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В армии Израиля высказали опасения действиями ХАМАС во время перемирия
В армии Израиля выразили опасения, что ХАМАС использует перемирие для перегруппировки сил
Движение ХАМАС может использовать перемирие, чтобы пополнить боеприпасы и перегруппировать силы, заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в резерве Джонатан Конрикус.
Конрикус высказал свои опасения в интервью американскому телеканалу CNN. Он отметил, что армия Израиля предпочла бы «продолжать давить» на ХАМАС, однако пауза, по его словам, «сделана для крайне важных целей», передает ТАСС.
Пресс-секретарь ЦАХАЛ заверил, что когда соглашение о перемирии вступит в силу, израильские силы будут его соблюдать, при этом сохраняя бдительность на местах. В то же время он добавил, что пока израильское правительство не прикажет армии остановиться, военные будут бороться с ХАМАС. Все взятые правительством обязательства будут соблюдаться армией Израиля, подчеркнул Конрикус.
Ранее сообщалось, что кабмин Израиля утвердил план, предусматривающий приостановку военной операции в секторе Газа.