Власти Израиля согласились на сделку с ХАМАС

Стали известны условия перемирия ХАМАС с Израилем

Tекст: Ольга Иванова

Также ХАМАС согласился отпускать ежедневно по 10 заложников, удерживаемых в плену с 7 октября, в обмен на 30 палестинских узниц из израильских тюрем, передает ТАСС.

Израиль же согласился пропускать в сутки от 100 до 300 грузовиков с гуманитарной помощью для населения сектора Газа.

Ранее сообщалось, что режим прекращения огня в рамках сделки между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС должен продлиться четыре дня.