсов». По его оценке, сокращение объемов помощи от западных союзников «действительно ударит по обороноспособности» Украины. Однако он подчеркнул, что ВСУ намерены «бороться тем, что имеют».

    Ранее Валерий Залужный в своем материале для издания The Economist написал, что конфликт зашел в тупик и переходит в позиционную фазу. Он признал ряд тактических ошибок, совершенных при планировании контрнаступления, и отметил, что текущее противостояние замерло в ожидании нового технологического скачка в области вооружений. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, почему действия ВСУ обернулись провалом.

    С мнением Залужного не согласился Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что Украина находилась в куда более сложных обстоятельствах в первые дни после начала конфликта. Он также указал на то, что усталость от боевых действий среди солдат вполне можно понять, однако сама ситуация до сих пор не пришла к состоянию безвыходности.

    Коментарии (15)
    27 ноября 2023, 14:38
    В Раде призвали к отставке Залужного
    В Раде призвали к отставке Залужного
    @ president.gov.ua

    Tекст: Алексей Нечаев

    Замглавы комитета Рады по вопросам обороны Марьяна Безуглая (фракция «Слуга народа») заявила, что главком ВСУ Валерий Залужный должен уйти в отставку, поскольку не представил план «военного замысла на 2024 год».

    «Да, главком ВСУ не смог предоставить план замысла на 2024 год. Ни большой, ни маленький, ни асимметричный, ни симметричный. Военные просто сказали, что им нужно забирать не менее 20 тыс. граждан в месяц», – написала Безуглая на своей странице в Facebook (соцсеть в запрещена в России как экстремистская).

    По ее словам, эта проблема «нарастала с лета» при планировании бюджета на 2024 год. «Мы спрашивали, что планировать? Как вы видите войну? Почему [речь идет] о создании бригады, а не доукомплектовании существующих? Сколько это будет стоить? Что с учебой? Что с ротацией? Почему на 2024 год не заложена закупка турникетов?» – перечисляет депутат.

    По ее словам, «один погибший стоит государству 15 млн гривен (40 млн рублей), а турникет типа САТ – в 10 тысяч раз меньше», «эта дискуссия была непубличной, но напряжение нарастало».

    «И сейчас ситуация такова, что если военное руководство не может придумать никакого замысла на 2024 год, а все их предложения по мобилизации к тому, что им нужно больше людей без какого-либо предложения по изменениям в системе ВСУ – то такое руководство должно уйти», – подчеркнула Безуглая. Она также сопроводила свой пост картинкой с ненормативной лексикой, которую можно описать словами «я не знаю, где план наступления».  

    В следующем посте она отметила, что планы обороны должны готовить военные: «они обозначают риски, строят оборону и наступление». По ее словам, еще в 2021 году экс-глава КНШ ВС США Марк Милли просил обратить внимание, например, на минирование границ. «Но главком так спорил, что некоторое время отказывался общаться с американскими партнерами», – утверждает депутат.

    «Я вспоминаю Залужного, который на слушаниях в комитете всем присутствующим заявил, что дроны нам не нужны. И у нас было заложено всего несколько дронов в оборонные закупки, предоставленные в качестве предложения военным руководством. Эти документы, конечно, есть», – добавила парламентарий.

    Она также посетовала на отсутствие независимой системы оценки проведенных операций ВСУ. «Ни один генерал не наказан… Мы снимаем десятки комбригов, но ни один генерал в результате служебного расследования не был понижен в звании. Но генералитет, поделенный на внутренние фракции – это каста, которая не пропускает новых людей», – отмечает Безуглая.

    Депутат также раскритиковала подход командования к жизням солдат. «Если 47-й бригаде дать Bradley, но «провтыкать» для них динамическую защиту, а потом без доразведки заставить наступать по минным полям, то мы получим уничтоженные Bradley, а также убитых и раненых украинских граждан. На это не хватит ни 100, ни 300 американских машин», – продолжила парламентарий.

    «Если сформировать новую бригаду из большинства новых мобилизованных, которые имели ограниченные возможности по подготовке, а потом определить эту бригаду ключевой в наступлении на укрепленные позиции россиян – то в результате получим погибших, раненых и бежавших от страха граждан. И никакие HIMARS не воспрепятствуют этому», – настаивает Безгулая.

    Причем свой второй пост она сопроводила мемом, на котором Залужный собирается выдать Зеленскому вместо «Генерального замысла на 2024 год» военную настольную игру с картами и фигурками в стиле Warhammer или Warcraft, купленную в магазине. «Не ссы, не догадается», – говорит герой мема в образе Залужного.

    Напомним, публичное обострение отношений между Зеленским и Залужным началось в середине осени. Причиной тому является эссе Залужного в журнале The Economist, в котором он констатировал невозможность ВСУ добиться «красивого прорыва» и переход к «позиционной фазе войны». Зеленский, напомнил, оспорил это мнение главкома ВСУ, а в его офисе обвинили Залужного в провоцировании паники на Западе.

    Позже в The New York Times написали о «подрыве авторитета» Залужного из-за того, что Зеленский уволил главу ССО Украины Виктора Хоренко «через голову» главкома, то есть в обход стандартной процедуры. В середине ноября в Раде уже обвиняли Залужного в провале контрнаступления. Спустя время Зеленский счел «большой ошибкой» для военных заниматься политикой.

    Коментарии (19)
    27 ноября 2023, 13:17
    Нидерланды отдали Украине скифское золото
    Нидерланды отдали Украине скифское золото
    @ Peter Dejong/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Киевская таможня приступила к оформлению скифского золота, сообщила Государственная таможенная служба Украины.

    В ведомстве сообщили, что грузовик, в котором находилось почти 2,7 тыс. килограммов культурных ценностей, известных под общим названием «скифское золото», въехал на территорию Киево-Печерской лавры. Идентификацию сокровищ будут проводить в сокровищнице национального музея Украины, передает ТАСС заявление украинской таможни.

    Ранее Киев заявлял, что Нидерланды передадут Украине коллекцию скифского золота из музеев Крыма.

    Коментарии (4)
    27 ноября 2023, 18:38
    Эксперт из США заявил о праве России сбивать спутники Starlink над Украиной
    Эксперт из США заявил о праве России сбивать спутники Starlink над Украиной
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия имеет полное право атаковать спутники Starlink, использующиеся военнослужащими украинской армии, заявил представитель Корпуса военных адвокатов ВВС США майор Джереми Грюнерт.

    В соответствии с законами ведения войны, страна должна воздерживаться от ударов по гражданским объектам, но такие объекты могут быть атакованы, если они дают военное преимущество противнику, отметил Грюнерт в ходе выступления на конференции по космосу в Белфасте, передает ТАСС.

    «Учитывая, что системы вроде Starlink использовались для корректировки ударов беспилотников, они, вероятно, тоже подпадают под понятие «военная цель» в рамках законов войны», – приводит слова Грюнерта газета The Daily Telegraph.

    Он также согласился с заявлениями российского руководства о том, что использование украинской армией гражданской инфраструктуры делает ее ударной целью, однако «это не значит, что по гражданским спутникам всегда будут наносить удары». «Это значит, что существует такая вероятность», – подчеркнул эксперт.

    Ранее США обвинили Россию в попытке нарушить работу Starlink на Украине.

    Коментарии (8)
    27 ноября 2023, 19:08
    Казаки передадут обнаруженные тела «пропавших» бойцов ВСУ родственникам
    Казаки передадут обнаруженные тела «пропавших» бойцов ВСУ родственникам
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Казаки из Шестой казачьей бригады имени М. И. Платова намерены отправить родственникам тела погибших украинских военных, которые они обнаружили закопанными в районе Ивано-Дарьевки на Северском направлении.

    Как пишет Telegram-канал атамана казачьей бригады «Дон» Николая Дьяконова со ссылкой на военкора Евгения Лисицына, по распоряжению украинского командования тела украинских военных закапывают в безвестные братские могилы для того, чтобы объявить их всех пропавшими без вести и скрыть гигантские потери. Кроме того, это позволяет не выплачивать компенсации родственникам погибших военнослужащих ВСУ.

    Как отмечается, все найденные тела казаки собираются отправить родственникам, поскольку у ВС России есть честь и совесть, «в отличие от властей Украины» и Запада.

    Атаман Дьяконов также написал о сообщении комбрига шестой казачьей лисичанской бригады с позывным Гейзер о том, что противника на переднем крае становится все меньше и меньше.

    В ноябре власти Украины отдали своим войскам приказ не забирать раненных солдат и убитых с левого берега Херсонской области. Ранее сообщалось, что российские бойцы провели эвакуацию тел погибших солдат ВСУ из поселка Новоселовского в Донбассе и передали их родственникам.

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    27 ноября 2023, 15:21
    Песков: Общество на Украине само дестабилизируется

    Песков: На Украине остаются люди, сохраняющие способность трезво мыслить

    Песков: Общество на Украине само дестабилизируется
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление секретаря СНБО Алексея Данилова о том, что ситуацию на Украине якобы пытаются дестабилизировать некие «агенты Кремля», отметил, что общество в этой стране «само дестабилизируется».

    На Украине, как отметил представитель Кремля, есть очень много различных точек зрения. Есть в том числе и те, кто понимает суть происходящих событий и сохраняет способность трезво мыслить, передает ТАСС слова Пескова.

    Песков добавил, что это «внутренние процессы, которые происходят в самом обществе».

    Коментарии (12)
    27 ноября 2023, 21:50
    На Украине скрывающихся от мобилизации решили поручить частным рекрутам
    На Украине скрывающихся от мобилизации решили поручить частным рекрутам
    @ Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    Украина намерена изменить правила призыва в ВСУ, чтобы привлечь тех, кто скрывается от мобилизации из-за боязни попасть на фронт, сообщили СМИ.

    Как пишет Guardian со ссылкой на высокопоставленного чиновника, изменения, о которых планируют объявить на этой неделе, будут включать использование коммерческих рекрутинговых компаний для того, чтобы проводить более целенаправленный призыв и убедить призывников в том, что они будут задействованы в ролях, которые будут соответствовать их навыкам, а не просто отправлены на фронт, передает РИА «Новости».

    Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов отметил, что некоторые люди «боятся умереть, боятся стрелять», однако их можно привлечь к другой деятельности. Он добавил, что ВСУ будут работать с двумя крупнейшими на Украине рекрутинговыми компаниями, чтобы найти высококвалифицированных людей, которые не хотят на фронт и избегают призыва. По его словам, с набором в ВСУ есть проблемы, но призвал не преувеличивать их масштаб.

    Ранее секретарь комитета украинского парламента по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что сотрудникам военкомата разрешать снимать на фото и видео процедуру проверки документов и вручения повесток мужчинам призывного возраста в рамках мобилизации.

    Напомним, замминистра обороны Украины Наталия Калмыкова сообщила, что сотни тысяч украинцев делают все возможное, чтобы избежать мобилизации в ВСУ. В Сети не раз публиковали видеозаписи того, как сотрудники военкоматов силой задерживают и сажают в машины мужчин на улицах.

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    27 ноября 2023, 19:48
    Украинских депутатов решили отправить за деньгами в американскую глубинку

    Группа депутатов от партии «Слуга народа» поедет в США, чтобы убедить Конгресс продолжить поддержку Украины

    Украинских депутатов решили отправить за деньгами в американскую глубинку
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    В конце недели в США с Украины отправится группа депутатов Верховной рады от партии «Слуга народа», чтобы убедить конгрессменов продолжить поддержку Киева.

    Часть депутатов останутся работать в Вашингтоне, а остальные поедут в различные штаты общаться с местными конгрессменами, сообщает украиснский сайт «Страна» со ссылкой на депутата от Евросолидарности Алексея Гончаренко.

    Издание отмечает, что в американском Конгрессе отмечаются разногласия по поводу продолжения помощи Украине между республиканцами и демократами.

    Ранее представитель Корпуса военных адвокатов ВВС США майор Джереми Грюнерт заявил, что Россия имеет право сбивать помогающие ВСУ спутники Starlink.

    Коментарии (0)
    27 ноября 2023, 14:55
    В Кремле сказали, где должно храниться скифское золото

    Песков: Скифское золото принадлежит Крыму и должно находиться там

    В Кремле сказали, где должно храниться скифское золото
    @ Peter Dejong/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Скифское золото принадлежит Крыму и должно храниться там, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Так Песков прокомментировал передачу Нидерландами Киеву культурных ценностей, известных под общим названием «скифское золото», передает ТАСС.

    Глава Крыма Сергей Аксенов говорил, что скифское золото может разойтись по частным коллекциям киевских чиновников.

    Коментарии (7)
    27 ноября 2023, 14:30
    Эксперт оценил последствия массовых отключений света на Украине после шторма

    Экономист Лизан: Новые повреждения энергосистемы Украины могут нарушить хрупкий баланс в энергосистеме страны

    Эксперт оценил последствия массовых отключений света на Украине после шторма
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Илья Абрамов

    На Украине опасаются, что повреждения энергоинфраструктуры после шторма могут разрушить хрупкий баланс всей энергосистемы страны. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экономист Иван Лизан. Ранее шторм оставил без света более двух тыс. украинских городов и сел.

    «Энергосистема Украины сейчас находится в состоянии хрупкого равновесия. Массовые отключения света из-за шторма сами по себе не являются признаками кризиса. Тем не менее, в стране серьезно опасаются, что повреждения инфраструктуры могут нарушить сложившийся баланс», – сказал экономист Иван Лизан.

    «Нынешнее равновесие Украины обусловлено исключительно снижением потребления электроэнергии гражданами, уменьшением населения, а также деградацией промышленности. Существует же система за счет советского наследия и поставок из Европы в пиковые часы», – объясняет собеседник.

    Резюмируя, Лизан подчеркнул, что в офисе Зеленского прекрасно понимают все риски. Именно поэтому в последнее время все чаще в медиапространстве появляются заявления о том, что Россия может возобновить удары по объектам энергоинфраструктуры. «Зеленский на всякий случай хочет «подстелить соломку», – заключил он.

    Ранее на Украине из-за непогоды без света остались более двух тыс. населенных пунктов. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Игорь Клименко. По его словам, самая тяжелая ситуация наблюдается в южных регионах государства – Одесской и Николаевской областях, где снежный покров достигает полутора метров.

    В связи с этим на 14 автомобильных дорогах по всей Украине перекрыто движение. К ликвидации последствий непогоды привлечены спасатели, полицейские, пограничники и сотрудники нацгвардии. В Одессе перестали работать несколько котельных. В одной из них из-за сильного ветра даже обрушилась труба. Приостановлено сообщение по трассе с Киевом.

    Однако пострадали и другие области страны. Так, без света остались населенные пункты, находящиеся в Кировоградской, Черкасской и Киевской областях. В этих регионах уже развернуты оперативные штабы. Сотрудники энергетических служб работают над возобновлением подачи электричества городам и селам.

    Коментарии (4)
    27 ноября 2023, 12:16
    В Киеве сильным ветром разорвало пополам самый большой флаг Украины
    В Киеве сильным ветром разорвало пополам самый большой флаг Украины
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Самый большой флаг Украины, висевший в Киеве возле монумента «Родина-мать», поврежден в результате сильных порывов ветра, сообщили в Киевской городской госадминистрации.

    По ее данным, высота флагштока составляет почти 90 метров, а размер полотнища флага – 16 на 24 метра, передает ТАСС. Несмотря на то что флаг был приспущен накануне из-за ухудшения погодных условий, он все равно получил повреждения.

    Ранее министр внутренних дел страны Игорь Клименко сообщил, что более 2 тыс. населенных пунктов в 16 областях Украины остались без энергоснабжения из-за непогоды.

    Коментарии (11)
    27 ноября 2023, 14:36
    Шеслер: Россия в отличие от Украины поможет пострадавшим от урагана гражданам
    Шеслер: Россия в отличие от Украины поможет пострадавшим от урагана гражданам
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Россия поможет своим гражданам, пострадавшим в результате урагана, и быстро справится с последствиями шторма силами МЧС. Украинские власти, в свою очередь, скорее предпочтут разворовать деньги, чем направить их на нужды украинцев. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Лариса Шеслер. Ранее шторм оставил без электричества более двух тыс. украинских городов и сел.

    «Россия имеет большие ресурсы для ликвидации последствий урагана, затронувшего южные регионы страны. Опыт предыдущих природных бедствий показывает, что пострадавших от стихии без помощи не оставят. Нет сомнений в том, что государство предоставит гражданам все необходимое для обеспечения жизнедеятельности и восстановления поврежденного имущества», – сказала политолог Лариса Шеслер.

    «Также в распоряжении МЧС России есть большой парк техники, предназначенной для устранения последствий урагана. У Украины же, которую шторм также не обошел стороной, гораздо меньше машин», – отмечает она.

    «Более того, у украинского руководства нет желания поддержать своих граждан. Власти регионов могут выплатить небольшие компенсации, но не более того. У государства есть деньги, которые можно отправить на устранение последствий урагана, однако офис Зеленского скорее предпочтет разворовать эти средства, чем помочь населению», – резюмировала Шеслер.

    Ранее на Украине из-за непогоды без света остались более двух тыс. населенных пунктов. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Игорь Клименко. По его словам, самая тяжелая ситуация наблюдается в южных регионах государства – Одесской и Николаевской областях, где снежный покров достигает полутора метров.

    В связи с этим на 14 автомобильных дорогах по всей Украине перекрыто движение. К ликвидации последствий непогоды привлечены спасатели, полицейские, пограничники и сотрудники нацгвардии. В Одессе перестали работать несколько котельных. В одной из них из-за сильного ветра даже обрушилась труба. Приостановлено сообщение по трассе с Киевом.

    Однако пострадали и другие области страны. Так, без света остались населенные пункты, находящиеся в Кировоградской, Черкасской и Киевской областях. В этих регионах уже развернуты оперативные штабы. Сотрудники энергетических служб работают над возобновлением подачи электричества городам и селам.

    Природное бедствие не обошло стороной и Россию. В Крыму из-за шторма без электричества остались до 500 тыс. жителей. Всего отключено 166 линий передач. Над устранением неполадок работают 38 бригад. Из-за непогоды также было принято решение ограничить проезд по участку дороги Симферополь – Евпатория с 51 по 64 километр. Также закрыта трасса Черноморское – Межводное.

    В республике уже принято решение о введении режима ЧС. Последствия шторма также ощущаются и в Сочи. Здесь последствия разгула стихии ликвидируют свыше 250 человек и более 80 единиц техники. Также бедствие затронуло и Запорожскую область.

    Напомним, в районе Черного моря сохраняется присутствие сильного средиземноморского циклона. Об этом на официальном сайте сообщает гидрометцентр России. Его влиянию подверглись южные и центральные регионы страны. Ожидается, что опасное природное явление остановится ко вторнику.

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