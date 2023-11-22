Показательно, что новый аргентинский президент Хавьер Милей сегодня не только самый экзотический лидер в мире, но и самый проамериканский. Удивительно ли, что это в нем сочетается? Пожалуй, не очень.0 комментариев
Израиль опубликовал список подлежащих освобождению палестинских заключенных
Минюст Израиля опубликовал список подлежащих освобождению палестинских заключенных
Министерство юстиции Израиля опубликовало список палестинских заключенных, которые будут освобождены в рамках соглашения, достигнутого с ХАМАС, о возвращении удерживаемых в секторе Газа заложников.
В списке фигурируют данные 300 палестинских заключенных – это вдвое больше числа, которое Израиль изначально согласился освободить в обмен на удерживаемых в секторе Газа 50 заложников, передает ТАСС сообщение радио Kan.
В свою очередь газета The Times of Israel отмечает, что публикация списка позволяет израильтянам обжаловать освобождение конкретных заключенных в судебных инстанциях Израиля.
По информации издания, в списке, опубликованном израильской стороной, фигурируют имена 13 палестинских женщин, которые были осуждены за попытки терактов, а также 287 подростков в возрасте до 18 лет, задержанных за беспорядки на Западном берегу реки Иордан или в Восточном Иерусалиме.
После публикации, добавляет Kan, сделка между Израилем и ХАМАС переходит на стадию реализации.
Израильский канал i24 добавил, что ХАМАС, как ожидается, будет отпускать в день по 12 человек. Сперва женщин и детей будут передавать Красному Кресту.
Ранее в Армии обороны Израиля высказывали опасения по поводу того, что движение ХАМАС может использовать перемирие, чтобы пополнить боеприпасы и перегруппировать силы.