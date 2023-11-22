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    22 ноября – 60 лет со дня убийства президента США Джона Кеннеди. Оливер Стоун уверен, что убийство Кеннеди – государственный переворот, осуществленный военными и ЦРУ. Но не все так просто.

    4 комментария
    Никита Коваленко Никита Коваленко «Аргентинский Ельцин» может оказаться эффективнее оригинала

    Россия, если приложит усилия, наверняка сумеет наладить диалог с новым экстравагантным президентом Аргентины. Да и взаимоотношения уходящей аргентинской администрации с Россией были достаточно прохладными, так что Москве тут терять в принципе нечего.

    17 комментариев
    22 ноября 2023, 11:03

    Израиль опубликовал список подлежащих освобождению палестинских заключенных

    Минюст Израиля опубликовал список подлежащих освобождению палестинских заключенных

    Израиль опубликовал список подлежащих освобождению палестинских заключенных
    @ Annette Riedl/DPA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Министерство юстиции Израиля опубликовало список палестинских заключенных, которые будут освобождены в рамках соглашения, достигнутого с ХАМАС, о возвращении удерживаемых в секторе Газа заложников.

    В списке фигурируют данные 300 палестинских заключенных – это вдвое больше числа, которое Израиль изначально согласился освободить в обмен на удерживаемых в секторе Газа 50 заложников, передает ТАСС сообщение радио Kan.

    В свою очередь газета The Times of Israel отмечает, что публикация списка позволяет израильтянам обжаловать освобождение конкретных заключенных в судебных инстанциях Израиля.

    По информации издания, в списке, опубликованном израильской стороной, фигурируют имена 13 палестинских женщин, которые были осуждены за попытки терактов, а также 287 подростков в возрасте до 18 лет, задержанных за беспорядки на Западном берегу реки Иордан или в Восточном Иерусалиме.

    После публикации, добавляет Kan, сделка между Израилем и ХАМАС переходит на стадию реализации.

    Израильский канал i24 добавил, что ХАМАС, как ожидается, будет отпускать в день по 12 человек. Сперва женщин и детей будут передавать Красному Кресту.

    Ранее в Армии обороны Израиля высказывали опасения по поводу того, что движение ХАМАС может использовать перемирие, чтобы пополнить боеприпасы и перегруппировать силы.

    21 ноября 2023, 20:33
    В ЮАР решили разорвать дипотношения с Израилем

    Tекст: Ольга Иванова

    Парламент Южно-Африканской Республики (ЮАР) проголосовал за решение закрыть посольство Израиля в стране, сообщает местное издание NCA.

    Также парламент решил разорвать дипломатические отношения и приостановить деятельность посла Израиля в ЮАР. Парламент заявил, что эти меры будут действовать до тех пор, пока Израиль не согласится на прекращение огня, передает РИА «Новости».

    Ранее президент России Владимир Путин, выступая на внеочередном онлайн-саммите БРИКС по ситуации в секторе Газа, назвал своевременной инициативу ЮАР провести это мероприятие.

    Коментарии (14)
    21 ноября 2023, 23:50
    Нетаньяху заявил о необходимости принять тяжелое решение по сделке с ХАМАС

    Нетаньяху заявил о необходимости принять тяжелое решение по сделке об освобождении удерживаемых ХАМАС заложников

    Нетаньяху заявил о необходимости принять тяжелое решение по сделке с ХАМАС
    @ JINI/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Израиль должен принять тяжелое, но правильное решение об освобождении части заложников, захваченных палестинским движением ХАМАС, заявил глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху.

    Перед началом чрезвычайного заседания правительства, посвященного ситуации с заложниками, Нетаньяху заявил, что предстоящее решение «полностью поддерживают» все службы безопасности Израиля.

    Нетаньяху отметил, что все израильские войска «останутся в безопасности во время режима прекращения огня», их «боевые возможности будут улучшены именно за эти дни тишины», передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что «война продолжается и будет продолжена», пока Израиль не уничтожит ХАМАС и не выполнит остальные цели – «возвращение всех заложников» и «создание ситуации, при которой после ХАМАС сектор Газа более не будет представлять опасность для Израиля». Нетаньяху сказал, что палестинский анклав должен «перестать быть территорией, на которой процветает террор».

    Израильский премьер рассказал, что президент США Джо Байден оказал Израилю содействие, добившись для него улучшения условий сделки по освобождению заложников. Нетаньяху заявил: «Я общался с нашим другом, президентом США Джо Байденом, и я потребовал от него вмешаться, чтобы сделка была улучшена, и ее условия действительно были улучшены».

    Нетаньяху не стал раскрывать условия соглашения, которое предстоит в ближайшие часы утвердить израильским властям.

    Напомним, СМИ и источники сообщают, что режим прекращения огня будет установлен на четыре или пять дней, ХАМАС обязуется отпустить 50 удерживаемых движением женщин и детей в обмен на около 150 палестинских заключенных.

    Коментарии (12)
    21 ноября 2023, 17:52
    Стали известны условия перемирия ХАМАС с Израилем
    Стали известны условия перемирия ХАМАС с Израилем
    @ REUTERS/Ibraheem

    Tекст: Ольга Иванова

    Временное перемирие между израильской армией и формированиями радикальных движений ХАМАС и «Исламский джихад» продлится пять дней, сообщили источники ливанской газеты Al Shark, знакомые с черновиком соглашения.

    Также ХАМАС согласился отпускать ежедневно по 10 заложников, удерживаемых в плену с 7 октября, в обмен на 30 палестинских узниц из израильских тюрем, передает ТАСС.

    Израиль же согласился пропускать в сутки от 100 до 300 грузовиков с гуманитарной помощью для населения сектора Газа.

    Ранее сообщалось, что режим прекращения огня в рамках сделки между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС должен продлиться четыре дня.

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    21 ноября 2023, 17:20
    Путин: США не способны разрешить конфликт на Ближнем Востоке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Попытки США в единоличном порядке разрешить конфликт Палестины и Израиля нежизнеспособны, заявил президент России Владимир Путин в ходе онлайн-саммита БРИКС.

    По словам российского лидера, США стремятся стать единственным посредником в урегулировании палестино-израильского конфликта, блокируя деятельность ближневосточного «квартета», следствием чего стала гуманитарная катастрофа в секторе Газа, передает ТАСС.

    «Тем самым история наглядно показала нежизнеспособность и контрпродуктивность единоличных попыток [США] разрубить «палестинский узел», – резюмировал Путин.

    Он также указал на риск распространения конфликта Палестины и Израиля. «Важно не допустить втягивания в войну на Ближнем Востоке других государств и какого-либо расширения географии конфликта, а также сохранить хрупкий межконфессиональный мир», – подчеркнул российский президент.

    Ранее Путин призвал объединить усилия для прекращения палестино-израильского конфликта.

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    22 ноября 2023, 04:25
    Власти Израиля согласились на сделку с ХАМАС

    Haaretz сообщила о согласии властей Израиля на сделку о временном прекращении огня с ХАМАС

    Власти Израиля согласились на сделку с ХАМАС
    @ Ayal Margolin/JINI/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Кабмин Израиля проголосовал за сделку с палестинским движением ХАМАС, которая предусматривает временное прекращение огня в секторе Газа, сообщают СМИ.

    Согласно договоренностям, в секторе Газа будет введена гуманитарная пауза, передает ТАСС со ссылкой на Axios.

    Ожидается обмен заложников, захваченных ХАМАС, на палестинских заключенных из израильских тюрем, передает РИА «Новости» со ссылкой на Haaretz.

    По данным Associated Press, «ХАМАС должен освободить 50 из примерно 240 заложников... в течение периода в четыре дня». Режим прекращения огня будет продлеваться на один день за каждые 10 освобожденных заложников. Сначала освободят женщин и детей.

    Напомним, глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху заявлял, что Израиль должен принять тяжелое, но правильное решение по сделке с ХАМАС. Он также подчеркнул, что «война продолжается и будет продолжена», пока Израиль не уничтожит ХАМАС.

    Коментарии (3)
    21 ноября 2023, 19:36
    СМИ: Достигнуто предварительное соглашение Израиля и ХАМАС по заложникам

    NBC: Достигнуто предварительное соглашение Израиля и ХАМАС по заложникам

    СМИ: Достигнуто предварительное соглашение Израиля и ХАМАС по заложникам
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли предварительного соглашения по заложникам, для заключения сделки осталось получить одобрение со стороны властей еврейского государства, сообщила телекомпания NBC со ссылкой на американских чиновников.

    По информации источников NBC, в соответствии с соглашением ХАМАС обязуется отпустить 50 удерживаемых движением женщин и детей в обмен на около 150 палестинских заключенных, передает ТАСС.

    При этом решение о том, какие заключенные подлежат обмену, будет принимать Израиль. Также предварительное соглашение включает возможность прекращения огня на четыре-пять дней и снабжение сектора Газа топливом.

    Ранее стали известны условия перемирия ХАМАС с Израилем.

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    22 ноября 2023, 05:04
    Канцелярия Нетаньяху подтвердила приостановку военной операции в Газе

    Канцелярия Нетаньяху сообщила о решении Израиля приостановить военную операцию в Газе

    Канцелярия Нетаньяху подтвердила приостановку военной операции в Газе
    @ IDF/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Кабмин Израиля утвердил план, предусматривающий приостановку военной операции в секторе Газа, сообщила канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

    Данный план объявлен первым этапом действий по возвращению «всех заложников». Сообщается, что не менее 50 женщин и детей, которых захватили палестинские боевики, освободят в течение четырех дней, на этот период «в боевых действиях наступит затишье». «Освобождение еще десяти похищенных даст еще один день затишья», – приводит ТАСС текст заявления канцелярии.

    В канцелярии подчеркнули, что после указанной паузы операция израильских сил в секторе Газа полностью возобновится. Как сообщают Kan и Ynet, соглашение поддержали все партии, в том числе религиозные сионисты, кроме трех министров от «Еврейской силы», хотя изначально «Религиозный сионизм» и «Еврейская сила» сомневались в договороспособности ХАМАС. Times of Israel пишет, что у израильской общественности есть 24 часа на обжалование в суде освобождения тех или иных палестинских заключенных. Сделка может вступить в силу уже в четверг.

    ХАМАС подтвердило, что достигнуто «соглашение о гуманитарном перемирии на четыре дня благодаря неустанным и умелым усилиям Катара и Египта». ХАМАС объявило о намерении отпустить «50 заключенных, женщин и детей в возрасте до 19 лет, в обмен на освобождение 150 женщин и детей в возрасте до 19 лет» из израильских тюрем.

    Стороны прекращают «военные действия во всех районах сектора Газа», при этом «на четыре дня будет полностью остановлено воздушное движение на юге» анклава, на севере «воздушное движение будет приостанавливаться ежедневно на шесть часов». Должна быть обеспечена доставка гуманитарной помощи. Израиль обещал «не нападать и не арестовывать кого-либо во всех районах сектора Газа», сообщило ХАМАС.

    Напомним, Нетаньяху заявлял, что Израиль должен принять тяжелое, но правильное решение по сделке с ХАМАС. СМИ сообщали, что в рамках сделки с палестинским движением ХАМАС состоится обмен заложников, захваченных ХАМАС, на палестинских заключенных из израильских тюрем.

    Коментарии (110)
    22 ноября 2023, 08:10
    Москва оценила соглашение Израиля и ХАМАС о гуманитарной паузе

    МИД России приветствовал соглашение Израиля и ХАМАС о гуманитарной паузе

    Москва оценила соглашение Израиля и ХАМАС о гуманитарной паузе
    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Москва приветствует достижение временного соглашения между Израилем и ХАМАС о четырехдневной гуманитарной паузе, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Дипломат добавила, что именно к этому призывала Москва с начала эскалации палестино-израильского конфликта, передает ТАСС.

    Захарова отметила особые усилия Катара, направленные на практическую реализацию призыва к деэскалации.

    Ранее в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщили о решении страны приостановить военную операцию в Газе.

    Коментарии (3)
    22 ноября 2023, 04:00
    Times рассказала о жалобах украинских военных

    Times сообщила о жалобах украинских военных на нехватку боеприпасов и дезертирство

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские военные рассказали, что вооруженным силам Украины не хватает боеприпасов и техники, сообщают СМИ.

    Один из командующих в 21-й бригаде ВСУ выразил надежду, что Израиль «в ближайшем будущем» завершит операцию с секторе Газа, поскольку у ВСУ «критическая ситуация», украинские военные «не получают достаточно боеприпасов».

    Он заявил, что «крайне нужны артиллерийские снаряды, взрывчатые вещества, противотанковое оружие и мины», передает РИА «Новости» со ссылкой на Times.

    Также Times сообщила о жалобах на дезертирство – один из офицеров признался, что в его роте из 114 человек 20 сбежали, хотя некоторые позднее вернулись.

    Кроме того, один из командующих батальоном, оценивая использование британских БТР Bulldog 1960-х годов, заявил, что «это не та техника, с которой можно идти в наступление».

    Напомним, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что из-за эскалации палестино-израильского конфликта вооруженные силы Украины испытывают нехватку артиллерийских снарядов калибра 155 мм.

    На ваш взгляд
    Кто несет большую ответственность за госпереворот 2014 года на Украине?




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    73 комментария

    Коментарии (0)
    21 ноября 2023, 12:42
    На Украине сообщили о резком сокращении поставок снарядов из США из-за Израиля

    ABC News: США на 30% сократили поставки снарядов Украине после обострения конфликта на Ближнем Востоке

    Tекст: Ольга Никитина

    После 7 октября, когда произошло нападение радикальной группировки ХАМАС на Израиль, Соединенные Штаты более чем на 30% сократили поставки артиллерийских снарядов вооруженным силам Украины, сообщили американские СМИ со ссылкой на украинского чиновника.

    Неназванный источник сообщил каналу ABC News, что запасы 155-мм снарядов составляют примерно 60–70% от общих поставок ВСУ. Он подчеркнул, что поставки Израилю повлияли на то, как США помогают вооружениями киевскому режиму, передает RT.

    Американские СМИ писали ранее, что Украина и Израиль участвуют в вооруженных конфликтах разных видов, однако им могут понадобиться одни и те же системы вооружения от Соединенных Штатов.

    Коментарии (0)
    21 ноября 2023, 13:19
    Песков: Речь Путина по конфликту на Ближнем Востоке будет открытой для СМИ

    Песков: Речь Путина на саммите БРИКС по палестино-израильскому конфликту будет открытой для СМИ

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин примет участие в онлайн-саммите БРИКС, инициированном председательствующей ЮАР по теме палестино-израильского конфликта и ситуации вокруг Газы; речь российского лидера будет открытой для СМИ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля уточнил, что онлайн-саммит БРИКС начнется в 16.00 мск. Сначала, по его словам, выступил президент ЮАР Сирил Рамафоса.

    «Голос БРИКС в уже новом, расширенном формате должен быть услышан в мире, поэтому состоятся выступления глав государств», – приводит его слова ТАСС.

    В Кремле ожидают, что по итогам саммита будет принято совместное заявление государств – участниц БРИКС.

    В работе саммита примут участие представители не только Бразилии, России, Индии и Китая, но и тех стран, которые станут полноправными участниками объединения с 1 января 2024 года – Аргентины, Египта, Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии и Эфиопии. Также на встречу приглашен генсек ООН Антониу Гутерриш.

    В Кремле отмечали ранее, что ситуация в зоне конфликта между Израилем и Палестиной является тяжелой, а с гуманитарной точки зрения – катастрофической.

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    21 ноября 2023, 12:15
    Режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС установлен на четыре дня

    «Галей ЦАХАЛ»: Режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС продлится четыре дня

    Режим прекращения огня в рамках сделки между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС должен продлиться четыре дня.

    В рамках ожидаемой сделки между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС должен быть установлен четырехдневный режим прекращения огня, сообщило израильское армейское радио «Галей ЦАХАЛ», передает ТАСС.

    Предполагается, что в рамках сделки будут освобождены 50 заложников: в первую очередь дети, их матери и пожилые женщины.

    Ранее во вторник израильский 12-й телеканал сообщил о близости Израиля и ХАМАС к соглашению об освобождении заложников.

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    21 ноября 2023, 14:49
    Москва призвала к перезапуску переговоров по созданию палестинского государства

    Лавров: Россия призывает к перезапуску переговоров по созданию палестинского государства

    Россия призывает немедленно начать подготовку к перезапуску переговоров по созданию палестинского государства, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с главами МИД стран Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС).

    «Необходимо не то, что не терять из виду вопросы стратегического характера, но уже приступать к созданию условий для их решения. Прежде всего имею в виду подготовку к перезапуску мирного процесса на той международно признанной основе, которая была утверждена в рамках ООН, в рамках Арабской мирной инициативы 2002 года, которую выдвинул король Саудовской Аравии и которая предполагает создание независимого суверенного палестинского государства на границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме», – цитирует Лаврова ТАСС.

    Кроме того, он заявил, что объем поставляемой сейчас в сектор Газа гуманитарной помощи явно недостаточен.

    «Сегодняшняя ситуация показывает, насколько катастрофичным может быть движение по пути, который игнорирует международное право. Мы уже наблюдаем катастрофические гуманитарные последствия в секторе Газа», – сказал он.

    Ранее стало известно, что контактная группа по урегулированию ситуации в Газе во вторник проведет в Москве переговоры.

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    21 ноября 2023, 16:57
    Путин призвал объединить усилия для прекращения палестино-израильского конфликта

    Tекст: Валерия Городецкая

    Международное сообщество должно объединить усилия для урегулирования конфликта Палестины и Израиля, заявил президент России Владимир Путин на экстренном саммите БРИКС.

    «Позиция России имеет последовательный и неконъюнктурный характер. Мы призываем объединить усилия международного сообщества, направленные на деэскалацию обстановки, прекращение огня и поиск политического разрешения палестино-израильского конфликта», – сказал российский лидер, передает ТАСС.

    Путин указал, что в результате обострения конфликта погибли тысячи людей, в том числе дети, а разразившаяся гуманитарная катастрофа вызывает глубочайшую обеспокоенность. «Это ужасно», – подчеркнул российский президент.

    Онлайн-саммит БРИКС, посвященный ближневосточному конфликту, проходит во вторник. Ранее сообщалось, что в нем примут участие представители не только Бразилии, России, Индии и Китая, но и тех стран, которые станут полноправными участниками объединения с 1 января 2024 года – Аргентины, Египта, Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии и Эфиопии.

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    21 ноября 2023, 23:00
    Армия Израиля подтвердила «продвижение» к соглашению с ХАМАС

    Представитель Армии обороны Израиля Хагари сообщил о «продвижении» к соглашению с ХАМАС по заложникам

    Tекст: Антон Антонов

    Есть продвижение в вопросе о соглашении с палестинским движением ХАМАС об освобождении заложников, сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

    Хагари сказал, что соответствующие решения должны «обсудить и утвердить политики и правительство», сам же он как представитель военных заверил, что армия «сосредоточена на боевых действиях», передает ТАСС.

    Хагари заявил, что израильские войска готовы «реализовать любое решение» и способны «подготовиться таким образом, чтобы сохранить оперативную ситуацию и достижения» в секторе Газа. Как подчеркнул Хагари, Армия обороны Израиля «выполнит все то, что будет решено».

    Напомним, СМИ и источники сообщают, что Израиль и ХАМАС близки к соглашению об освобождении заложников, а также о прекращении огня. Режим прекращения огня, как ожидается, будет установлен на четыре или пять дней. ХАМАС обязуется отпустить 50 удерживаемых движением женщин и детей в обмен на около 150 палестинских заключенных.

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