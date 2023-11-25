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Боевое крыло ХАМАС решило отложить передачу заложников Израилю
Освобождение второй группы израильских заложников отложено, сообщило боевое крыло движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама».
Освобождение отложено до тех пор, пока «оккупационное правительство» не выполнит соглашения по допуску грузовиков с гуманитарной помощью в северную часть сектора Газа, заявила группировка, передает ТАСС.
Там отметили, что израильской стороне для освобождения своих заложников также следует выполнить обязательство об освобождении палестинских заключенных.
В субботу египетский телеканал Al Qahera News указывал, что стороны конфликта направляют положительные сигналы о возможном продлении перемирия. При этом начальник генштаба армии Израиля заявил, что израильские военные продолжат наступление после истечения срока перемирия.