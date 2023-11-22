Россия, если приложит усилия, наверняка сумеет наладить диалог с новым экстравагантным президентом Аргентины. Да и взаимоотношения уходящей аргентинской администрации с Россией были достаточно прохладными, так что Москве тут терять в принципе нечего.8 комментариев
Власти Израиля согласились на сделку с ХАМАС
Haaretz сообщила о согласии властей Израиля на сделку о временном прекращении огня с ХАМАС
Кабмин Израиля проголосовал за сделку с палестинским движением ХАМАС, которая предусматривает временное прекращение огня в секторе Газа, сообщают СМИ.
Согласно договоренностям, в секторе Газа будет введена гуманитарная пауза, передает ТАСС со ссылкой на Axios.
Ожидается обмен заложников, захваченных ХАМАС, на палестинских заключенных из израильских тюрем, передает РИА «Новости» со ссылкой на Haaretz.
Напомним, глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху заявлял, что Израиль должен принять тяжелое, но правильное решение по сделке с ХАМАС. Он также подчеркнул, что «война продолжается и будет продолжена», пока Израиль не уничтожит ХАМАС.