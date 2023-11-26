Эрдоган и Раиси обсудили шаги по достижению постоянного прекращения огня в Газе

Tекст: Ольга Иванова

Также отмечается, что стороны обсудили, деятельность по оказанию гуманитарной помощи палестинцам, передает РИА «Новости».

Также Эрдоган подчеркнул важность того, чтобы «исламский мир, особенно Турция и Иран, заняли единую позицию против израильских злодеяний на палестинских территориях».

В пятницу вступило в силу перемирие между Израилем и ХАМАС, которое, согласно договоренностям, должно продлиться четыре дня. В этот период планируется обменять 50 израильских заложников на 150 палестинских заключенных. Большинство освобождаемых – это женщины и дети.