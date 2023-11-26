ХАМАС освободило вторую группу израильских заложников

ХАМАС и ЦАХАЛ сообщили об освобождении второй группы израильских заложников

Tекст: Антон Антонов

Военное крыло движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» сообщило, что передало представителям Международного комитета Красного Креста «13 задержанных израильтян и семь иностранных граждан», передает ТАСС.

Армия обороны Израиля сообщила, что «переданы 17 заложников, включая 13 израильтян и четырех заложников с гражданством Таиланда». Колонна с освобожденными заложниками направилась по египетской территории в сторону границы с Израилем, передает РИА «Новости».

Позднее армейская пресс-служба сообщила, что заложники прибыли в Израиль.

Официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари подтвердил, что освобождены 17 человек. Почему во вторую группу освобожденных вошли четверо иностранных граждан вместо семи, как заявлялось ранее, он не уточнил.

ХАМАС заявило, что «завершило освобождение таиландских заключенных, которые находились в секторе Газа», благодаря посредническим усилиям президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Напомним, «Бригады Иззэддина аль-Кассама» заявляли об отсрочке освобождения заложников. Позднее МИД Катара сообщил, что «после некоторой задержки препятствия на пути освобождения заключенных были преодолены».

