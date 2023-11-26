Возврат к опыту СССР видится единственно адекватным. В Европу нас скоро вернут (а в Азию РФС явно не хочет), и к этому возвращению нужно быть во всеоружии: с огромным количеством молодых профессиональных футболистов, которые сейчас бесцельно бегают по саратовским и хабаровским дворам.14 комментариев
Эрдоган и Раиси обсудили шаги по достижению постоянного прекращения огня в Газе
Президенты Турции и Ирана Реджеп Тайип Эрдоган и Эбрахим Раиси обсудили по телефону шаги для постоянного прекращения огня в Газе, договорились о координации, сообщила канцелярия турецкого лидера.
Также отмечается, что стороны обсудили, деятельность по оказанию гуманитарной помощи палестинцам, передает РИА «Новости».
Также Эрдоган подчеркнул важность того, чтобы «исламский мир, особенно Турция и Иран, заняли единую позицию против израильских злодеяний на палестинских территориях».
В пятницу вступило в силу перемирие между Израилем и ХАМАС, которое, согласно договоренностям, должно продлиться четыре дня. В этот период планируется обменять 50 израильских заложников на 150 палестинских заключенных. Большинство освобождаемых – это женщины и дети.