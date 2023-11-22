Россия, если приложит усилия, наверняка сумеет наладить диалог с новым экстравагантным президентом Аргентины. Да и взаимоотношения уходящей аргентинской администрации с Россией были достаточно прохладными, так что Москве тут терять в принципе нечего.8 комментариев
Канцелярия Нетаньяху подтвердила приостановку военной операции в Газе
Канцелярия Нетаньяху сообщила о решении Израиля приостановить военную операцию в Газе
Кабмин Израиля утвердил план, предусматривающий приостановку военной операции в секторе Газа, сообщила канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
Данный план объявлен первым этапом действий по возвращению «всех заложников». Сообщается, что не менее 50 женщин и детей, которых захватили палестинские боевики, освободят в течение четырех дней, на этот период «в боевых действиях наступит затишье». «Освобождение еще десяти похищенных даст еще один день затишья», – приводит ТАСС текст заявления канцелярии.
Напомним, Нетаньяху заявлял, что Израиль должен принять тяжелое, но правильное решение по сделке с ХАМАС. СМИ сообщали, что в рамках сделки с палестинским движением ХАМАС состоится обмен заложников, захваченных ХАМАС, на палестинских заключенных из израильских тюрем.