Израиль опубликовал список подлежащих освобождению палестинских заключенных

Минюст Израиля опубликовал список подлежащих освобождению палестинских заключенных

Tекст: Ольга Никитина

В списке фигурируют данные 300 палестинских заключенных – это вдвое больше числа, которое Израиль изначально согласился освободить в обмен на удерживаемых в секторе Газа 50 заложников, передает ТАСС сообщение радио Kan.

В свою очередь газета The Times of Israel отмечает, что публикация списка позволяет израильтянам обжаловать освобождение конкретных заключенных в судебных инстанциях Израиля.

По информации издания, в списке, опубликованном израильской стороной, фигурируют имена 13 палестинских женщин, которые были осуждены за попытки терактов, а также 287 подростков в возрасте до 18 лет, задержанных за беспорядки на Западном берегу реки Иордан или в Восточном Иерусалиме.

После публикации, добавляет Kan, сделка между Израилем и ХАМАС переходит на стадию реализации.

Израильский канал i24 добавил, что ХАМАС, как ожидается, будет отпускать в день по 12 человек. Сперва женщин и детей будут передавать Красному Кресту.

Ранее в Армии обороны Израиля высказывали опасения по поводу того, что движение ХАМАС может использовать перемирие, чтобы пополнить боеприпасы и перегруппировать силы.