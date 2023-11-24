Перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу

Tекст: Ольга Никитина

Это первая масштабная договоренность между сторонами, достигнутая с момента обострения конфликта 7 октября. Первая группа израильских заложников из 13 человек, как ожидается, будет передана в пятницу в 16.00 по местному времени (17.00 по Москве), передает РИА «Новости».

Планируется обменять 50 израильских заложников на 150 палестинских заключенных. Большинство освобождаемых – это женщины и дети.

В рамках перемирия каждый день в сектор Газа будут въезжать 200 грузовиков с помощью и четыре – с топливом и бытовым газом. ХАМАС сообщал, что Израиль согласился полностью приостановить полеты своей авиации в южной части страны на четыре дня, в северной – полеты будут приостановлены с 10.00 до 16.00, на шесть часов каждый день.

Израиль в среду опубликовал список из 300 подлежащих освобождению палестинских заключенных.