Глубина Вознесенского, а вместе с ним и Толстого, Достоевского, Чехова, оказалась исторически куда более всесильной, чем в 1986 году предполагал Рейган. Говорить на равных с Владимиром Путиным и Россией в области культуры американскому политическому истеблишменту трудно. Традиции не те.8 комментариев
Al Qahera News: Египет получил сигналы о продлении перемирия Израиля и Палестины
Из сектора Газа поступают положительные сигналы о продлении перемирия для освобождения большего числа находящихся в заложниках, утверждает египетский телеканал Al Qahera News.
Египет получил положительные сигналы от всех сторон о продлении перемирия в анклаве, сообщил Al Qahera News, передает РИА «Новости».
Египетские власти ведут переговоры о продлении перемирия еще на несколько дней, чтобы освободить больше удерживаемых лиц.
24 ноября между Израилем и ХАМАС начало действовать перемирие, согласно договоренности, его продолжительность составит четыре дня.